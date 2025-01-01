MQL5 ReferansıONNX ModelleriOnnxRelease
OnnxRelease
ONNX oturumunu kapatır.
bool OnnxRelease(
Parametreler
onnx_handle
[in] OnnxCreate veya OnnxCreateFromBuffer aracılığıyla oluşturulan ONNX oturumu nesnesinin tanıtıcısı.
Geri dönüş değeri
Başarılı olursa true, aksi takdirde false geri döndürür. Hata kodunu almak için GetLastError fonksiyonunu çağırın.