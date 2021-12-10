MQL5: MetaTrader 5'te Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Raporlarının Analizi ve İşlenmesi





MetaQuotes Software Corp. tarafından yatırımcı araçlarından biri olarak geliştirilen MetaTrader 5 alım satım terminali, nesne yönelimli programlamayı destekleyen MQL5 programlama dilini içerir. Bir taraftan MQL5, önceki sürümü olan MQL4 ile uyumlu değildir; diğer taraftan, tam özellikli nesne yönelimli dilin birçok yeni olanağına sahiptir. Dolayısıyla, MQL4'te halihazırda becerilere sahip olan yatırımcılar, bu (aslında) yeni dili kavramak zorundadır; söz konusu yatırımcıları bu makalenin hedef kitlesi olarak görüyorum.

Bu makalede, şu sorunun çözümünü göstereceğim: Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Raporlarının farklı verilerini alıp analiz etmeyi sağlayan yatırımcı aracının geliştirilmesi gereklidir. Bu konu Meta COT Projesi - MetaTrader 4'te CFTC Rapor Analizi için Yeni Ufuklar makalesinde zaten ele alınmıştır; bu nedenle okuyucunun kavramlara aşina olduğunu varsayacağım ve o makalede "açıklanmamış" ayrıntılara değineceğim.



Fikir şudur: Komisyon tarafından sağlanan dosyalardan ara işleme ve dönüştürme olmadan veri alınmasına olanak tanıyan tek bir gösterge geliştirmek. Ayrıca, bu, farklı amaçlar için kullanılabilir: Verileri bir gösterge olarak çizmek, diğer göstergelerde veri kaynağı olarak, otomatik analiz için script dosyalarında, Alım Satım stratejileri geliştirirken Expert Advisor'larda.







1. COT raporlarının türleri



Üç rapor türü vardır: Mevcut Eski Rapor (COT), Ek Emtia İndeksi (CIT), Mevcut Dağıtılmış Rapor (DCOT); bunların aralarındaki fark Tablo 1'de sunulmuştur.



Açıklama

Mevcut Eski Raporlar Ek Emtia İndeksi Mevcut Dağıtılmış Raporlar Kısa adı COT CIT DCOT Referans başlığı

Mevcut Eski Raporlar

Ek Emtia İndeksi

Mevcut Dağıtılmış Raporlar

Son veri dosyasına referans: deacot2010.zip dea_cit_txt_2010.zip fut_disagg_txt_2010.zip Raporda sunulan yatırımcı grupları

Ticari olmayan

Ticari

Raporlanamayan

Ticari olmayan

Ticari

Raporlanamayan

İndeks Yatırımcıları

Üretici/Tüccar/İşleyici/Kullanıcı

Swap Yatırımcıları

Yönetilen Para

Diğer Raporlanabilirler

Raporlanamayan



Tablo 1. Yatırımcıların Taahhüt Raporları Türleri

Vadeli işlem piyasalarında pozisyonlarını rapor etmesi gereken yatırımcılar, raporların sınıflandırılması ve dönemsellik prensipleri hakkında bilgiler "Trade Stocks and Commodities With the Insiders: Secrets of the COT Report" adlı kitapta ve Meta COT Projesi - MetaTrader 4'te CFTC Rapor Analizi için Yeni Ufuklar 4 başlıklı makalede bulunabilir.



Bu kaynaklarda açıklanmayan iki raporu ele alacağım.



CIT kısaltması, İndeks Yatırımcılarının Taahhütleri anlamına gelir. Bu rapor, 2007'den itibaren yayınlanmaktadır. Mevcut CIT raporu web sayfasına https://cftc.gov/dea/options/deaviewcit.htm adresinden ulaşılabilir. İndeks yatırımcıları, hedger'lardan ve spekülatörlerden ayrı bir gruptadır.



Ek Raporun açıklaması https://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/AbouttheCOTReports/index.htm adresinde bulunabilir. Tüm bu indeks yatırımcıları genellikle piyasalarda uzun pozisyonlar açar ve bunları sözleşmeden sözleşmeye aktarır.

2009 itibarıyla Komisyon tarafından yayınlanan Yatırımcı Raporlarının Dağıtılmış Taahhütleri'nin açıklaması açıklama notlarında bulunabilir.



Dağıtılmış COT raporu, yatırımcıları aşağıdaki dört yatırımcı kategorisine ayırarak eski COT raporlarındaki şeffaflığı artırır: Üretici/Tüccar/İşleyici/Kullanıcı, Swap Yatırımcıları, Yönetilen Para ve Diğer Raporlanabilirler.

Üretici/Tüccar/İşleyici/Kullanıcı. “Üretici/tüccar/işleyici/kullanıcı” ağırlıklı olarak fiziksel bir emtianın üretimi, işlenmesi, paketlenmesi veya taşınması ile uğraşan ve bu faaliyetlerle ilişkili riskleri yönetmek veya riskten korunmak için vadeli işlem piyasalarını kullanan tüzel kişidir.

“Üretici/tüccar/işleyici/kullanıcı” ağırlıklı olarak fiziksel bir emtianın üretimi, işlenmesi, paketlenmesi veya taşınması ile uğraşan ve bu faaliyetlerle ilişkili riskleri yönetmek veya riskten korunmak için vadeli işlem piyasalarını kullanan tüzel kişidir. Swap Yatırımcısı. "Swap yatırımcısı", esas olarak bir emtia için swap işlemlerini yapan ve bu swap işlemleriyle ilişkili riski yönetmek veya riskten korunmak için vadeli işlem piyasalarını kullanan tüzel kişidir. Swap yatırımcısının karşı tarafları, riskten korunma fonları gibi spekülatif yatırımcılar veya fiziksel emtiadaki işlemlerinden kaynaklanan riskleri yöneten geleneksel ticari müşteriler olabilir.

