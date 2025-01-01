- ONNX Desteği
- Model Dönüştürme
- Otomatik Veri Türü Dönüştürme
- Model Oluşturma
- Model Çalıştırma
- Strateji Sınayıcıda Çalıştırma
- OnnxCreate
- OnnxCreateFromBuffer
- OnnxRelease
- OnnxRun
- OnnxGetInputCount
- OnnxGetOutputCount
- OnnxGetInputName
- OnnxGetOutputName
- OnnxGetInputTypeInfo
- OnnxGetOutputTypeInfo
- OnnxSetInputShape
- OnnxSetOutputShape
- Veri Yapıları
OnnxSetOutputShape
Modelin çıktı verilerinin şeklini indekse göre ayarlar.
|
bool OnnxSetOutputShape(
Parametreler
onnx_handle
[in] OnnxCreate veya OnnxCreateFromBuffer aracılığıyla oluşturulan ONNX oturumu nesnesinin tanıtıcısı.
output_index
[in] 0'dan başlayarak çıktı parametresinin indeksi.
shape
[in] Modelin çıktı verilerinin şeklini tanımlayan dizi.
Geri dönüş değeri
Başarılı olması durumunda girdi parametresinin adını geri döndürür; aksi halde NULL geri döndürür. Hata kodunu almak için GetLastError fonksiyonunu çağırın.
Örnek:
|
//---- modelin girdi ve çıktı verilerinin şekillerini tanımla
Ayrıca bakınız