Gösterge iGDR_Fractal_Levels fraktalların seviyelerini gösterir, ancak hepsini değil, yalnızca belirli bir süre için ortalama değerlerini gösterir. Grafikte bu gösterge sadece üç seviye gösterir ve bunları farklı renklerde gösterir, yazıların sağ tarafında aynı seviyeler şeritler halinde çizilir, ancak ortalama değerin hesaplandığı yayılma dikkate alınır.

Bu göstergenin çalışması aşağıdaki gibidir. Grafiğin sondan başa doğru bir zaman segmenti seçilir, ancak gösterge parametrelerinde belirtilen kesinlikle sınırlı sayıda çubuk alınır. Bu segmentte tüm fraktallar aranır. Bundan sonra, en fazla sayıda fraktalın biriktiği üç fiyat seviyesi hesaplanır, her fraktalın fiyatı hesaplanır ve gösterge tarafından görüntülenen bu fiyatlar arasında ortalama fiyat bulunur. Diğer fraktallardan yayılan fiyat, bu yayılma en güçlü seviye olduğu için çizgi kalınlığını artırır.



Gösterge, tüm fraktal seviyelerden yalnızca üç fiyat seviyesini vurgular ve seviyelerin her biri, bu seviyenin yapımında yer alan fraktal sayısına bağlı olarak kendi rengine sahiptir. En güçlü seviye kırmızı renktedir, orta seviye sarı renktedir ve yeşil renk üç seviyenin en zayıfına sahiptir, ancak anlaşma yaparken dikkate alınmalıdır.

Ticarette uygulama:



Forex ticaretinde diğer seviyelerin kullanımında olduğu gibi, bu seviyeler pratikte farklı değildir, ancak fraktalları kullanan işlemlerin yalnızca bu fraktalları kırma yönünde açıldığını her zaman hatırlamalısınız. Seviyelerle aynı şekilde, ticaret için en güçlü sinyal olacağından ve yakındaki seviyeler ilk durdurma ve kar hedeflerinin seviyeleri olabileceğinden, bu seviyelerin bozulması üzerine işlemler daha sık açılmalıdır.