"Swap yatırımcısı", esas olarak bir emtia için swap işlemlerini yapan ve bu swap işlemleriyle ilişkili riski yönetmek veya riskten korunmak için vadeli işlem piyasalarını kullanan tüzel kişidir. Swap yatırımcısının karşı tarafları, riskten korunma fonları gibi spekülatif yatırımcılar veya fiziksel emtiadaki işlemlerinden kaynaklanan riskleri yöneten geleneksel ticari müşteriler olabilir. Yatırım Uzmanı. Bu raporun amacı doğrultusunda "yatırım uzmanı", kayıtlı emtia piyasası danışmanı (CTA), kayıtlı emtia havuzu operatörü (CPO) veya CFTC tarafından tanımlanan kayıtlı olmayan fondur. Bu yatırımcılar, müşteriler adına organize edilen vadeli işlemler alım satımını yönetmek ve yürütmekle ilgilenirler.

Bu raporun amacı doğrultusunda "yatırım uzmanı", kayıtlı emtia piyasası danışmanı (CTA), kayıtlı emtia havuzu operatörü (CPO) veya CFTC tarafından tanımlanan kayıtlı olmayan fondur. Bu yatırımcılar, müşteriler adına organize edilen vadeli işlemler alım satımını yönetmek ve yürütmekle ilgilenirler. Diğer Raporlanabilirler. Diğer üç kategoriden birine girmeyen diğer her raporlanabilir yatırımcı, “diğer raporlanabilirler” kategorisine alınır.



Raporlanan enstrümanların tam listesi Ek 2'de sunulmaktadır. CIT ve DCOT raporlarında belirli bir enstrümanın varlığını yansıtan sütunlar da vardır.





2. CSV dosyalarından harici verileri kullanan bir COT göstergesi yazma



Gösterge aşağıdaki gibi çalışacaktır. Raporun türü (Tablo 1'de listelenenlerden biri), veri türü ve yatırımcı grubu, göstergenin giriş parametrelerinde tanımlanır.

Veri türü şu şekilde olabilir:



net uzun pozisyonlar



açık pozisyonda net uzun vadeli kur oranı



Net uzun pozisyonlar için hesaplanan Williams İndeksi



açık pozisyon



Olası veri türlerinin listesi tam değil; kullandığım en temel verileri içerecek şekilde kolaylıkla genişletilebilir. Mevcut sembol için, veri dosyalarından belirtilen veriler talep edilir (bunların indirilmesi ve paketlerinin açılması aşağıda açıklanmıştır). Veri erişimi ve bu dosyalardan indirmek için CCFTCReport sınıfını kullanacağız.



Gösterge aşağıdaki yapıya sahiptir:



2.1. Sabitler

enum cot_type_report { COT, DCOT, CIT };

Sabitleri tanımlamak için enum veri türü kullanılır. Gösterge tarafından desteklenen rapor türleri şunlardır:

Yatırımcı grupları:

enum cot_type_traders { noncommercial, commercial, nonreportable, index, producer, swapdealers, managedmoney, otherreportables };

Göstergede kullanılabilecek veri türleri:

enum cot_type_data { netlongs, netlongsrate, willams_index, openinterest };

2.2. Sınıflar

Farklı nesneleri tek bir değişken içinde saklamak için yapıları ve sınıfları kullanmak mümkündür. Ancak, bir dize türünde dinamik diziler veya değerler içeriyorlarsa, iki yapı türü değişkeni atamak mümkün değildir. Bu nedenle COT kaydını depolamak için yapı yerine sınıfı ve veri atama yöntemini kullandık.

class cot_record { public : datetime COT_DATE; double COT_OPENINTEREST; double COT_LONGNONCOM; double COT_SHORTNONCOM; double COT_LONGCOM; double COT_SHORTCOM; double COT_LONGNONREPORTABLE; double COT_SHORTNONREPORTABLE; double COT_LONGINDEX; double COT_SHORTINDEX; double COT_LONGPRODUCER; double COT_SHORTPRODUCER; double COT_LONGSWAPDEALERS; double COT_SHORTSWAPDEALERS; double COT_LONGMANAGEDMONEY; double COT_SHORTMANAGEDMONEY; double COT_LONGOTHERREPORTABLES; double COT_SHORTOTHERREPORTABLES; string COT_ID; string COT_NAME; void copyvar( const cot_record & from ) { COT_ID = from .COT_ID; COT_NAME = from .COT_NAME; COT_DATE = from .COT_DATE; COT_OPENINTEREST = from .COT_OPENINTEREST; COT_LONGNONCOM = from .COT_LONGNONCOM; COT_SHORTNONCOM = from .COT_SHORTNONCOM; COT_LONGCOM = from .COT_LONGCOM; COT_SHORTCOM = from .COT_SHORTCOM; COT_LONGNONREPORTABLE = from .COT_LONGNONREPORTABLE; COT_SHORTNONREPORTABLE = from .COT_SHORTNONREPORTABLE; COT_LONGINDEX = from .COT_LONGINDEX; COT_SHORTINDEX = from .COT_SHORTINDEX; COT_LONGPRODUCER = from .COT_LONGPRODUCER; COT_SHORTPRODUCER = from .COT_SHORTPRODUCER; COT_LONGSWAPDEALERS = from .COT_LONGSWAPDEALERS; COT_SHORTSWAPDEALERS = from .COT_SHORTSWAPDEALERS; COT_LONGMANAGEDMONEY = from .COT_LONGMANAGEDMONEY; COT_SHORTMANAGEDMONEY = from .COT_SHORTMANAGEDMONEY; COT_LONGOTHERREPORTABLES = from .COT_LONGOTHERREPORTABLES; COT_SHORTOTHERREPORTABLES = from .COT_SHORTOTHERREPORTABLES; }; };

Şu andan itibaren okuyucunun, Meta COT Projesi - MetaTrader 4'te CFTC Rapor Analizi için Yeni Ufuklar makalesinde ele alınan COT raporlarının CSV biçimine aşina olduğunu varsayacağım. Bu türün sınıf örneği, COT raporunun tek bir satırını depolamak için kullanılacaktır. Bu sınıf örneklerinin bir dizisi, COT kayıtlarının alanlarına depolama ve kolay erişim için bunların kullanılmasına izin verecektir. CCFTCReport sınıfı, veri depolama ve erişim için geliştirilmiştir:

class CCFTCReport { private : cot_type_report type; cot_record data[]; int sizedata; string idsymbol; string terminalsymbol; public : void ~CCFTCReport(){ sizedata= 0 ; }; bool Init( cot_type_report passedtype, string sym= "" ); bool LoadFile( string filename ); string Name(); bool Type(cot_type_report passedtype); cot_type_report Type(){ return (type);}; bool TestGroup( cot_type_traders type_trader ); bool DefineIdSymbol(); bool GetString( int handle, cot_record& arr ); string GetFieldCommaDelimited( string &str); double At( datetime time,cot_type_traders type_trader,cot_type_data typedata=netlongs); };

CCFTCReport sınıf örneği tek bir sembol için tüm raporu içerir; rapor türü COT, CIT veya DCOT olabilir. Numaralandırmalar ve sınıflar "cot.mqh" içerme dosyasında listelenir.

2.3. Giriş parametreleri

Giriş parametreleri giriş değişkenleri tarafından tanımlanır. Bu parametreler, yatırımcılar grubunun, veri türünün ve gerekli COT rapor türünün belirlenmesine olanak tanır:



input cot_type_traders type_trader = noncommercial; input cot_type_data type_data = netlongs; input cot_type_report type_report = COT;

2.4. OnInit işlevi

Bir gösterge, şu amaçlar için kullanılan OnInit işlevine sahiptir: Rapor dosyasından veri indirmek, giriş parametrelerini kontrol etmek, göstergenin arabelleklerini atamak.



INDICATOR_DATA özelliğiyle başlatılan arabellek, grafikte çizilen verileri içerir. INDICATOR_CALCULATIONS özelliğiyle başlatılan arabellek, ara hesaplamaları içerir.



SetIndexBuffer ( 0 , BufferData, INDICATOR_DATA ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,indname); SetIndexBuffer ( 1 , BufferCalculations, INDICATOR_CALCULATIONS );

2.5. OnCalculate işlevi

Bu işlev, gerekli verilerin seçilmesi, istenen verilerin hesaplanması ve bunların çizilmesi için kullanılır.



Çalışmasını ayrıntılı olarak ele alalım. İkinci çağrı biçimi kullanılır:



int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &Time[], const double &Open[], const double &High[], const double &Low[], const double &Close[], const long &TickVolume[], const long &Volume[], const int &Spread[]){

Hesaplama ve çizim için çubukları belirleyelim.



int pos=rates_total-prev_calculated- 1 ; if ( pos >= rates_total- 1 )pos--;

Öğelerin zaman serileri gibi indekslenmesi gerektiğini belirtelim.



ArraySetAsSeries(Time, true ); ArraySetAsSeries(BufferData, true ); ArraySetAsSeries(BufferCalculations, true );

Birtakım denemelerden sonra, göstergenin arabellekleriyle ilgili tüm diziler için zaman serileri indekslemesini kullanmanın daha iyi olduğunu buldum. Aynısı, OnCalculate işlevine parametreler olarak iletilen diziler için de uygundur, son (yeni) öğenin 0'a eşit bir indeksi vardır.



Hesaplama döngüsü aşağıdaki gibidir:

for ( int i=pos;i>= 0 ;i--) { cot_type_data passed = type_data; if (type_data==netlongs || type_data==netlongsrate || type_data==willams_index) { passed = netlongs; } double res = Report.At(Time[i], type_trader, type_data ); BufferCalculations[i] = res; BufferData[i] = CalcData( type_data, i, Time ); }

BufferCalculations dizisi , COT raporundan seçilen birincil verileri depolamak için kullanılır.



BufferData dizisi, grafik üzerinde çizilmeye hazır verileri içerir. Rapordan alınan değerler (net uzun pozisyonlar, açık pozisyonlar) ve hesaplanan değerler (uzun vadeli kur oranı, Williams İndeksi) olabilir. Güzel bir çözüm bulamadığım şu noktayı özetlemek istiyorum. OnCalculate işlevine iletilen diziler sonraki düzeylerde gerekli olabilir ve onlara ancak bu çağrılarda iletilirse erişebiliriz; bu nedenle kodu karıştırdığını düşünüyorum.

CalcData işlevi çağrısı:

BufferData[i] = CalcData( type_data, i, Time );

CalcData işlevi CalcIndex işlevini çağırır:



double CalcData( cot_type_data type_data, int i, const datetime & Time[] ) { if ( type_data == netlongsrate ) return ( BufferCalculations[ i ] / Report.At( Time[i], type_trader, openinterest )); if ( type_data == willams_index ) return ( CalcIndex( i, Time, BufferCalculations ) ); return (BufferCalculations[i]); }

CalcIndex işlevi içindeki Zaman dizisine erişmem gerekiyordu; bu nedenle onu çağrılar hiyerarşisine göre iletmek zorunda kaldım. 8 diziyi de kullanmamız gerekirse, kodun nasıl görüneceğini hayal edin.







