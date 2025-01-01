DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıONNX ModelleriOnnxGetInputCount 

OnnxGetInputCount

ONNX modelindeki girdi sayısını alır.

long  OnnxGetInputCount(
   long   onnx_handle  // ONNX oturumu tanıtıcısı
   );

Parametreler

onnx_handle

[in] OnnxCreate veya OnnxCreateFromBuffer aracılığıyla oluşturulan ONNX oturumu nesnesinin tanıtıcısı.

Geri dönüş değeri

Başarılı olması durumunda girdi parametrelerinin sayısını geri döndürür; aksi takdirde -1 geri döndürür. Hata kodunu almak için GetLastError fonksiyonunu çağırın.