ポケットに対して
インディケータ

3XMA_Iсhimoku - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
この指標には3つの移動平均が含まれ、その算出原理は一目均衡表から取られています。

異なる周期を持つ低速移動平均のペアが雲を形成し、その色はトレンドの方向に対応します。この指標の使用法はほとんど一目指標と同じです。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+-----------------------------------+
input uint Up_period1=3; // 最高値計算のための期間１
input uint Dn_period1=3; // 最安値計算のための期間1
input uint Up_period2=6; // 最高値計算のための期間2
input uint Dn_period2=6; // 最安値計算のための期間2
input uint Up_period3=9; // 最高値計算のための期間3
input uint Dn_period3=9; // 最安値計算のための期間3
//---- 
input MODE_PRICE Up_mode1=HIGH;  // 最高値計算のための価格タイプ１ 
input MODE_PRICE Dn_mode1=LOW;   // 最安値計算のための価格タイプ１
input MODE_PRICE Up_mode2=HIGH;  // 最高値計算のための価格タイプ2 
input MODE_PRICE Dn_mode2=LOW;   // 最安値計算のための価格タイプ2 
input MODE_PRICE Up_mode3=HIGH;  // 最高値計算のための価格タイプ3 
input MODE_PRICE Dn_mode3=LOW;   // 最安値計算のための価格タイプ3 
//---- 
input Smooth_Method XMA1_Method=MODE_SMA; // 平滑化手法 1
input Smooth_Method XMA2_Method=MODE_SMA; // 平滑化手法 2
input Smooth_Method XMA3_Method=MODE_SMA; // 平滑化手法 3
//----
input int XLength1=8;  // 平滑化の深さ 1 
input int XLength2=25; // 平滑化の深さ 2
input int XLength3=80; // 平滑化の深さ 3
input int XPhase=15;   // 平滑化パラメータ
input int Shift1=0;    // バー単位での指標1の横方向のシフト
input int Shift2=0;    // バー単位での指標2の横方向のシフト
input int Shift3=0;    // バー単位での指標3の横方向のシフト

平滑化アルゴリズムは、10の可能なバージョンの中から選択できます。

  1. SMA - 単純移動平均
  2. EMA - 指数移動平均
  3. SMMA - 平滑化された移動平均
  4. LWMA - 線形加重移動平均
  5. JJMA - JMA適応平均
  6. JurX - ウルトラリニア平滑化
  7. ParMA - パラボリック平滑化
  8. T3 - Tillsonの複数指数平滑化
  9. VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
  10. AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phaseパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

XMA_Ichimoku.mq5指標のコンパイルされたファイルを MQL5\Indicators\ に配置します。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

3XMA_Ichimoku

XMA_Ichimoku XMA_Ichimoku

一目均衡表と同じ計算アルゴリズムを持った移動平均。

XMA一目チャネル XMA一目チャネル

一目均衡表と同じ方法で算出された移動平均によって構築されたエンベロープ。

UtterFractals UtterFractals

この指標は、標準的な「フラクタル」とジグザグとは対照的に、本物と近い「内部市場構造」を示します。

ZigZag_NK_MTF ZigZag_NK_MTF

現在の時間枠で、より大きな時間枠の算出結果を表示するジグザグ指標バージョン。