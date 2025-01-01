- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
ShortToString
It converts the symbol code (unicode) into one-symbol string and returns resulting string.
string ShortToString(
Parameters
symbol_code
[in] Symbol code. Instead of a symbol code you can use literal string containing a symbol or a literal string with 2-byte hexadecimal code corresponding to the symbol from the Unicode table.
Return Value
String.
Example:
//+------------------------------------------------------------------+
