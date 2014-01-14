Pon "Me gusta" y sigue las noticias
3XMA_Iсhimoku - indicador para MetaTrader 5
Este indicador incluye tres medias móviles, las cuales se calculan según los principios de Ichimoku Kinko Hyo.
Un par de medias móviles lentas con periodos diferentes forman una nube, cuyo color se corresponde con la dirección de la tendencia. El uso de este indicador es totalmente equivalente al uso del indicador Ichimoku.
Parámetros de entrada del indicador:
//+-----------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+-----------------------------------+ input uint Up_period1=3; // Periodo 1 para el cálculo de los precios máximos input uint Dn_period1=3; // Period 1 para el cálculo de los precios mínimos input uint Up_period2=6; // Periodo 2 para el cálculo de los precios máximos input uint Dn_period2=6; // Periodo 2 para el cálculo de los precios mínimos input uint Up_period3=9; // Periodo 3 para el cálculo de los precios máximos input uint Dn_period3=9; // Periodo 3 para el cálculo de los precios mínimos //---- input MODE_PRICE Up_mode1=HIGH; // Tipo de precio 1 para buscar máximos input MODE_PRICE Dn_mode1=LOW; // Tipo de precio 1 para buscar mínimos input MODE_PRICE Up_mode2=HIGH; // Tipo de precio 2 para buscar máximos input MODE_PRICE Dn_mode2=LOW; // Tipo de precio 2 para buscar mínimos input MODE_PRICE Up_mode3=HIGH; // Tipo de precio 3 para buscar máximos input MODE_PRICE Dn_mode3=LOW; // Tipo de precio 3 para buscar mínimos //---- input Smooth_Method XMA1_Method=MODE_SMA; // Parámetro de suavizado 1 input Smooth_Method XMA2_Method=MODE_SMA; // Parámetro de suavizado 2 input Smooth_Method XMA3_Method=MODE_SMA; // Parámetro de suavizado 3 //---- input int XLength1=8; // Parametro de suavizado 1 input int XLength2=25; // Parametro de suavizado 2 input int XLength3=80; // Parametro de suavizado 3 input int XPhase=15; // Parametro de suavizado input int Shift1=0; // Horizontal shift of the indicator 1 en barras input int Shift2=0; // Horizontal shift of the indicator 2 en barras input int Shift3=0; // Horizontal shift of the indicator 3 en barras
El algoritmo de suavizado puede seleccionarse entre diez posibles variantes:
- SMA - media móvil simple;
- EMA - media móvil exponencial;
- SMMA - media móvil suavizada;
- LWMA - media móvil lineal ponderada;
- JJMA - media adaptativa JMA;
- JurX - suavizado ultralineal;
- ParMA - suavizado parabólico;
- T3 - Suavizado exponencial múltiple de Tillson;
- VIDYA - suavizado utilizando el algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavizado utilizando el algoritmo de Perry Kaufman.
Se debe tener en cuenta que los parámetros de tipo Phase tienen un significado completamente diferente para cada algoritmo de suavizado. Para JMA, Phase es una variable externa que toma valores entre -100 y +100. Para T3 es un coeficiente de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es el periodo del oscilador CMO y para AMA es el periodo de la EMA lenta. En los otros algoritmos esos parámetros no afectan el suavizado. Para AMA el periodo de la EMA rápida es un valor fijo, que por defecto es igual 2. El coeficiente para elevar a potencia es también 2 para AMA.
Coloque el archivo compilado del indicador XMA_Ichimoku.mq5 en MQL5\Indicators\.
El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".
