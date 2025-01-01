MQL5 ReferansıONNX ModelleriOnnxGetInputCount
- ONNX Desteği
- Model Dönüştürme
- Otomatik Veri Türü Dönüştürme
- Model Oluşturma
- Model Çalıştırma
- Strateji Sınayıcıda Çalıştırma
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Veri Yapıları
OnnxGetInputCount
ONNX modelindeki girdi sayısını alır.
long OnnxGetInputCount(
Parametreler
onnx_handle
[in] OnnxCreate veya OnnxCreateFromBuffer aracılığıyla oluşturulan ONNX oturumu nesnesinin tanıtıcısı.
Geri dönüş değeri
Başarılı olması durumunda girdi parametrelerinin sayısını geri döndürür; aksi takdirde -1 geri döndürür. Hata kodunu almak için GetLastError fonksiyonunu çağırın.