Dosya Ekleme (#include)

#include komutu program içinde her hangi bir konuma yerleştirilebilir ama genellikle tüm ek dosyalar kaynak kodunun başlangıcında yazılır. Çağrı biçimi:

#include <dosya_ismi>

#include "dosya_ismi"

Örnekler:

#include <WinUser32.mqh>

#include "mylib.mqh"

Önişlemci #include <dosya_ismi> satırının yerini, WinUser32.mqh dosyasının içeriği ile değiştirir. Açı parantezler WinUser32.mqh dosyasının standart dosya konumundan alınacağını gösterir (genellikle şöyledir: terminal_yükleme_konumu\MQL5\Include). Mevcut dosya yolu görünür değildir.

Dosya ismi tırnak içinde verilmişse, arama mevcut dosya konumunda (ana kaynak dosyasını içeren konumda) yapılır. Standart kütüphane dizini görünür değildir.

