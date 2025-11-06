Gerçek Yazar:

Waddah Attar

Gösterge, Fibo seviyelerini kullanarak renkli noktalar şeklinde olası direnç ve destek çizgileri oluşturur.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 22.12.2008 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.