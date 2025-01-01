#resource "Python/model.onnx" as uchar ExtModel[]// kaynak olarak model



#define TESTS 10000 // test veri kümesi sayısı

//+------------------------------------------------------------------+

//| Komut dosyası başlatma fonksiyonu |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnStart()

{

//--- modeli oluştur

long session_handle=OnnxCreateFromBuffer(ExtModel,ONNX_DEBUG_LOGS);

if(session_handle==INVALID_HANDLE)

{

Print("Cannot create model. Hata ",GetLastError());

return(-1);

}



//--- model için girdi tensörü büyüklüğü tanımlanmadığından, açıkça belirtilmelidir

//--- birinci indeks grup büyüklüğüdür, ikinci indeks seri büyüklüğüdür, üçüncü indeks ise seri (OHLC) sayısıdır

const long input_shape[]={1,10,4};

if(!OnnxSetInputShape(session_handle,0,input_shape))

{

Print("OnnxSetInputShape error ",GetLastError());

return(-2);

}



//--- model için çıktı tensörü büyüklüğü tanımlanmadığından, açıkça belirtilmelidir

//--- birinci indeks grup büyüklüğüdür, girdi tensöründeki grup büyüklüğüyle eşleşmelidir

//--- ikinci indeks öngörülen fiyatların sayısıdır (burada sadece Kapanış fiyatı öngörülmektedir)

const long output_shape[]={1,1};

if(!OnnxSetOutputShape(session_handle,0,output_shape))

{

Print("OnnxSetOutputShape error ",GetLastError());

return(-3);

}

//--- testleri çalıştır

vector closes(TESTS); // kontrol fiyatlarını depolamak için vektör

vector predicts(TESTS); // elde edilen öngörüleri depolamak için vektör

vector prev_closes(TESTS); // önceki fiyatları depolamak için vektör



matrix rates; // OHLC serilerini almak için matris

matrix splitted[2]; // serileri test ve kontrole bölmek için iki alt matris

ulong parts[]={10,1}; // bölünmüş alt matrislerin büyüklükleri



//--- önceki çubuktan başla

for(int i=1; i<=TESTS; i++)

{

//--- 11 çubuk al

rates.CopyRates("EURUSD",PERIOD_H1,COPY_RATES_OHLC,i,11);

//--- matrisi test ve kontrole böl

rates.Vsplit(parts,splitted);

//--- kontrol matrisinden Kapanış fiyatını al

closes[i-1]=splitted[1][3][0];

//--- test edilen serideki son Kapanış fiyatı

prev_closes[i-1]=splitted[0][3][9];



//--- 10 çubukluk test matrisini teste gönder

predicts[i-1]=PricePredictionTest(session_handle,splitted[0]);

//--- çalışma zamanı hatası

if(predicts[i-1]<=0)

{

OnnxRelease(session_handle);

return(-4);

}

}

//--- çalışmayı tamamla

OnnxRelease(session_handle);

//--- fiyat hareketinin doğru öngörülüp öngörülmediğini değerlendir

int right_directions=0;

vector delta_predicts=prev_closes-predicts;

vector delta_actuals=prev_closes-closes;



for(int i=0; i<TESTS; i++)

if((delta_predicts[i]>0 && delta_actuals[i]>0) || (delta_predicts[i]<0 && delta_actuals[i]<0))

right_directions++;

PrintFormat("right direction predictions = %.2f%%",(right_directions*100.0)/double(TESTS));

//---

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Verileri hazırla ve modeli çalıştır |

//+------------------------------------------------------------------+

double PricePredictionTest(const long session_handle,matrix& rates)

{

static matrixf input_data(10,4); //dönüştürülmüş girdi için matris

static vectorf output_data(1); // sonucu almak için vektör

static matrix mm(10,4); // Mean yatay vektörlerin matrisi

static matrix ms(10,4); // Std yatay vektörlerin matrisi



//--- modelin girdisi OHLC dikey vektörler kümesi olmalıdır

matrix x_norm=rates.Transpose();

//--- fiyatları normalleştir

vector m=x_norm.Mean(0);

vector s=x_norm.Std(0);

for(int i=0; i<10; i++)

{

mm.Row(m,i);

ms.Row(s,i);

}

x_norm-=mm;

x_norm/=ms;



//--- modeli çalıştır

input_data.Assign(x_norm);

if(!OnnxRun(session_handle,ONNX_DEBUG_LOGS,input_data,output_data))

{

Print("OnnxRun error ",GetLastError());

return(0);

}

//--- fiyatı çıktı değerinden normalleştirilmemiş hale getir

double y_pred=output_data[0]*s[3]+m[3];



return(y_pred);

}