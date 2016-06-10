Dieser Indikator beinhaltet drei gleitende Durchschnitte und verwendet das Berechnungsprinzip von Ichimoku Kinko Hyo.

Einige langsame gleitenden Durchschnitte mit unterschiedlichen Glättungslängen der Wolke, die Farbe entspricht der Trendrichtung. Die Verwendung dieses Indikators entspricht fast vollkommen der des Ichimoku Indikators.

Des Indikators Eingabeparameter:

input uint Up_period1= 3 ; input uint Dn_period1= 3 ; input uint Up_period2= 6 ; input uint Dn_period2= 6 ; input uint Up_period3= 9 ; input uint Dn_period3= 9 ; input MODE_PRICE Up_mode1=HIGH; input MODE_PRICE Dn_mode1=LOW; input MODE_PRICE Up_mode2=HIGH; input MODE_PRICE Dn_mode2=LOW; input MODE_PRICE Up_mode3=HIGH; input MODE_PRICE Dn_mode3=LOW; input Smooth_Method XMA1_Method= MODE_SMA ; input Smooth_Method XMA2_Method= MODE_SMA ; input Smooth_Method XMA3_Method= MODE_SMA ; input int XLength1= 8 ; input int XLength2= 25 ; input int XLength3= 80 ; input int XPhase= 15 ; input int Shift1= 0 ; input int Shift2= 0 ; input int Shift3= 0 ;

Dieser Indikator ermöglicht eine Auswahl aus 10 Varianten zur Glättung:

SMA - einfacher gleitender Durchschnitt; EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt; SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt; LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt; JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt; JurX - ultralineare Glättung; ParMA - parabolische Glättung; T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung; VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande; AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, dass der Parameter Phase für die verschiedenen Formen der Glättung völlig unterschiedliche Bedeutungen hat. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Die kompilierte Datei des XMA_Ichimoku.mq5 muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.