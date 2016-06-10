この指標には3つの移動平均が含まれ、その算出原理は一目均衡表から取られています。

異なる周期を持つ低速移動平均のペアが雲を形成し、その色はトレンドの方向に対応します。この指標の使用法はほとんど一目指標と同じです。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

input uint Up_period1= 3 ; input uint Dn_period1= 3 ; input uint Up_period2= 6 ; input uint Dn_period2= 6 ; input uint Up_period3= 9 ; input uint Dn_period3= 9 ; input MODE_PRICE Up_mode1=HIGH; input MODE_PRICE Dn_mode1=LOW; input MODE_PRICE Up_mode2=HIGH; input MODE_PRICE Dn_mode2=LOW; input MODE_PRICE Up_mode3=HIGH; input MODE_PRICE Dn_mode3=LOW; input Smooth_Method XMA1_Method= MODE_SMA ; input Smooth_Method XMA2_Method= MODE_SMA ; input Smooth_Method XMA3_Method= MODE_SMA ; input int XLength1= 8 ; input int XLength2= 25 ; input int XLength3= 80 ; input int XPhase= 15 ; input int Shift1= 0 ; input int Shift2= 0 ; input int Shift3= 0 ;

平滑化アルゴリズムは、10の可能なバージョンの中から選択できます。

SMA - 単純移動平均 EMA - 指数移動平均 SMMA - 平滑化された移動平均 LWMA - 線形加重移動平均 JJMA - JMA適応平均 JurX - ウルトラリニア平滑化 ParMA - パラボリック平滑化 T3 - Tillsonの複数指数平滑化 VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化 AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phaseパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

XMA_Ichimoku.mq5指標のコンパイルされたファイルを MQL5\Indicators\ に配置します。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。