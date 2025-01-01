- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
MathClassify
Reel sayının tipini belirler ve ENUM_FP_CLASS numaralandırmasından değer cinsinde sonuç geri döndürür.
|
ENUM_FP_CLASS MathClassify(
Parametreler
value
[in] Kontrol edilecek reel sayı
Geri dönüş değeri
ENUM_FP_CLASS numaralandırmasından bir değer
|
Tanımlayıcı
|
Açıklama
|
FP_SUBNORMAL
|
Gösterilebilen en küçük normal sayı olan DBL_MIN'den (2.2250738585072014e-308) daha sıfıra yakın olan bir normal altı sayı
|
FP_NORMAL
|
2.2250738585072014e-308 ile 1.7976931348623158e+308 arasında bir normal sayı
|
FP_ZERO
|
Artı veya eksi sıfır
|
FP_INFINITE
|
Karşılık gelen tiple gösterilemeyen bir sayı - artı veya eksi sonsuz
|
FP_NAN
|
Bir sayı değil
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Ayrıca bakınız
Reel tipler (double, float), MathIsValidNumber