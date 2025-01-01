DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıDil Temelleriİşlemler ve İfadelerÖncelik Kuralları 

Öncelik Kuralları

Tabloda yer alan tüm işlem grupları aynı önceliğe sahiptir. Grubunun tablodaki konumu ne kadar yüksekse, işlemin önceliği de o kadar yüksektir. Öncelik kuralları, işlemlerin ve işlenenlerin gruplandırılma şeklini belirler.

Uyarı: MQL5 dilindeki işlem önceliği, C++ dilinde kabul edilmiş önceliğe karşılık gelir ve MQL4 dilindeki önceliklerden farklıdır.

İşlem

Açıklama

Çalıştırılma Sırası

()

[]

.

Fonksiyon Çağrısı

Bir dizi elemanına referans verme

Bir yapı elemanına referans verme

Soldan sağa

!

~

++

--

(tip)

sizeof

Mantıksal red

Bitsel red (tamamlayıcı)

İşaret değiştirme

Bir artırma

Bir eksiltme

Tip Dönüşümü

Büyüklüğü bitlerle belirleme

Sağdan sola

*

/

%

Çarpma

Bölme

Modül bölümü

Soldan sağa

+

Toplama

Çıkarma

Soldan sağa

<<

>>

Sola kaydırma

Sağa kaydırma

Soldan sağa

<

<=

>

>=

-den küçük

-den küçük veya eşit

-den büyük

-den büyük veya eşit

Soldan sağa

==

!=

Eşittir

Eşit değildir

Soldan sağa

&

Bitsel VE işlemi

Soldan sağa

^

Bitsel özel VEYA

Soldan sağa

|

Bitsel VEYA işlemi

Soldan sağa

&&

Mantıksal VE işlemi

Soldan sağa

||

Mantıksal VEYA işlemi

Soldan sağa

?:

Koşullu Operatör

Sağdan sola

=

*=

/=

%=

+=

-=

<<=

>>=

&=

^=

|=

Atama

Atamayla çarpma

Atamayla bölme

Atamayla modül

Atamayla toplama

Atamayla çıkarma

Atamayla sola kaydırma

Atamayla sağa kaydırma

Atamayla bitsel VE

Atamayla bitsel özel VEYA

Atamayla bitsel VEYA

Sağdan sola

,

Virgül

Soldan sağa

İşlemin çalıştırılma sırasını değiştirmek için, daha yüksek öncelikten parantezler kullanılır.