Gerçek yazar:

Bigeev Rustem

WPR için HLCrossSig göstergesi, trendleri "yakalamak" için tasarlandığından bir trend göstergesi olarak kabul edilir, ancak aynı zamanda oldukça karmaşık ve maksimum bilgilendirici bir göstergedir ve psikolojik ve duygusal bileşeni tüccarın ticaretinden hariç tutmaya izin verir.

Bu gösterge, pozisyon açma, durdurma, takip eden durdurma ve kar alma seviyelerini gösterir, bu da bir tüccarın şu veya bu anlaşmanın açılmasından şüphe etmesi için pratikte hiçbir neden bırakmaz. Psikolojik ve duygusal faktörün ticaretten dışlanması, piyasada kar elde etmenin en önemli anlarından biridir.

Giriş parametreleri:

input int Supr_Period= 6 ; input int MA_Period= 21 ; input int Risk= 0 ; input int ATR_Period= 120 ; input double Q= 0.7 ; input int WPR_Period= 12 ; input int HLine=- 38 ; input int LLine=- 62 ;

Göstergenin görüntülenen öğeleri:

