В этом индикаторе используются три скользящих средних, основная идея вычисления которых взята из индикатора Ichimoku Kinko Hyo.

Пара медленных средних с разными периодами образует цветное облако, цвет которого соответствует направлению тренда. Работать с этим индикатором можно во многом аналогично работе с индикатором Ichimoku.

Входные параметры индикатора:

input uint Up_period1= 3 ; input uint Dn_period1= 3 ; input uint Up_period2= 6 ; input uint Dn_period2= 6 ; input uint Up_period3= 9 ; input uint Dn_period3= 9 ; input MODE_PRICE Up_mode1=HIGH; input MODE_PRICE Dn_mode1=LOW; input MODE_PRICE Up_mode2=HIGH; input MODE_PRICE Dn_mode2=LOW; input MODE_PRICE Up_mode3=HIGH; input MODE_PRICE Dn_mode3=LOW; input Smooth_Method XMA1_Method= MODE_SMA ; input Smooth_Method XMA2_Method= MODE_SMA ; input Smooth_Method XMA3_Method= MODE_SMA ; input int XLength1= 8 ; input int XLength2= 25 ; input int XLength3= 80 ; input int XPhase= 15 ; input int Shift1= 0 ; input int Shift2= 0 ; input int Shift3= 0 ;

Алгоритмы усреднения в индикаторе можно менять, используя для этого десять возможных вариантов:

SMA - простое скользящее среднее; EMA - экспоненциальное скользящее среднее; SMMA - сглаженное скользящее среднее; LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее; JJMA - адаптивное усреднение JMA; JurX - ультралинейное усреднение; ParMA - параболическое усреднение; T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона; VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде; AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже равен 2.

Для работы индикатора в папке MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора XMA_Ichimoku.mq5.

Индикаторы используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".