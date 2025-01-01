Öncelik Kuralları

Tabloda yer alan tüm işlem grupları aynı önceliğe sahiptir. Grubunun tablodaki konumu ne kadar yüksekse, işlemin önceliği de o kadar yüksektir. Öncelik kuralları, işlemlerin ve işlenenlerin gruplandırılma şeklini belirler.

Uyarı: MQL5 dilindeki işlem önceliği, C++ dilinde kabul edilmiş önceliğe karşılık gelir ve MQL4 dilindeki önceliklerden farklıdır.

İşlem Açıklama Çalıştırılma Sırası () [] . Fonksiyon Çağrısı Bir dizi elemanına referans verme Bir yapı elemanına referans verme Soldan sağa ! ~ – ++ -- (tip) sizeof Mantıksal red Bitsel red (tamamlayıcı) İşaret değiştirme Bir artırma Bir eksiltme Tip Dönüşümü Büyüklüğü bitlerle belirleme Sağdan sola * / % Çarpma Bölme Modül bölümü Soldan sağa + – Toplama Çıkarma Soldan sağa << >> Sola kaydırma Sağa kaydırma Soldan sağa < <= > >= -den küçük -den küçük veya eşit -den büyük -den büyük veya eşit Soldan sağa == != Eşittir Eşit değildir Soldan sağa & Bitsel VE işlemi Soldan sağa ^ Bitsel özel VEYA Soldan sağa | Bitsel VEYA işlemi Soldan sağa && Mantıksal VE işlemi Soldan sağa || Mantıksal VEYA işlemi Soldan sağa ?: Koşullu Operatör Sağdan sola = *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |= Atama Atamayla çarpma Atamayla bölme Atamayla modül Atamayla toplama Atamayla çıkarma Atamayla sola kaydırma Atamayla sağa kaydırma Atamayla bitsel VE Atamayla bitsel özel VEYA Atamayla bitsel VEYA Sağdan sola , Virgül Soldan sağa

İşlemin çalıştırılma sırasını değiştirmek için, daha yüksek öncelikten parantezler kullanılır.