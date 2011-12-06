Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
3XMA_Iсhimoku - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3388
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
В этом индикаторе используются три скользящих средних, основная идея вычисления которых взята из индикатора Ichimoku Kinko Hyo.
Пара медленных средних с разными периодами образует цветное облако, цвет которого соответствует направлению тренда. Работать с этим индикатором можно во многом аналогично работе с индикатором Ichimoku.
Входные параметры индикатора:
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input uint Up_period1=3; // 1 период для расчета максимальных цен input uint Dn_period1=3; // 1 период для расчета минимальных цен input uint Up_period2=6; // 2 период для расчета максимальных цен input uint Dn_period2=6; // 2 период для расчета минимальных цен input uint Up_period3=9; // 3 период для расчета максимальных цен input uint Dn_period3=9; // 3 период для расчета минимальных цен //---- input MODE_PRICE Up_mode1=HIGH; // 1 тип цены для поиска максимумов input MODE_PRICE Dn_mode1=LOW; // 1 тип цены для поиска минимумов input MODE_PRICE Up_mode2=HIGH; // 2 тип цены для поиска максимумов input MODE_PRICE Dn_mode2=LOW; // 2 тип цены для поиска минимумов input MODE_PRICE Up_mode3=HIGH; // 3 тип цены для поиска максимумов input MODE_PRICE Dn_mode3=LOW; // 3 тип цены для поиска минимумов //---- input Smooth_Method XMA1_Method=MODE_SMA; // 1 метод усреднения input Smooth_Method XMA2_Method=MODE_SMA; // 2 метод усреднения input Smooth_Method XMA3_Method=MODE_SMA; // 3 метод усреднения //---- input int XLength1=8; // 1 глубина сглаживания input int XLength2=25; // 2 глубина сглаживания input int XLength3=80; // 3 глубина сглаживания input int XPhase=15; // Параметр усреднения input int Shift1=0; // Сдвиг индикатора 1 по горизонтали в барах input int Shift2=0; // Сдвиг индикатора 2 по горизонтали в барах input int Shift3=0; // Сдвиг индикатора 3 по горизонтали в барах
Алгоритмы усреднения в индикаторе можно менять, используя для этого десять возможных вариантов:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже равен 2.
Для работы индикатора в папке MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора XMA_Ichimoku.mq5.
Индикаторы используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Скользящая средняя с алгоритмом расчета, аналогичным расчету средних в индикаторе Ichimoku Kinko Hyo.Ultra Momentum
В основе этого индикатора лежат показания технического индикатора Momentum и анализ множества его сигнальных линий.
Индикатор строит в виде цветных точек линии возможного сопротивления и поддержки с использованием Fibo-уровней.ZigZag_NK_MTF
Вариант индикатора ZigZag, отображающий на текущем таймфрейме результаты его расчетов с более крупного таймфрейма.