3. Veri Dosyalarını İndirme



Tüm dosya bağlantıları Tablo 1'de sunulmuştur. Her yıl için ayrı dosya vardır ve dosya adında yıl numarası mevcuttur. Örneğin https://www.cftc.gov/sites/default/files/files/dea/history/deacot2010.zip dosyası 2010 yılı raporunu içerir, https://www.cftc.gov/sites/default/files/files/dea/history/deacot2009.zip dosyası 2009 yılı raporunu içerir vb.



Tüm bu dosyaları indirmek ve İstemci Terminali yükleme dizininin \MQL5\files\ klasörüne açmak gereklidir. Her yıl için deacotXXXX adında kendi ayrı klasörünü oluşturmak gerekir; burada XXXX bir yıla karşılık gelir. Sonuç olarak, aşağıdaki klasör yapısını elde edeceğiz.



Şek.1. Raporlar için klasör yapısı.



Veri hazırlama süreci basitleştirilebilir. Aşağıdaki tüm işlemler (CFTC web sitesindeki güncellemeleri kontrol etme, uygun klasörlere indirme ve açma) "Cotdownloader" script dosyası tarafından gerçekleştirilir. Script dosyası çekirdeği (veri indirme), WININET_TEST script dosyasına dayanır. Fiyat Histogramında (Piyasa Profili) yayınlanan CProgressBar sınıfını ve MQL5 makalesindeki uygulamasını kullandım. Harici uygulamalar, Windows API kullanılarak yürütülür; bu, Gerçek Alım Satım İşleminde Bir Alım Satım Robotunun Otomatik Optimizasyonu makalesinde açıklanmıştır.



Bir script dosyasının kullanımı basittir: Herhangi bir grafiğe eklemeniz yeterlidir. Çalışırken, veri indirme ile ilgili bilgileri grafikte bir ilerleme çubuğu olarak ve Experts sekmesinde metin mesajları olarak bildirir.



Şek.2. Veri indirme işlemi.







4. Kullanım Örneği



Bir göstergeyi çalıştırmak için, onu seçilen sembolün grafiğine eklemek ve giriş parametrelerini belirtmek gerekir.







Şek. 3 Cot göstergesinin giriş parametreleri

Artık, numaralandırılmış veri türlerinin değişken adları ve değerleri yerine kullanıcı dostu gösterimi belirtebileceğinizi unutmayın. Bu, şu şekilde yapılır: Değişken adını değiştirmek için bir giriş değişkeni bildirirken bir açıklama belirtmelisiniz:



input cot_type_traders type_trader = noncommercial; input cot_type_data type_data = netlongs; input cot_type_report type_report = COT;

Aynısı değerler için de geçerlidir - Numaralandırılmış değerleri bildirirken açıklamalarda açıklamanın belirtilmesi gerekir:



enum cot_type_data { netlongs, netlongsrate, willams_index, openinterest };

Giriş parametreleri doğru bir şekilde belirtilmişse ve dosyalar indirilip açılmışsa, gösterge ayrı bir pencerede görünecektir:







Şek. 4 COT göstergesi

Hata olması durumunda, "Araç Kutusu" penceresinin "Experts" sekmesinde yazdırılacaktır.



Şek. 5 Hata mesajı





5. Sürüm Notları



Gösterge, tam özellikli bir bitmiş ürün olarak konumlandırılmamıştır. Bu, basit bir kod yazarak daha fazla kullanılabilecek sonuçları nasıl elde edebileceğimizi gösteren bir örnektir. Örneğin, belirli bir aracı tarafından sağlanan İstemci Terminali ayarlarıyla COT raporu verilerinin türünü özelleştirmeye olana tanıyan modülü geliştirmedik. Bu özellik, DefineIdSymbol işlevi içinde uygulanır. İlk birkaç satır şu şekildedir:



bool CCFTCReport::DefineIdSymbol() { idsymbol= "" ; if (terminalsymbol== "USDLFX" || terminalsymbol== "DX_CONT" || StringFind (terminalsymbol, "DX" )== 0 )idsymbol= "098662" ; if ( terminalsymbol == "FC_CONT" || StringFind ( terminalsymbol, "FC" )== 0 )idsymbol = "061641" ; if ( terminalsymbol == "LC_CONT" || StringFind ( terminalsymbol, "LC" )== 0 )idsymbol = "057642" ; if ( terminalsymbol == "QM_CONT" || StringFind ( terminalsymbol, "QM" )== 0 )idsymbol = "067651" ;

İstemci terminalinin bir sembolüne rapordan bir sembol atamanız gerekiyorsa bu kodu değiştirerek manuel olarak yapmanız gerekir. BrocoTrader4 terminalinden ayarları kullandım. Bu makaledeki örnekler için Metaquotes-Demo ve Alpari-Demo sunucularında açılan demo hesapları kullandım. DCOT raporları için yalnızca 2 enstrüman mevcuttur: XAUUSD (altın), XAGUSD (gümüş).

Şu anda CIT raporları desteklenmemektedir; zira bu sunucularda herhangi bir finansal enstrüman bulunmamaktadır. Görünecekleri zaman, yalnızca koddaki bazı satırların açıklamasını kaldırarak ve değiştirerek desteklerini dahil etmek kolaydır.







