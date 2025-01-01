- İfadeler
- Aritmetik İşlemler
- Atama İşlemleri
- İlinti İşlemleri
- Mantıksal İşlemler
- Bitsel İşlemler
- Diğer İşlemler
- Öncelik Kuralları
Tabloda yer alan tüm işlem grupları aynı önceliğe sahiptir. Grubunun tablodaki konumu ne kadar yüksekse, işlemin önceliği de o kadar yüksektir. Öncelik kuralları, işlemlerin ve işlenenlerin gruplandırılma şeklini belirler.
Uyarı: MQL5 dilindeki işlem önceliği, C++ dilinde kabul edilmiş önceliğe karşılık gelir ve MQL4 dilindeki önceliklerden farklıdır.
|
İşlem
|
Açıklama
|
Çalıştırılma Sırası
|
()
[]
.
|
Fonksiyon Çağrısı
Bir dizi elemanına referans verme
Bir yapı elemanına referans verme
|
Soldan sağa
|
!
~
–
++
--
(tip)
sizeof
|
Mantıksal red
Bitsel red (tamamlayıcı)
İşaret değiştirme
Bir artırma
Bir eksiltme
Tip Dönüşümü
Büyüklüğü bitlerle belirleme
|
Sağdan sola
|
*
/
%
|
Çarpma
Bölme
Modül bölümü
|
Soldan sağa
|
+
–
|
Toplama
Çıkarma
|
Soldan sağa
|
<<
>>
|
Sola kaydırma
Sağa kaydırma
|
Soldan sağa
|
<
<=
>
>=
|
-den küçük
-den küçük veya eşit
-den büyük
-den büyük veya eşit
|
Soldan sağa
|
==
!=
|
Eşittir
Eşit değildir
|
Soldan sağa
|
&
|
Bitsel VE işlemi
|
Soldan sağa
|
^
|
Bitsel özel VEYA
|
Soldan sağa
|
|
|
Bitsel VEYA işlemi
|
Soldan sağa
|
&&
|
Mantıksal VE işlemi
|
Soldan sağa
|
||
|
Mantıksal VEYA işlemi
|
Soldan sağa
|
?:
|
Koşullu Operatör
|
Sağdan sola
|
=
*=
/=
%=
+=
-=
<<=
>>=
&=
^=
|=
|
Atama
Atamayla çarpma
Atamayla bölme
Atamayla modül
Atamayla toplama
Atamayla çıkarma
Atamayla sola kaydırma
Atamayla sağa kaydırma
Atamayla bitsel VE
Atamayla bitsel özel VEYA
Atamayla bitsel VEYA
|
Sağdan sola
|
,
|
Virgül
|
Soldan sağa
İşlemin çalıştırılma sırasını değiştirmek için, daha yüksek öncelikten parantezler kullanılır.