Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
Waddah Attar Fibo - MetaTrader 5 için gösterge
- Yayınlayan:
- Nikolay Kositsin
- Görüntülemeler:
- 32
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gerçek Yazar:
Waddah Attar
Gösterge, Fibo seviyelerini kullanarak renkli noktalar şeklinde olası direnç ve destek çizgileri oluşturur.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 22.12.2008 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/731
3XMA_Ishimoku
Fikirleri Ichimoku Kinko Hyo göstergesine çok benzeyen bir gösterge.Simple Bar Timer
It is a script to display the time remaining until next bar arrives.
ZigZag_NK_MTF
Hesaplamalarının sonuçlarını mevcut zaman diliminde daha büyük bir zaman diliminden gösteren ZigZag göstergesinin bir çeşidi.Count consecutive no. of bull or bear bars
Boğa veya ayı çubuklarının ardışık sayısını saymak için örnek kod.