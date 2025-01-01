Aritmetik İşlemler

Aritmetik işlemler toplamsal ve çarpımsal işlemleri içerirler:

Değişkenlerin toplamı i = j + 2;

Değişkenlerin farkı i = j - 3;

İşaret değiştirme x = - x;

Değişkenlerin çarpımı z = 3 * x;

Bölme i = j / 5;

Bölümden kalan dakikalar = zaman % 60;

Değişken değerine 1 ekleme i++;

Değişken değerine 1 ekleme ++i;

Değişken değerinden 1 çıkarma k--;

Değişken değerinden 1 çıkarma --k;

Artırma ve eksiltme işlemleri sadece değişkenlere uygulanabilir, sabitlerde kullanılamaz. Ön ekli artırma (++i) ve eksiltme (--k), değişkenin kullanımından hemen sonra değişkene uygulanır .

Son ekli artırma (i++) ve eksiltme (k--), ifade içinde değişkenin kullanımından hemen sonra değişkene uygulanır.

Önemli Uyarı

int i=5;

int k = i++ + ++i;

Yukarıdaki ifadenin bir programlama ortamından diğerine taşınması sonucunda, hesaplamaya dair sorunlar çıkabilir (örneğin Borland C++'dan MQL5'e). Genel olarak hesaplamaların sırası derleyici uygulamasına bağlıdır. Pratikte, son ekli artırmayı (eksiltmeyi) uygulamanın iki yolu vardır:

Son ekli artırma (eksiltme) tüm ifade hesaplandıktan sonra değişkene uygulanır. Son ekli artırma (eksiltme) işlem anında hemen değişkene uygulanır.

Mevcut durumda MQL5 içinde son ekli artırma (eksiltme) yolu uygulanmaktadır. Ama bu özelliğin bilinmesi durumunda bile kullanımının denenmesi tavsiye edilmez

Örnekler:

int a=3;

a++; // geçerli ifade

int b=(a++)*3; // geçersiz ifade

Ayrıca Bakınız

Öncelik Kuralları