6. COT Göstergesi iCustom aracılığıyla Nasıl Kullanılır?



Göstergeyi Şek.3'te sunulan bir formda kullanmıyorum. MQL5 dili, iCustom işlevini kullanarak özel göstergeleri tekrar kullanma olanağına sahiptir.



6.1. Yeni gösterge oluşturma

COT raporlarının görsel analizlerinin birçok yolu vardır. Bunlardan biri, farklı yatırımcı gruplarının pozisyonlarını farklı renklerle gösteren bir histogramdır.



Şu görevi ele alalım: Farklı yatırımcı gruplarının (COT raporlarından ticari ve ticari olmayan) pozisyonlarını bir histogram olarak çizen bir COTnet göstergesi oluşturmak. Kullanıcı, veri türünü seçme olanağına sahip olmalıdır: net uzun pozisyonlar, net uzun vadeli kur oranı, Williams İndeksi.



İşlem, MQL5'te göz önünde bulundurulan MQL5 Sihirbazı ile basitleştirilebilir: Kendi Göstergenizi Oluşturun makalesi. Sonuç olarak, gösterge kodu (çizim stilleri MQL5 Sihirbazı tarafından oluşturulmuştur) aşağıdaki gibi görünür:



#property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "Noncommercial" #property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_color1 Blue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 5 #property indicator_label2 "Commercial" #property indicator_type2 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 5

#include <cot.mqh> input cot_type_data type_data = netlongs; double NoncommercialBuffer[]; double CommercialBuffer[]; int handlecomm, handlenoncomm;

Kitaplığı sınıflarla dahil etmek için giriş değişkenleri, genel değişkenler ve önişlemci yönergesi aşağıdaki gibi görünür:

OnInit işlevinin kodu aşağıdaki gibidir:



int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,NoncommercialBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,CommercialBuffer, INDICATOR_DATA ); cot_type_traders td = commercial; cot_type_report tr = COT; handlecomm = iCustom ( NULL , 0 , "cot" , td, type_data, tr ); td = noncommercial; handlenoncomm = iCustom ( NULL , 0 , "cot" , td, type_data, tr ); return ( 0 ); }

NULL – İstemci terminalindeki geçerli sembol

0 – Mevcut zaman dilimi

" cot " – Özel göstergemizin dosya adı (uzantı olmadan belirtildiğini unutmayın)



t d = ticari (ihtiyacımız olan yatırımcılar grubu)

type_data = Göstergenin türü, giriş parametrelerinde belirtilir

tr = COT – Rapor türü



Özel göstergelerin nasıl kullanılacağını ele alalım (ticari olmayan yatırımcılar örneğinde). iCustom işlevinin ilk çağrısından sonra, işleve şu parametreler (raporumuz için gerekli) iletilir:

Sonuç olarak, göstergenin verilerini almak için daha sonra kullanılacak bir tanıtıcımız var.



if ( BarsCalculated (handlecomm)<rates_total || BarsCalculated (handlenoncomm)<rates_total) return ( 0 ); int to_copy = clctocopy(rates_total, prev_calculated ); if ( !copycotbuf(handlecomm, CommercialBuffer, to_copy ) ) { Print ( "Error in data of commercial traders" ); return ( 0 ); } if ( !copycotbuf(handlenoncomm, NoncommercialBuffer, to_copy ) ) { Print ( "Error in data of non-commercial traders" ); return ( 0 ); } return (rates_total);

Göstergeden verilerin alınması OnCalculate işlevinde gerçekleştirilir:

Biraz zaman harcadık, kısa bir kod yazdık ve sonucu elde ettik:







Şek. 6 cotnet göstergesi



6.2. iCustom ayrıca script dosyalarında da kullanılabilir



Şu görevi ele alalım: İstatistiksel tahminleri hesaplamak için cotsignals script dosyasını oluşturmak.



Ticari olmayan yatırımcıların net uzun pozisyonlarının işareti mum rengiyle aynıdır: Pozitifse, haftalık trend boğa, negatifse trend ayıdır.

Mum rengi (beyaz/siyah), ticari olmayan yatırımcıların net uzun pozisyonlarının artması/azalması ile doğrudan ilişkilidir.

Mum rengi, ticari olmayan yatırımcıların net uzun pozisyonlarında hesaplanan Williams İndeksi değerine bağlı olarak siyah veya beyazdır. Aşırı alım durumunda (% 75'ten fazla) renk siyahtır, aşırı satım durumunda (% 25'ten az) mum rengi beyazdır.



COT raporlarından farklı verileri kullanarak hangi istatistiksel avantajı elde edeceğimizi kontrol edelim. En basit yol, haftalık mum renginin doğru belirlenme olasılığını tahmin etmektir. Aşağıdaki hipotezleri göz önünde bulundurun:

COT raporundaki verileri kullanacağız. Bu örnekleri kullanarak kendi COT veri yorumlama yöntemlerinizi geliştirebilir ve bundan yararlanabilirsiniz. Sizin durumunuzda, 3 yıllık bir döneme karşılık gelen 150 haftalık geçmiş çubuğu kontrol edeceğiz. Bir script dosyası yazmadan önce gerekli veri türlerini ve sınıflarını tanımlamamız gerekir:



Olası istatistik türleri için numaralandırma:



enum cot_type_statistics { speculantsign, speculantchange, willamszones };

Belirtilen sembolün istatistiklerini almak için özel sınıf oluşturalım:



class CCOTStatistic { private : int bars ; string symbol; double netlongsspeculantsdata[]; double willamsindexspeculantsdata[]; cot_type_statistics liststatistic[]; public : void Init( string symbol_passed, cot_type_statistics& listpassed[] ); int GetCotSignalDirection( int ibar, cot_type_statistics type_stat ); bool Get( double & probably[] ); };

