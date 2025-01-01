MQL5 Depolama: kaynak kodu deposu
Algo Forge, MetaEditor ile tamamen entegre ve forge.mql5.io web portalı üzerinden erişilebilen modern bir Git tabanlı proje yönetim sistemidir. Geliştiricilere sürümler, dallar ve işbirliği üzerinde tam kontrol sağlayarak eski MQL5 Storage'ın yerini almıştır.
Algo Forge, Git'in güvenilirliğini MetaEditor'ın basitliği ile birleştirir. Doğrudan editörden özel veya herkese açık depolar oluşturun, dalları yönetin, commit, push ve pull işlemlerini gerçekleştirin. Tüm Git özellikleri konsol olmadan tek bir tıklamayla kullanılabilir.
|MQL5 Algo Forge'u kullanmaya başlama
|Git nedir ve MQL5 Algo Forge'da nasıl çalışır?
Giriş yapmak için hem forge.mql5.io web sitesinde hem de MetaEditor'da MQL5 hesabınızı kullanın. Yetkilendirme ortak giriş bilgilerini kullanır, ek bir kullanıcı adı gerekmez.
Giriş yaptıktan sonra tüm özelliklerini keşfedebilirsiniz. Herkese açık projeler Keşfet bölümünde yer alır; bu bölümden projelere göz atabilir, kodlarını inceleyebilir, kendi çalışmalarınızı paylaşabilir ve başkalarıyla işbirliği yapabilirsiniz.
|Git, dosyalarınızın zaman içinde farklı noktalarda nasıl göründüğünü hatırlayan bir sistemdir.
Önemli değişikliklerin kaybolmasını önlemeye yardımcı olur, geri almayı kolaylaştırır, deneyler için dallar oluşturmayı destekler ve birden fazla geliştiricinin aynı proje üzerinde işbirliği yapmasına olanak sağlar. Mevcut özellikler:
– Dallara, commitlere ve geçmişe sahip tam teşekküllü bir Git sistemi
– Özel ve herkese açık depolar oluşturma
– Çatallama, pull talebi yapma, katkıda bulunanları ve commitleri görüntüleme
– MetaEditor ve MQL5.community ile doğrudan entegrasyon
– Projelere web erişimi ve işbirliğine dayalı geliştirme
|Dünyanın her yerinden kodlara erişin
|Veri güvenliği
|Paylaşılan projeler
|Projeleri arama ve klonlama
Herhangi bir göstergeyi, Uzman Danışmanı veya kütüphaneyi beğendiyseniz, çalışma alanınızda kendi kopyanızı almak için bu depoyu çatallayın ve ardından MetaEditor'da klonlayın.