WPR için HL Çapraz Sinyali - MetaTrader 5 için gösterge
- Nikolay Kositsin
- 29
-
Gerçek yazar:
Bigeev Rustem
WPR için HLCrossSig göstergesi, trendleri "yakalamak" için tasarlandığından bir trend göstergesi olarak kabul edilir, ancak aynı zamanda oldukça karmaşık ve maksimum bilgilendirici bir göstergedir ve psikolojik ve duygusal bileşeni tüccarın ticaretinden hariç tutmaya izin verir.
Bu gösterge, pozisyon açma, durdurma, takip eden durdurma ve kar alma seviyelerini gösterir, bu da bir tüccarın şu veya bu anlaşmanın açılmasından şüphe etmesi için pratikte hiçbir neden bırakmaz. Psikolojik ve duygusal faktörün ticaretten dışlanması, piyasada kar elde etmenin en önemli anlarından biridir.
Giriş parametreleri:
//+----------------------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+----------------------------------------------+ input int Supr_Period=6; // Kırılacak aralığın periyodu, değer ne kadar büyükse sinyaller o kadar geç ve daha az sıklıkta olur input int MA_Period=21; // Heiken Ashi değişkeni için dönem. Ek bir filtre görevi görür input int Risk=0; // En yakın MAX/MIN seviyesine göre giriş seviyesini hesaplamak için pip cinsinden maksimum risk input int ATR_Period=120; // ATR dönemi. Volatilite seviyesini hesaplamak için kullanılır. input double Q=0.7; // Take değerini ayarlamak için parametre. - Stop boyutunun kesri. if =1, Take = Stop input int WPR_Period=12; // WPR dönemi. Ek bir filtre görevi görür input int HLine=-38; // WPR için üst durdurma sinyal hattı input int LLine=-62; // WPR için alt durdurma sinyal hattı
Göstergenin görüntülenen öğeleri:
- Yukarı ve aşağı oklar - ilgili pozisyonları açmak için sinyaller;
- Artı işaretindeki daireler - ilk Kâr Al'ı ayarlamak için yer;
- Noktalar - bu göstergede yerleşik eğilimi doğrulamak için kullanılır, eğer fiyat sürekli olarak bu noktaların seviyelerini aşarsa, pozisyonu mümkün olduğunca uzun süre tutmaya çalışmalısınız, eğer noktalar uzun süre bir "koridor" çizerse, karı düzeltmenin zamanı gelmiştir;
- Eşkenar dörtgenler - zararı durdurma sınırı veya takip eden durdurma ayarı.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/728
