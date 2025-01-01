Strateji Sınayıcıda Model Doğrulama

Finansal piyasalarda ticaret işlemleri gerçekleştirmek için oluşturulan modeller, MetaTrader 5 terminalinde Strateji Sınayıcıda doğrulanabilir. Bu, piyasa ortamını ve ticaret koşullarını ek olarak taklit etme ihtiyacını ortadan kaldıran en hızlı ve en uygun seçenektir.

Modeli test etmek için, herkese açık ONNX.Price.Prediction projesindeki kodu temel alan bir Uzman Danışman oluşturalım. Bu, bazı düzenlemeler gerektirecektir.

Modelin oluşturulmasını OnInit fonksiyonuna, onnx oturumunun kapatılmasını da OnDeinit fonksiyonuna taşıyacağız. Modelle çalışma ana bloğu, OnTick işleyicisine yerleştirilecektir.

Ayrıca, mevcut Kapanış fiyatı ile öngörüyü karşılaştırmak için gerekli olan önceki iki çubuğun Kapanış fiyatlarının elde edilmesini de ekleyelim.

Uzman Danışman kodu kısadır ve okunması kolaydır.



const long ExtInputShape [] = {1,10,4}; // modelin girdi şekli

const long ExtOutputShape[] = {1,1}; // modelin çıktı şekli

#resource "Python/model.onnx" as uchar ExtModel[];// kaynak olarak model



long handle; // model tanıtıcısı

ulong predictions=0; // öngörü sayacı

ulong confirmed=0; // başarılı öngörü sayacı

//+------------------------------------------------------------------+

//| Uzman danışman başlatma fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- temel kontroller

if(_Symbol!="EURUSD")

{

Print("Symbol must be EURUSD, testing aborted");

return(-1);

}

if(_Period!=PERIOD_H1)

{

Print("Timeframe must be H1, testing aborted");

return(-1);

}

//--- modeli oluştur

handle=OnnxCreateFromBuffer(ExtModel,ONNX_DEBUG_LOGS);

//--- girdi verilerinin şeklini belirt

if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))

{

Print("OnnxSetInputShape failed, error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//--- çıktı verilerinin şeklini belirt

if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))

{

Print("OnnxSetOutputShape failed, error ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Uzman danışman sonlandırma fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- model çalışmasını tamamla

OnnxRelease(handle);

//--- öngörü istatistiklerini hesapla ve yazdır

PrintFormat("Successfull predictions = %.2f %%",confirmed*100./double(predictions));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Uzman Danışman tik fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

static datetime open_time=0;

static double predict;

//--- mevcut çubuğun açılış zamanını kontrol et

datetime time=iTime(_Symbol,_Period,0);

if(time==0)

{

PrintFormat("Failed to get Time(0), error %d", GetLastError());

return;

}

//--- açılış zamanı değişmediyse, bir sonraki OnTick çağrısına kadar çıkış yap

if(time==open_time)

return;

//--- tamamlanan son iki çubuğun Kapanış fiyatlarını al

double close[];

int recieved=CopyClose(_Symbol,_Period,1,2,close);

if(recieved!=2)

{

PrintFormat("CopyClose(2 bars) failed, error %d",GetLastError());

return;

}

double delta_predict=predict-close[0]; // öngörülen fiyat değişimi

double delta_actual=close[1]-close[0]; // mevcut fiyat değişimi

if((delta_predict>0 && delta_actual>0) || (delta_predict<0 && delta_actual<0))

confirmed++;



//--- sonraki çubuktaki fiyatı doğrulamak için yeni çubuktaki Kapanış fiyatını hesapla

matrix rates;

//--- 10 çubuk al

if(!rates.CopyRates("EURUSD",PERIOD_H1,COPY_RATES_OHLC,1,10))

return;

//--- girdi olarak OHLC vektörü kümesi kullan

matrix x_norm=rates.Transpose();

vector m=x_norm.Mean(0);

vector s=x_norm.Std(0);

matrix mm(10,4);

matrix ms(10,4);

//--- normalleştirme matrislerini doldur

for(int i=0; i<10; i++)

{

mm.Row(m,i);

ms.Row(s,i);

}

//--- girdi verilerini normalleştir

x_norm-=mm;

x_norm/=ms;

//--- normalleştirilmiş girdi verilerini float türüne dönüştür

matrixf x_normf;

x_normf.Assign(x_norm);

//--- modelin çıktı verilerini (yani fiyat öngörüsünü) buradan al

vectorf y_norm(1);

//--- modeli çalıştır

if(!OnnxRun(handle,ONNX_DEBUG_LOGS | ONNX_NO_CONVERSION,x_normf,y_norm))

{

Print("OnnxRun failed, error ",GetLastError());

}

//--- öngörülen fiyatı elde etmek ve yeni çubukta doğrulamak için ters dönüşüm yap

predict=y_norm[0]*s[3]+m[3];

predictions++; // öngörü sayacını artır

Print(predictions,". close prediction = ",predict);

//--- sonraki tiki kontrol etmek için çubuğun açılış zamanını kaydet

open_time=time;

}

Uzman Danışmanı derliyoruz ve modelin üzerinde eğitildiği EURUSD sembolünü ve H1 zaman dilimini belirterek 2022 yılı döneminde test ediyoruz. Kod yeni bir çubuğun ortaya çıkışını kontrol ettiğinden tik modelleme modu göz ardı edilebilir.

Başlatıyoruz ve sonucu test günlüğünden görebiliriz. 2022'de öngörülerin %50'den biraz fazlasının doğru olduğunu göstermektedir.

Ön model testi tatmin edici sonuçlar verdiyse, bu modeli temel alan tam teşekküllü bir ticaret stratejisi yazmaya başlayabilirsiniz.