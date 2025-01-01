Kod TabanıBölümler

Algo Forge, MetaEditor ile tamamen entegre ve forge.mql5.io web portalı üzerinden erişilebilen modern bir Git tabanlı proje yönetim sistemidir. Geliştiricilere sürümler, dallar ve işbirliği üzerinde tam kontrol sağlayarak eski MQL5 Storage'ın yerini almıştır.

Algo Forge, Git'in güvenilirliğini MetaEditor'ın basitliği ile birleştirir. Doğrudan editörden özel veya herkese açık depolar oluşturun, dalları yönetin, commit, push ve pull işlemlerini gerçekleştirin. Tüm Git özellikleri konsol olmadan tek bir tıklamayla kullanılabilir.

MQL5 Algo Forge'u kullanmaya başlama   Git nedir ve MQL5 Algo Forge'da nasıl çalışır?

Giriş yapmak için hem forge.mql5.io web sitesinde hem de MetaEditor'da MQL5 hesabınızı kullanın. Yetkilendirme ortak giriş bilgilerini kullanır, ek bir kullanıcı adı gerekmez.

Giriş yaptıktan sonra tüm özelliklerini keşfedebilirsiniz. Herkese açık projeler Keşfet bölümünde yer alır; bu bölümden projelere göz atabilir, kodlarını inceleyebilir, kendi çalışmalarınızı paylaşabilir ve başkalarıyla işbirliği yapabilirsiniz.

   Git, dosyalarınızın zaman içinde farklı noktalarda nasıl göründüğünü hatırlayan bir sistemdir.
Önemli değişikliklerin kaybolmasını önlemeye yardımcı olur, geri almayı kolaylaştırır, deneyler için dallar oluşturmayı destekler ve birden fazla geliştiricinin aynı proje üzerinde işbirliği yapmasına olanak sağlar. Mevcut özellikler:

– Dallara, commitlere ve geçmişe sahip tam teşekküllü bir Git sistemi
– Özel ve herkese açık depolar oluşturma
– Çatallama, pull talebi yapma, katkıda bulunanları ve commitleri görüntüleme
– MetaEditor ve MQL5.community ile doğrudan entegrasyon
– Projelere web erişimi ve işbirliğine dayalı geliştirme

Dünyanın her yerinden kodlara erişin   Veri güvenliği


MQL5 Algo Forge ile kod dosyalarınıza herhangi bir bilgisayardan erişebilirsiniz. MetaEditor ayarlarında MQL5 hesabınızı belirtin ve depolama alanından mevcut dosyaları indirin.

  


MQL5 Algo Forge ile kaynak kodlarınız her zaman güvende kalır. Korumalı bir sunucuda saklanan verilere yalnızca siz erişebilirsiniz. Ayrıca, bilgisayarınızın sabit diskinin arızalanması durumunda yerel kopyanız depolama alanından hızlı bir şekilde geri yüklenebilir.

Paylaşılan projeler   Projeleri arama ve klonlama 


Algo Forge, alım-satım botu geliştirmeyi işbirliğine dayalı bir süreç haline getirir. Bu, algoritmik yatırımcılar için MQL5 ekosisteminden ayrılmadan projeler oluşturabilecekleri, üzerinde çalışabilecekleri ve geliştirebilecekleri birleşik bir Git merkezidir.

Algo Forge, projeler üzerinde çevrimiçi olarak paylaşımlı çalışma imkanı sunar. MetaEditor'da paylaşılan bir proje oluşturabilir, katılımcıları ekleyebilir ve uygun izinleri dağıtabilirsiniz. Projeye katılmak için yalnızca bir MQL5 hesabı gereklidir. Projelerinizden herhangi birini herkese açık olarak ayarlayabilir ve MQL5.community üyelerinden yardım isteyebilirsiniz.

Paylaşılan projeler

  


Diğer geliştiricilerin kullanıma hazır projelerini bulmak ve kullanmak için Keşfet bölümünü ziyaret edin.

Herhangi bir göstergeyi, Uzman Danışmanı veya kütüphaneyi beğendiyseniz, çalışma alanınızda kendi kopyanızı almak için bu depoyu çatallayın ve ardından MetaEditor'da klonlayın.

MQL5 Algo Forge topluluğunun açık kaynak çözümlerine nasıl hızlı bir şekilde bağlanabileceğinizi ve keşfedebileceğinizi ayrıntılı makaleden öğrenin.

