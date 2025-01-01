DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıONNX ModelleriOnnxSetOutputShape 

OnnxSetOutputShape

Modelin çıktı verilerinin şeklini indekse göre ayarlar.

bool  OnnxSetOutputShape(
   long          onnx_handle,   // ONNX oturumu tanıtıcısı
   long          output_index,  // çıktı parametresi indeksi
   const ulong&  shape[]        // çıktı verilerinin şeklini tanımlayan dizi
   );

Parametreler

onnx_handle

[in] OnnxCreate veya OnnxCreateFromBuffer aracılığıyla oluşturulan ONNX oturumu nesnesinin tanıtıcısı.

output_index

[in]  0'dan başlayarak çıktı parametresinin indeksi.

shape

[in]  Modelin çıktı verilerinin şeklini tanımlayan dizi.

Geri dönüş değeri

Başarılı olması durumunda girdi parametresinin adını geri döndürür; aksi halde NULL geri döndürür. Hata kodunu almak için GetLastError fonksiyonunu çağırın.

Örnek:

//---- modelin girdi ve çıktı verilerinin şekillerini tanımla
   const long  ExtOutputShape[] = {1,1};
   const long  ExtInputShape [] = {1,10,4};
//--- modeli oluştur
   long handle=OnnxCreateFromBuffer(model,ONNX_DEBUG_LOGS);
//--- girdi verilerinin şeklini belirt
   if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))
     {
      Print("failed, OnnxSetInputShape error ",GetLastError());
      OnnxRelease(handle);
      return(-1);
     }
//--- çıktı verilerinin şeklini belirt
   if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))
     {
      Print("failed, OnnxSetOutputShape error ",GetLastError());
      OnnxRelease(handle);
      return(-1);
     }

Ayrıca bakınız

OnnxSetInputShape