DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıONNX ModelleriOnnxRelease 

ONNX oturumunu kapatır.

bool  OnnxRelease(
   long   onnx_handle  // ONNX oturumu tanıtıcısı
   );

Parametreler

onnx_handle

[in] OnnxCreate veya OnnxCreateFromBuffer aracılığıyla oluşturulan ONNX oturumu nesnesinin tanıtıcısı.

Geri dönüş değeri

Başarılı olursa true, aksi takdirde false geri döndürür. Hata kodunu almak için GetLastError fonksiyonunu çağırın.