#include komutu program içinde her hangi bir konuma yerleştirilebilir ama genellikle tüm ek dosyalar kaynak kodunun başlangıcında yazılır. Çağrı biçimi:
#include <dosya_ismi>
Örnekler:
#include <WinUser32.mqh>
Önişlemci #include <dosya_ismi> satırının yerini, WinUser32.mqh dosyasının içeriği ile değiştirir. Açı parantezler WinUser32.mqh dosyasının standart dosya konumundan alınacağını gösterir (genellikle şöyledir: terminal_yükleme_konumu\MQL5\Include). Mevcut dosya yolu görünür değildir.
Dosya ismi tırnak içinde verilmişse, arama mevcut dosya konumunda (ana kaynak dosyasını içeren konumda) yapılır. Standart kütüphane dizini görünür değildir.
