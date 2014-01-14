Participe de nossa página de fãs
3XMA_Iсhimoku - indicador para MetaTrader 5
2534
Este indicador inclui três médias móveis, nas quais seus cálculos seguem os princípios do indicador Ichimoku Kinko Hyo.
Um par de médias móveis lentas com diferentes períodos formam a nuvem e a cor corresponde a direção da tendência. O uso deste indicador é quase equivalente ao uso do indicador Ichimoku.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+-----------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador| //+-----------------------------------+ input uint Up_period1=3; // Período 1 para o cálculo dos preços máximos input uint Dn_period1=3; // Período 1 para o cálculo dos preços mínimos input uint Up_period2=6; // Período 2 para o cálculo dos preços máximos input uint Dn_period2=6; // Período 2 para o cálculo dos preços mínimos input uint Up_period3=9; // Período 3 para o cálculo dos preços máximos input uint Dn_period3=9; // Período 3 para o cálculo dos preços mínimos //---- input MODE_PRICE Up_mode1=HIGH; // Tipo de preço 1 para buscar as máximas input MODE_PRICE Dn_mode1=LOW; // Tipo de preço 1 para buscar as mínimas input MODE_PRICE Up_mode2=HIGH; // Tipo de preço 2 para buscar as máximas input MODE_PRICE Dn_mode2=LOW; // Tipo de preço 2 para buscar as mínimas input MODE_PRICE Up_mode3=HIGH; // Tipo de preço 3 para buscar as máximas input MODE_PRICE Dn_mode3=LOW; // Tipo de preço 3 para buscar as mínimas //---- input Smooth_Method XMA1_Method=MODE_SMA; // Parâmetro de suavização 1 input Smooth_Method XMA2_Method=MODE_SMA; // Parâmetro de suavização 2 input Smooth_Method XMA3_Method=MODE_SMA; // Parâmetro de suavização 3 //---- input int XLength1=8; // Profundidade de suavização 1 input int XLength2=25; // Profundidade de suavização 2 input int XLength3=80; // Profundidade de suavização 3 input int XPhase=15; // Parâmetro de suavização input int Shift1=0; // Deslocamento horizontal do indicador 1 em barras input int Shift2=0; // Deslocamento horizontal do indicador 2 em barras input int Shift3=0; // Deslocamento horizontal do indicador 3 em barras
Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Coloque o arquivo compilado XMA_Ichimoku.mq5 em MQL5\Indicators\.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
