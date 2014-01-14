CodeBaseSeções
3XMA_Iсhimoku - indicador para MetaTrader 5

Este indicador inclui três médias móveis, nas quais seus cálculos seguem os princípios do indicador Ichimoku Kinko Hyo.

Um par de médias móveis lentas com diferentes períodos formam a nuvem e a cor corresponde a direção da tendência. O uso deste indicador é quase equivalente ao uso do indicador Ichimoku.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+-----------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador|
//+-----------------------------------+
input uint Up_period1=3; // Período 1 para o cálculo dos preços máximos
input uint Dn_period1=3; // Período 1 para o cálculo dos preços mínimos
input uint Up_period2=6; // Período 2 para o cálculo dos preços máximos
input uint Dn_period2=6; // Período 2 para o cálculo dos preços mínimos
input uint Up_period3=9; // Período 3 para o cálculo dos preços máximos
input uint Dn_period3=9; // Período 3 para o cálculo dos preços mínimos
//---- 
input MODE_PRICE Up_mode1=HIGH;  // Tipo de preço 1 para buscar as máximas 
input MODE_PRICE Dn_mode1=LOW;   // Tipo de preço 1 para buscar as mínimas 
input MODE_PRICE Up_mode2=HIGH;  // Tipo de preço 2 para buscar as máximas 
input MODE_PRICE Dn_mode2=LOW;   // Tipo de preço 2 para buscar as mínimas 
input MODE_PRICE Up_mode3=HIGH;  // Tipo de preço 3 para buscar as máximas 
input MODE_PRICE Dn_mode3=LOW;   // Tipo de preço 3 para buscar as mínimas 
//---- 
input Smooth_Method XMA1_Method=MODE_SMA; // Parâmetro de suavização 1
input Smooth_Method XMA2_Method=MODE_SMA; // Parâmetro de suavização 2
input Smooth_Method XMA3_Method=MODE_SMA; // Parâmetro de suavização 3
//----
input int XLength1=8;  // Profundidade de suavização 1
input int XLength2=25; // Profundidade de suavização 2
input int XLength3=80; // Profundidade de suavização 3
input int XPhase=15;   // Parâmetro de suavização
input int Shift1=0;    // Deslocamento horizontal do indicador 1 em barras
input int Shift2=0;    // Deslocamento horizontal do indicador 2 em barras
input int Shift3=0;    // Deslocamento horizontal do indicador 3 em barras

Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Coloque o arquivo compilado XMA_Ichimoku.mq5 em MQL5\Indicators\.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

3XMA_Ichimoku