Get yöntemi ile istenen istatistikler döndürülür; bunun nasıl çalıştığını açıklayalım. İlk olarak, gerekli diziler özel gösterge kullanılarak verilerle doldurulur. Ticari olmayan (spekülatör) yatırımcıların net uzun pozisyonlarının değerlerine ve Williams İndeksi değerlerine ihtiyacımız var:



if (!LoadDataFromCOTIndicator(symbol, PERIOD_W1, noncommercial, netlongs, COT, netlongsspeculantsdata, bars)) return ( false ); if (!LoadDataFromCOTIndicator(symbol, PERIOD_W1, noncommercial, willams_index, COT, willamsindexspeculantsdata, bars)) return ( false );

İstatistik hesaplama kodu (hesaplanacak tek bir parametremiz var - bu, haftalık mum rengi için bir tahmin olasılığıdır) aşağıdaki gibi görünür:



for ( int istat = 0 ; istat < ArraySize (liststatistic); istat++) { int cntsignals = 0 ; int cntsucsess = 0 ; for ( int i=bars- 1 ; i>= 0 ; i--) { double colorcandle=iClose(symbol, PERIOD_W1 ,i)-iOpen(symbol, PERIOD_W1 ,i); if (symbol== "USDCHF" || symbol== "USDCAD" || symbol== "USDJPY" ) colorcandle=-colorcandle; double cotdirection=GetCotSignalDirection(i,liststatistic[istat]); if (cotdirection== 0 ) continue ; cntsignals++; if (cotdirection*colorcandle> 0 ) cntsucsess++; } if (cntsignals!= 0 ) probably[istat]= 1 .*cntsucsess/cntsignals; Print ( "Calculation complete for " ,symbol,GetStringTypeStatistic(liststatistic[istat]), " the correct forecast probability=" , DoubleToString (probably[istat], 2 )); Print ( "Total signals:" ,cntsignals, "success:" ,cntsucsess); }

bool LoadDataFromCOTIndicator( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, cot_type_traders type_trader, cot_type_data type_data , cot_type_report type_report, double & loadto[], int nbars ) { int cothandle; nbars+= 10 ; cothandle = iCustom ( symbol , timeframe, "cot" , type_trader, type_data, type_report );

LoadDataFromCOTIndicator işlevi karmaşıktır; zira göstergeden veri almak için çok sayıda kontrol yapılması gerekir; bu nedenle bunu ayrıntılı olarak ele alalım:

Son satırda, arabelleklerden veri almak için kullanılabilecek özel göstergenin tanıtıcısını alıyoruz.



Göstergenin başarıyla oluşturulduğunu kontrol etmeliyiz:



if ( cothandle == INVALID_HANDLE ){ Print ( "Error in indicator creation for symbol " , symbol ); return (false); }

İhtiyacımız olan geçmiş verilerini kontrol etmek:



int n = BarsSinh( symbol, timeframe ); if ( n < nbars ) {

Yeterli geçmiş verisi yoksa yükleyelim:



Print ( "Loading history for " , symbol ); CheckLoadHistory( symbol ,timeframe, loadtm ); n = BarsSinh( symbol, timeframe ); if ( n < nbars ) { Print ( "Not enough history for the " +symbol, " total " , n, "bars" ); return (false); } }

BarsSinh (belirtilen sembol ve zaman diliminde mevcut olan çubuk sayısını döndürür) ve CheckLoadHistory (geçmişin indirilmesi) işlevi, MQL5 Referans'taki script dosyası koduna dayalıdır.



Göstergenin ara belleğindeki verileri kullanmadan önce, verilerin hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol etmeliyiz; zira yalnızca bir tanıtıcının varlığı hesaplamanın bittiğini garanti etmez.



Bir sonraki çağrı bu kontrolü gerçekleştirir ve hesaplamalar bittiğinde bekler:



if ( !WaitForCalculcateIndicator( cothandle ) ){ Print( "Timeout for the COT indicator calculation" ); return ( false ); }

Veriler hazır, onları kopyalamamız gerekiyor:



int res = CopyBuffer (cothandle, 0 , 0 , nbars, loadto );

Ardından, verilerin başarıyla kopyalandığını kontrol ediyoruz:



if ( res != nbars ){ Print ( "Error in obtaining the data, " , MyErrorDescription( _LastError ) ); return (false); }

Ve son olarak:



return (true);

Verileri aldık, bunları işlev parametresiyle iletilen diziye döndürüyoruz.

Elde edilen istatistikler CSV dosyasına yazdırılacaktır; CCOTOutFile sınıfı bu amaç için geliştirilmiştir:



class CCOTOutFile { private : string filename; int handle; public : bool Init( string passedname ); void PutString( string symbol, double & probably[] ); void PutHeader( cot_type_statistics& arrheaders[] ) ; void ~CCOTOutFile(){ FileClose (handle); } };

Bu, çıktı verileriyle dosyayı oluşturur, dizeleri .csv biçiminde yazar, başlığı oluşturur ve sınıf örneğini yok ederken dosyayı kapatır.



Gerekli tüm kitaplıklar yazıldığı için script dosyasının kodu kısa olacaktır.



