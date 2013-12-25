代码库部分
3XMA_Iсhimoku - MetaTrader 5脚本

本指标包含三条 均线, 计算原理来自 Ichimoku Kinko Hyo

一对不同周期的慢速均线形成云状图, 颜色对应趋势方向。指标用法几乎完全等同于 Ichimoku 指标。

指标输入参数:

//+-----------------------------------+
//| Indicator input parameters        |
//+-----------------------------------+
input uint Up_period1=3; // 周期 1 用于最高价计算
input uint Dn_period1=3; // 周期 1 用于最低价计算
input uint Up_period2=6; // 周期 2 用于最高价计算
input uint Dn_period2=6; // 周期 2 用于最低价计算
input uint Up_period3=9; // 周期 3 用于最高价计算
input uint Dn_period3=9; // 周期 3 用于最低价计算
//---- 
input MODE_PRICE Up_mode1=HIGH;  // 价格类型 1 用于最高价搜索 
input MODE_PRICE Dn_mode1=LOW;   // 价格类型 1 用于最低价搜索 
input MODE_PRICE Up_mode2=HIGH;  // 价格类型 2 用于最高价搜索 
input MODE_PRICE Dn_mode2=LOW;   // 价格类型 2 用于最低价搜索 
input MODE_PRICE Up_mode3=HIGH;  // 价格类型 3 用于最高价搜索 
input MODE_PRICE Dn_mode3=LOW;   // 价格类型 3 用于最低价搜索 
//---- 
input Smooth_Method XMA1_Method=MODE_SMA; // 平滑周期 1
input Smooth_Method XMA2_Method=MODE_SMA; // 平滑周期 2
input Smooth_Method XMA3_Method=MODE_SMA; // 平滑周期 3
//----
input int XLength1=8;  // 平滑深度 1 
input int XLength2=25; // 平滑深度 2
input int XLength3=80; // 平滑深度 3
input int XPhase=15;   // 平滑参数
input int Shift1=0;    // 指标 1 水平位移柱线数
input int Shift2=0;    // 指标 2 水平位移柱线数
input int Shift3=0;    // 指标 3 水平位移柱线数

平滑算法可由十种可能版本中选择:

  1. SMA - 简单移动平均;
  2. EMA - 指数移动平均;
  3. SMMA - 平滑移动平均;
  4. LWMA - 线性加权移动平均;
  5. JJMA - JMA 自适应平均;
  6. JurX - 超线性平滑;
  7. ParMA - 抛物线平滑;
  8. T3 - Tillson 多指数平滑;
  9. VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法
  10. AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应该指出的是 Phase1 参数具有完全不同的含义，不同的平滑算法。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。

放置 XMA_Ichimoku.mq5 指标的编译文件于 MQL5\Indicators\.

本指标使用的 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (必须被复制到客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

3XMA_Ichimoku

