cebe
Göstergeler

Waddah Attar Fibo - MetaTrader 5 için gösterge

Waddah Attar
Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
32
Derecelendirme:
(15)
Yayınlandı:
Gerçek Yazar:

Waddah Attar

Gösterge, Fibo seviyelerini kullanarak renkli noktalar şeklinde olası direnç ve destek çizgileri oluşturur.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 22.12.2008 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.

WaddahAttarFibo Göstergesi

Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/731