Giriş parametreleri ve dahil edilen kitaplıklar:



input int NBars = 150 ; #include <common.mqh> #include <cot.mqh>

Analiz için sembollerin listesi:



string listsymbols[] = { "EURUSD" , "GBPUSD" , "USDCHF" , "USDCAD" , "USDJPY" , "AUDUSD" , "XAUUSD" };

Nesne başlatma:



void OnStart () { CCOTOutFile outfile; if ( !outfile.Init( "cotw1signals.csv" ) ) return ;

Hesaplama için istatistik listesi:



cot_type_statistics list_statistic[]= { speculantsign, speculantchange, willamszones };

CSV dosyası başlığını yazma:



outfile.PutHeader( list_statistic );

Ana döngüde her sembol ve sinyal için istatistikler alırız ve sonuçları dosyaya yazarız:



for ( int i = 0 ; i < ArraySize (listsymbols); i++ ) { Print ( "Analysis for " +listsymbols[i] ); CCOTStatistic stat; stat.Init( listsymbols[i ], list_statistic ); double probably[]; if ( !stat.Get( probably ) ) { Print ( "Error in statistics calculation for the symbol " , listsymbols[i] ); return ; } outfile.PutString( listsymbols[i], probably ); } Print ( "Calculation complete." ); }

Script dosyası Alpari-Demo sunucusunda test edilmiştir. MetaQuotes-Demo sunucusunda çalıştırırsanız, "XAUUSD sembolü için istatistik hesaplamasında hata oluştu" mesajını yazdıracaktır; zira bu sembol şu anda mevcut değildir.



Script dosyasının yürütülmesinin bir sonucu olarak dosyayı alacağız; bu aşağıdaki gibi görünür:







Daha açık hale getirmek için, Excel'i açalım, ortalama değerleri hesaplayalım ve bir olasılıklar histogramı oluşturalım:



Şek. 8 Tahmin olasılığı



0,54 - ticari olmayan yatırımcılar işareti,

0,50 – ticari olmayan yatırımcıların net uzun pozisyonlarındaki hacim değişiklikleri,

0,48 – Williams İndeksi'nin aşırı alım/aşırı satım bölgeleri.

Tahmin sonuçları tüm semboller için aynıdır. Farklı sinyal türleri için doğru tahmin olasılığının ortalama değerleri şunlardır:

Gördüğümüz gibi, ticari olmayan yatırımcıların net uzun pozisyonları için en iyi tahmin sonuçlarını aldık. En kötü sonuç Williams İndeksi bölgeleri içindir. 0,48 değeri, Williams İndeksi'nin aşırı alım durumunda dahi beyaz mum olasılığının 0,52'ye ve aşırı satım durumunda durum için siyah renk olasılığının 0,52'ye eşit olduğu anlamına gelir. Yani Williams tarafından sunulan formdaki kullanımı rasyonel değildir. Belki sonuçlar daha büyük zaman dilimleri kullanılarak iyileştirilebilir: Ay veya belki daha büyük bir zaman dilimi. Demo sunucularında ve COT raporlarında bulunan tüm sembolleri kullandık.





Sonuç

Harici veri kaynaklarına erişmek için kullanılan karmaşık algoritmalara sahip göstergeler,

Diğer göstergelerde, script dosyalarında ve Expert Advisor'larda yeniden kullanımı,

Kendi istatistiksel ve kantitatif analiz algoritmalarının uygulanması.

Nesne yönelimli programlama, hata ayıklama için harcanan zamanı büyük ölçüde azaltır.



Hata ayıklayıcı.



MQL4'ten MQL5'e geçiş yapmak kolaydır.



Nesne yönelimli modelin uygulanması başarılı olup kullanımı kolaydır.



Dokümantasyon iyi organize edilmiştir.



W indows API ile entegrasyon, platformu genişletir; örneğin İnternet sayfalarıyla çalışmaya olanak tanır.

MQL5, bir alım satım sistemi geliştirmek için gerekli olan tüm görev döngüsünü programlamanıza olanak tanıyan bir araçtır:

Dezavantajları:

Zaman serilerine erişmek için gerekli temel işlevlerin olmaması (MQL4'te Time[], Open[], Close[] ve diğerleri gibi)

Verilere erişirken, erişilebilirliklerine ilişkin çok sayıda kontrol yapmak, ayrıntılarını anlamak gerekir.



Benim için asıl sorun geçmiş verilere erişimdi:

Bir hata ayıklayıcı mevcut, ancak pek çok kullanışlı özelliği içermiyor: Hata ayıklama göstergeleri yok, ayrıca diziler ve sınıflar gibi karmaşık nesnelerin kontrollerini yapmak imkansız. Avantajlarını ve dezavantajlarını içeren liste kapsamlı değildir; yalnızca bu makaleyi hazırlarken rastladıklarımı listeledim.







Ek 1 . Dosyaların listesi

Tüm dosyalar İstemci Terminali klasöründe yer alır. Dosyaları sources.zip dosyasından İstemci Terminali klasörüne çıkarın.

№ Dosya adı

Açıklama

1 MQL5\Files\unzip.exe

.zip arşivlerini açmak için Windows uygulaması

2 MQL5\Include\Cdownloader.mqh

İnternetten CFTC arşivlerini indiren sınıf

3 MQL5\Include\ClassProgressBar.mqh

Grafik penceresinde indirme işlemini göstermek için kullanılan CProgressBar sınıfı

4 MQL5\Include\common.mqh

Tüm göstergelerde ve script dosyalarında kullanılan ortak işlevler ve sabitler

5 MQL5\Include\cot.mqh

Cot raporlarından verileri seçen CCFTCReport sınıfı

6 MQL5\Include\ErrorDescription.mqh

Hata Açıklama kitaplığı

7 MQL5\Indicators\cot.mq5

Temel gösterge cot'si

8 MQL5\Indicators\cotnet.mq5

cot.mq5'in özel kullanıcı göstergesi olarak kullanımına basit bir örnek olan cotnet göstergesi

