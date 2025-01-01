- Yerel Değişkenler
- Biçimsel Parametreler
- Statik Değişkenler
- Global Değişkenler
- Giriş Değişkenler
- Extern Değişkenler
- Değişkenlerin Başlatılması
- Değişkenlerin Görünürlük Alanları ve Ömürleri
- Nesnelerin Oluşturulması ve Silinmesi
Her değişken, tanımlama sırasında başlatılabilir. Değişken açık yolla başlatılmamışsa, değişkende saklanan değer her şey olabilir. Gizli başlatma kullanılmaz.
Global ve statik değişkenler sadece karşılık gelen tipte bir sabitle veya bir sabit ifade ile başlatılabilirler. Yerel değişkenler sadece sabitlerle değil, herhangi bir ifadeyle de başlatılabilirler.
Global ve statik değişkenlerin başlatılma işlemi sadece bir kez gerçekleştirilir. Yerel değişkenlerin başlatılması ise, karşılık gelen fonksiyonu her çağırışınızda gerçekleştirilir
Örnekler:
int n = 1;
Dizi elemanlarının değerlerinin listesi, küme parantezlerinin içine iliştirilmiş olmalıdır. Unutulmuş başlatma dizilimleri sıfıra eşit kabul edilir.
Başlatılan dizinin büyüklüğü belirtilmemişse, başlatma diziliminin büyüklüğüne göre derleyici tarafından belirlenir.
Örnekler:
struct str3
Yapı tipli değişkenlerin de statik dizilerde olduğu gibi –kapalı yolla ayarlanmış bir büyüklükle– kısmi olarak başlatılmalarına izin verilir. Bir yapı veya dizinin ilk elemanlarını bir veya daha çok defa başlatabilirsiniz, bu durumda diğer elemanlar sıfır ile başlatılacaktır.
