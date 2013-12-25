请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
本指标包含三条 均线, 计算原理来自 Ichimoku Kinko Hyo。
一对不同周期的慢速均线形成云状图, 颜色对应趋势方向。指标用法几乎完全等同于 Ichimoku 指标。
指标输入参数:
//+-----------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+-----------------------------------+ input uint Up_period1=3; // 周期 1 用于最高价计算 input uint Dn_period1=3; // 周期 1 用于最低价计算 input uint Up_period2=6; // 周期 2 用于最高价计算 input uint Dn_period2=6; // 周期 2 用于最低价计算 input uint Up_period3=9; // 周期 3 用于最高价计算 input uint Dn_period3=9; // 周期 3 用于最低价计算 //---- input MODE_PRICE Up_mode1=HIGH; // 价格类型 1 用于最高价搜索 input MODE_PRICE Dn_mode1=LOW; // 价格类型 1 用于最低价搜索 input MODE_PRICE Up_mode2=HIGH; // 价格类型 2 用于最高价搜索 input MODE_PRICE Dn_mode2=LOW; // 价格类型 2 用于最低价搜索 input MODE_PRICE Up_mode3=HIGH; // 价格类型 3 用于最高价搜索 input MODE_PRICE Dn_mode3=LOW; // 价格类型 3 用于最低价搜索 //---- input Smooth_Method XMA1_Method=MODE_SMA; // 平滑周期 1 input Smooth_Method XMA2_Method=MODE_SMA; // 平滑周期 2 input Smooth_Method XMA3_Method=MODE_SMA; // 平滑周期 3 //---- input int XLength1=8; // 平滑深度 1 input int XLength2=25; // 平滑深度 2 input int XLength3=80; // 平滑深度 3 input int XPhase=15; // 平滑参数 input int Shift1=0; // 指标 1 水平位移柱线数 input int Shift2=0; // 指标 2 水平位移柱线数 input int Shift3=0; // 指标 3 水平位移柱线数
平滑算法可由十种可能版本中选择:
- SMA - 简单移动平均;
- EMA - 指数移动平均;
- SMMA - 平滑移动平均;
- LWMA - 线性加权移动平均;
- JJMA - JMA 自适应平均;
- JurX - 超线性平滑;
- ParMA - 抛物线平滑;
- T3 - Tillson 多指数平滑;
- VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法
- AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法
应该指出的是 Phase1 参数具有完全不同的含义，不同的平滑算法。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。
放置 XMA_Ichimoku.mq5 指标的编译文件于 MQL5\Indicators\.
本指标使用的 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (必须被复制到客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/735
XMA_Ichimoku
均线计算算法等同于 Ichimoku Kinko Hyo。XMA Ichimoku 通道
用 Ichimoku Kinko Hyo 同样的方法计算均线并建立轨迹线。
X2MA_BBx3_Cloud
显示带有背景颜色的布林带。X2MA_KLx3_Cloud
显示带有背景颜色的 Keltner 通道。