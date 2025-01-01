- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
Passa al record successivo e legge i dati nella struttura da esso.
|
bool DatabaseReadBind(
Parametri
request
[in] L'handle di una richiesta creata in DatabasePrepare().
struct_object
[out] Il riferimento alla struttura in cui devono essere letti i dati del record corrente. La struttura dovrebbe avere solo tipi numerici e/o stringhe (le matrici non sono consentite) come membri e non può essere discendente.
Valore di ritorno
Restituisce true se ha esito positivo, altrimenti false. Per ottenere il codice di errore, utilizzare GetLastError(), le possibili risposte sono:
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – no table name specified (empty string or NULL);
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) – error converting a request into a UTF-8 string;
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – internal database error;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – invalid database handle;
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) – request execution error;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) – no table exists (not an error, normal completion).
Nota
Un numero di campi nella struttura struct_object non deve superare DatabaseColumnsCount(). Se il numero di campi nella struttura struct_object è inferiore al numero di campi nel record, viene eseguita la lettura parziale. I dati rimanenti possono essere ottenuti esplicitamente utilizzando le corrispondenti funzioni DatabaseColumnText(), DatabaseColumnInteger() ed altre funzioni.
Example:
|
struct Person
