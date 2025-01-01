- İfadeler
- Aritmetik İşlemler
- Atama İşlemleri
- İlinti İşlemleri
- Mantıksal İşlemler
- Bitsel İşlemler
- Diğer İşlemler
- Öncelik Kuralları
Aritmetik İşlemler
Aritmetik işlemler toplamsal ve çarpımsal işlemleri içerirler:
|
Değişkenlerin toplamı i = j + 2;
Artırma ve eksiltme işlemleri sadece değişkenlere uygulanabilir, sabitlerde kullanılamaz. Ön ekli artırma (++i) ve eksiltme (--k), değişkenin kullanımından hemen sonra değişkene uygulanır .
Son ekli artırma (i++) ve eksiltme (k--), ifade içinde değişkenin kullanımından hemen sonra değişkene uygulanır.
Önemli Uyarı
|
int i=5;
Yukarıdaki ifadenin bir programlama ortamından diğerine taşınması sonucunda, hesaplamaya dair sorunlar çıkabilir (örneğin Borland C++'dan MQL5'e). Genel olarak hesaplamaların sırası derleyici uygulamasına bağlıdır. Pratikte, son ekli artırmayı (eksiltmeyi) uygulamanın iki yolu vardır:
- Son ekli artırma (eksiltme) tüm ifade hesaplandıktan sonra değişkene uygulanır.
- Son ekli artırma (eksiltme) işlem anında hemen değişkene uygulanır.
Mevcut durumda MQL5 içinde son ekli artırma (eksiltme) yolu uygulanmaktadır. Ama bu özelliğin bilinmesi durumunda bile kullanımının denenmesi tavsiye edilmez
Örnekler:
|
int a=3;
Ayrıca Bakınız