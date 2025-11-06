Fan sayfamıza katılın
3XMA_Ishimoku - MetaTrader 5 için gösterge
- 28
-
Bu gösterge, temel hesaplama fikri Ichimoku Kinko Hyo göstergesinden alınan üç hareketli ortalama kullanır.
Farklı periyotlara sahip bir çift yavaş ortalama, rengi trend yönüne karşılık gelen renkli bir bulut oluşturur. Bu gösterge ile Ichimoku göstergesi ile aynı şekilde çalışabilirsiniz.
Göstergenin giriş parametreleri:
//+-----------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+-----------------------------------+ input uint Up_period1=3; // Maksimum fiyatların hesaplanması için 1 dönem input uint Dn_period1=3; // Asgari fiyatların hesaplanması için 1 dönem input uint Up_period2=6; // 2 azami fiyatların hesaplanması için süre input uint Dn_period2=6; // 2 asgari fiyatların hesaplanma süresi input uint Up_period3=9; // 3 azami fiyatların hesaplanması için dönem input uint Dn_period3=9; // 3 asgari fiyatların hesaplanma süresi //---- input MODE_PRICE Up_mode1=HIGH; // Maksima aramak için 1 fiyat türü input MODE_PRICE Dn_mode1=LOW; // Minimumu aramak için 1 fiyat türü input MODE_PRICE Up_mode2=HIGH; // Maksimumları bulmak için 2 fiyat türü input MODE_PRICE Dn_mode2=LOW; // 2 minimumu aramak için fiyat türü input MODE_PRICE Up_mode3=HIGH; // Maksimumları aramak için 3 fiyat türü input MODE_PRICE Dn_mode3=LOW; // Minimumu aramak için 3 fiyat türü //---- input Smooth_Method XMA1_Method=MODE_SMA; // 1 ortalama alma yöntemi input Smooth_Method XMA2_Method=MODE_SMA; // 2 ortalama alma yöntemi input Smooth_Method XMA3_Method=MODE_SMA; // 3 ortalama alma yöntemi //---- input int XLength1=8; // 1 yumuşatma derinliği input int XLength2=25; // 2 yumuşatma derinliği input int XLength3=80; // 3 yumuşatma derinliği input int XPhase=15; // Ortalama alma parametresi input int Shift1=0; // Gösterge 1'in çubuklar halinde yatay olarak kaydırılması input int Shift2=0; // Gösterge 2'yi çubuklar halinde yatay olarak kaydırın input int Shift3=0; // Gösterge 3'ü çubuklar halinde yatay olarak kaydırın
Göstergedeki ortalama algoritmaları on olası varyant kullanılarak değiştirilebilir:
- SMA - basit hareketli ortalama;
- EMA - üstel hareketli ortalama;
- SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama;
- LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama;
- JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama;
- JurX - ultra doğrusal ortalama;
- ParMA - parabolik ortalama;
- T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme;
- VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma;
- AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.
Farklı ortalama alma algoritmaları için Faz parametrelerinin oldukça farklı anlamlara sahip olduğu gerçeğine dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'ye eşittir.
Göstergenin çalışması için, derlenmiş gösterge dosyası XMA_Ichimoku.mq5 istemci terminalinin MQL5/Indicators klasöründe bulunmalıdır.
Göstergeler SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_directory\MQL5\Include klasörüne kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/735
