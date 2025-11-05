Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

XMA_Ichimoku - MetaTrader 5 için gösterge

ellizii | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
26
Derecelendirme:
(13)
Yayınlandı:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) görüntüle
xma_ichimoku.mq5 (9.43 KB) görüntüle
Gerçek yazar:

ellizii

Ichimoku Kinko Hyo göstergesindeki ortalamaların hesaplanmasına benzer bir hesaplama algoritması ile hareketli ortalama.

Göstergenin giriş parametreleri:

//+-----------------------------------+
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+-----------------------------------+
input uint Up_period=3;                  // Maksimum fiyatın hesaplanma süresi
input uint Dn_period=3;                  // Minimum fiyatın hesaplanma süresi
//----
input MODE_PRICE Up_mode=HIGH;           // Maksimumları bulmak için fiyatlar 
input MODE_PRICE Dn_mode=LOW;            // Minimumu bulmak için fiyatlar 
//---- 
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Ortalama alma yöntemi
input int XLength=8;                     // Düzeltme derinliği 
input int XPhase=15;                     // Ortalama alma parametresi
input int Shift=0;                       // Göstergenin çubuklar halinde yatay olarak kaydırılması
input int PriceShift=0;                  // Göstergenin nokta cinsinden dikey kaydırması

Göstergedeki ortalama algoritmaları on olası varyant kullanılarak değiştirilebilir:

  1. SMA - basit hareketli ortalama;
  2. EMA - üstel hareketli ortalama;
  3. SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama;
  4. LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama;
  5. JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama;
  6. JurX - ultra doğrusal ortalama;
  7. ParMA - parabolik ortalama;
  8. T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme;
  9. VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma;
  10. AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Farklı ortalama alma algoritmaları için Faz parametrelerinin oldukça farklı anlamlara sahip olduğu gerçeğine dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'ye eşittir.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal dizinine kopyalayın\MQL5\Include), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 19.09.2010 tarihinde Code Base 'de yayınlanmıştır.

XMA_Ichimoku göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/734

