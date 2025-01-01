MQL5 ReferansıDil TemelleriOperatörlerBirleşik Operatör
- Birleşik Operatör
- İfade Operatörü
- Return Operatörü
- Koşullu Operatör if-else
- Üçlü Operatör ?:
- Switch Operatörü
- Döngü Operatörü while
- Döngü Operatörü for
- Döngü Operatörü do while
- Break Operatörü
- Continue Operatörü
- Matris çarpımı operatörü @
- Nesne Oluşturma Operatörü new
- Nesne Silme Operatörü delete
Birleşik Operatör
Bir birleşik operatör (bir blok) parantezler {} içine iliştirilmiş herhangi tipte bir veya daha fazla operatörden oluşur. Kapanış parantezinin ardından noktalı virgül (;) gelmemelidir.
Örnek:
|
if(x==0)
Ayrıca Bakınız
Değişkenlerin Başlatılması, Değişkenlerin Görünürlük Alanları ve Ömürleri, Nesnelerin Yaratılması ve Silinmesi