

Algo Forge, alım-satım botu geliştirmeyi işbirliğine dayalı bir süreç haline getirir. Bu, algoritmik yatırımcılar için MQL5 ekosisteminden ayrılmadan projeler oluşturabilecekleri, üzerinde çalışabilecekleri ve geliştirebilecekleri birleşik bir Git merkezidir.



Algo Forge, projeler üzerinde çevrimiçi olarak paylaşımlı çalışma imkanı sunar. MetaEditor'da paylaşılan bir proje oluşturabilir, katılımcıları ekleyebilir ve uygun izinleri dağıtabilirsiniz. Projeye katılmak için yalnızca bir MQL5 hesabı gereklidir. Projelerinizden herhangi birini herkese açık olarak ayarlayabilir ve MQL5.community üyelerinden yardım isteyebilirsiniz.





Diğer geliştiricilerin kullanıma hazır projelerini bulmak ve kullanmak için Keşfet bölümünü ziyaret edin. Herhangi bir göstergeyi, Uzman Danışmanı veya kütüphaneyi beğendiyseniz, çalışma alanınızda kendi kopyanızı almak için bu depoyu çatallayın ve ardından MetaEditor'da klonlayın.



MQL5 Algo Forge topluluğunun açık kaynak çözümlerine nasıl hızlı bir şekilde bağlanabileceğinizi ve keşfedebileceğinizi ayrıntılı makaleden öğrenin.

