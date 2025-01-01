struct Person

{

int id;

string name;

int age;

string address;

double salary;

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

int db;

string filename="company.sqlite";

//--- open

db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE |DATABASE_OPEN_COMMON);

if(db==INVALID_HANDLE)

{

Print("DB: ", filename, " open failed with code ", GetLastError());

return;

}

//--- if the table COMPANY exists then drop the table

if(DatabaseTableExists(db, "COMPANY"))

{

//--- delete the table

if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE COMPANY"))

{

Print("Failed to drop table COMPANY with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

}

//--- create table

if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE COMPANY("

"ID INT PRIMARY KEY NOT NULL,"

"NAME TEXT NOT NULL,"

"AGE INT NOT NULL,"

"ADDRESS CHAR(50),"

"SALARY REAL );"))

{

Print("DB: ", filename, " create table failed with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}



//--- insert data

if(!DatabaseExecute(db, "INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (1, 'Paul', 32, 'California', 25000.00 ); "

"INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (2, 'Allen', 25, 'Texas', 15000.00 ); "

"INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (3, 'Teddy', 23, 'Norway', 20000.00 );"

"INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (4, 'Mark', 25, 'Rich-Mond ', 65000.00 );"))

{

Print("DB: ", filename, " insert failed with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}



//--- prepare the request

int request=DatabasePrepare(db, "SELECT * FROM COMPANY WHERE SALARY>15000");

if(request==INVALID_HANDLE)

{

Print("DB: ", filename, " request failed with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- print records

Person person;

Print("Persons with salary > 15000:");

for(int i=0; DatabaseReadBind(request, person); i++)

Print(i, ": ", person.id, " ", person.name, " ", person.age, " ", person.address, " ", person.salary);

//--- delete request after use

DatabaseFinalize(request);



Print("Some statistics:");

//--- prepare new request about total salary

request=DatabasePrepare(db, "SELECT SUM(SALARY) FROM COMPANY");

if(request==INVALID_HANDLE)

{

Print("DB: ", filename, " request failed with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

while(DatabaseRead(request))

{

double total_salary;

DatabaseColumnDouble(request, 0, total_salary);

Print("Total salary=", total_salary);

}

//--- delete request after use

DatabaseFinalize(request);



//--- prepare new request about average salary

request=DatabasePrepare(db, "SELECT AVG(SALARY) FROM COMPANY");

if(request==INVALID_HANDLE)

{

Print("DB: ", filename, " request failed with code ", GetLastError());

ResetLastError();

DatabaseClose(db);

return;

}

while(DatabaseRead(request))

{

double aver_salary;

DatabaseColumnDouble(request, 0, aver_salary);

Print("Average salary=", aver_salary);

}

//--- delete request after use

DatabaseFinalize(request);



//--- close database

DatabaseClose(db);

}

//+-------------------------------------------------------------------

/*

Output:

Persons with salary > 15000:

0: 1 Paul 32 California 25000.0

1: 3 Teddy 23 Norway 20000.0

2: 4 Mark 25 Rich-Mond 65000.0

Some statistics:

Total salary=125000.0

Average salary=31250.0

*/