|
const long ExtInputShape [] = {1,10,4}; // modelin girdi şekli
const long ExtOutputShape[] = {1,1}; // modelin çıktı şekli
#resource "Python/model.onnx" as uchar ExtModel[];// kaynak olarak model
long handle; // model tanıtıcısı
ulong predictions=0; // öngörü sayacı
ulong confirmed=0; // başarılı öngörü sayacı
//+------------------------------------------------------------------+
//| Uzman danışman başlatma fonksiyonu |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- temel kontroller
if(_Symbol!="EURUSD")
{
Print("Symbol must be EURUSD, testing aborted");
return(-1);
}
if(_Period!=PERIOD_H1)
{
Print("Timeframe must be H1, testing aborted");
return(-1);
}
//--- modeli oluştur
handle=OnnxCreateFromBuffer(ExtModel,ONNX_DEBUG_LOGS);
//--- girdi verilerinin şeklini belirt
if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))
{
Print("OnnxSetInputShape failed, error ",GetLastError());
OnnxRelease(handle);
return(-1);
}
//--- çıktı verilerinin şeklini belirt
if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))
{
Print("OnnxSetOutputShape failed, error ",GetLastError());
OnnxRelease(handle);
return(-1);
}
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Uzman danışman sonlandırma fonksiyonu |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//--- model çalışmasını tamamla
OnnxRelease(handle);
//--- öngörü istatistiklerini hesapla ve yazdır
PrintFormat("Successfull predictions = %.2f %%",confirmed*100./double(predictions));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Uzman Danışman tik fonksiyonu |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
static datetime open_time=0;
static double predict;
//--- mevcut çubuğun açılış zamanını kontrol et
datetime time=iTime(_Symbol,_Period,0);
if(time==0)
{
PrintFormat("Failed to get Time(0), error %d", GetLastError());
return;
}
//--- açılış zamanı değişmediyse, bir sonraki OnTick çağrısına kadar çıkış yap
if(time==open_time)
return;
//--- tamamlanan son iki çubuğun Kapanış fiyatlarını al
double close[];
int recieved=CopyClose(_Symbol,_Period,1,2,close);
if(recieved!=2)
{
PrintFormat("CopyClose(2 bars) failed, error %d",GetLastError());
return;
}
double delta_predict=predict-close[0]; // öngörülen fiyat değişimi
double delta_actual=close[1]-close[0]; // mevcut fiyat değişimi
if((delta_predict>0 && delta_actual>0) || (delta_predict<0 && delta_actual<0))
confirmed++;
//--- sonraki çubuktaki fiyatı doğrulamak için yeni çubuktaki Kapanış fiyatını hesapla
matrix rates;
//--- 10 çubuk al
if(!rates.CopyRates("EURUSD",PERIOD_H1,COPY_RATES_OHLC,1,10))
return;
//--- girdi olarak OHLC vektörü kümesi kullan
matrix x_norm=rates.Transpose();
vector m=x_norm.Mean(0);
vector s=x_norm.Std(0);
matrix mm(10,4);
matrix ms(10,4);
//--- normalleştirme matrislerini doldur
for(int i=0; i<10; i++)
{
mm.Row(m,i);
ms.Row(s,i);
}
//--- girdi verilerini normalleştir
x_norm-=mm;
x_norm/=ms;
//--- normalleştirilmiş girdi verilerini float türüne dönüştür
matrixf x_normf;
x_normf.Assign(x_norm);
//--- modelin çıktı verilerini (yani fiyat öngörüsünü) buradan al
vectorf y_norm(1);
//--- modeli çalıştır
if(!OnnxRun(handle,ONNX_DEBUG_LOGS | ONNX_NO_CONVERSION,x_normf,y_norm))
{
Print("OnnxRun failed, error ",GetLastError());
}
//--- öngörülen fiyatı elde etmek ve yeni çubukta doğrulamak için ters dönüşüm yap
predict=y_norm[0]*s[3]+m[3];
predictions++; // öngörü sayacını artır
Print(predictions,". close prediction = ",predict);
//--- sonraki tiki kontrol etmek için çubuğun açılış zamanını kaydet
open_time=time;
}