9 MQL5\Scripts\cotdownloader.mq5

Cotdownloader script dosyası, arşiv dosyalarını internetten indirir

10 MQL5\Scripts\cotsignals.mq5

Cotsignals script dosyası, COT raporlarının istatistiksel analiz örneği





Tablo 2. Dosyaların listesi





Ek 2. COT raporlarında bulunan sembollerin listesi



№

Sembol adı

Değişimde kimlik İstemci Terminalinde Kimlik CIT'de mevcut DCOT'ta mevcut 1 BUĞDAY - CHICAGO BOARD OF TRADE 001602 ZW x x 2 BUĞDAY - KANSAS CITY BOARD OF TRADE 001612 x x 3 BUĞDAY - MINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE 001626 x 4 MISIR - CHICAGO BOARD OF TRADE 002602 ZC x x 5 YULAF - CHICAGO BOARD OF TRADE 004603 ZO x 6 SOYA FASULYESİ - CHICAGO BOARD OF TRADE 005602 ZS x x 7 KÜÇÜK SOYA FASULYESİ - CHICAGO BOARD OF TRADE 005603 x 8 KÜKÜRT FİNANSAL ENSTRÜMAN - CHICAGO CLIMATE FUTURES EXCHANGE 006261 x 9 KARBON FİNANSAL ENSTRÜMAN - CHICAGO CLIMATE FUTURES EXCHANGE 006268 x 10 RGGI CO2 İZNİ 2009 - CHICAGO CLIMATE FUTURES EXCHANGE 00626U x 11 SOYA FASULYESİ YAĞI - CHICAGO BOARD OF TRADE 007601 ZL x x 12 ABD HAZİNE BONOSU - CHICAGO BOARD OF TRADE 020601 ZB 13 ABD UZUN VADELİ HAZİNE BONOSU - CHICAGO BOARD OF TRADE 020604 14 GULF # 6 FUEL %3,0 SULFUR SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 02165A x 15 NY RES FUEL %1,0 SULFUR SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 02165B x 16 EUR %1 FUEL OIL NWE CAL SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 02165C x 17 EUR %3,5 FUEL OIL RTD CAL SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 02165E x 18 SING FUEL OIL 180 CAL SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 02165G x 19 EAST WEST FUEL OIL SPR SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 02165I x 20 NY %1 V GULF %3 FUEL OIL SPR - NEW YORK TİCARET BORSASI 02165T x 21 NO. 2 ISITMA YAĞI 022651 x 22 SING GASOIL SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 02265J x 23 SING GASOIL/RDAM GASOIL SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 02265T x 24 NYMEX HEATING OIL/RDAM GASOIL - NEW YORK TİCARET BORSASI 02265U x 25 GASOIL (ICE) SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 02265V x 26 UP DOWN GC ULSD VS HO SPR SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 022A13 x 27 SING GASOIL BALMO SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 022A22 x 28 NATURAL GAS ICE HENRY HUB - ICE OTC 023391 x 29 NATURAL GAS - NEW YORK TİCARET BORSASI 023651 QG x 30 MICHCON BASIS SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 02365A x 31 M-3 BASIS SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 02365C x 32 TCO BASIS SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 02365D 33 NGPL TEXOK BASIS SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 02365G x 34 NGPL MIDCON BASIS SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 02365K x 35 WAHA BASIS SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 02365O x 36 HOUSTON SHIP CH INDEX SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 023A10 x 37 CBT ETHANOL - CHICAGO BOARD OF TRADE 025601 x 38 CHICAGO ETHANOL SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 025651 x 39 SOYA KÜSPESİ - CHICAGO BOARD OF TRADE 026603 ZM x 40 JAPAN C&F NAPTHA SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 03265C x 41 PAMUK NO. 2 - ICE FUTURES U.S. 033661 CT x x 42 HENRY HUB BASIS SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 035652 x 43 HOUSTON SHIP CH BASIS SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 035653 x 44 NW PIPE ROCKIES BASIS SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 035654 x 45 PANHANDLE BASIS SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 035655 x 46 HENRY HUB SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 03565B 47 HENRY HUB PENULTIMATE GAS SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 03565C x 48 ÇELTİK - CHICAGO BOARD OF TRADE 039601 ZR x 49 FRZN KONSANTRE PORTAKAL SUYU - ICE FUTURES U.S. 040701 JO x 50 2-YILLIK ABD HAZİNE BONOLARI - CHICAGO BOARD OF TRADE 042601 51 10-YILLIK ABD HAZİNE BONOLARI - CHICAGO BOARD OF TRADE 043602 ZN 52 5-YILLIK ABS HAZİNE BONOLARI - CHICAGO BOARD OF TRADE 044601 53 30-GÜNLÜK FEDERAL FONLAR - CHICAGO BOARD OF TRADE 045601 ZQ 54 SÜT Sınıf III - CHICAGO TİCARET BORSASI 052641 x 55 LEAN HOGS - CHICAGO TİCARET BORSASI 054642 HE x x 56 CANLI SIĞIR - CHICAGO TİCARET BORSASI 057642 LC x x 57 RANDOM UZUNLUK KERESTE - CHICAGO TİCARET BORSASI 058643 LB x 58 BESİ SIĞIRI - CHICAGO TİCARET BORSASI 061641 FC x x 59 AYLIK PJM ELEKTRİK - NEW YORK TİCARET BORSASI 064657 x 60 ISO NEW ENGLAND LMP SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 06465H x 61 PJM CAL MONTH OFF PK LMP SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 06465M x 62 ISO NEW ENG OFF PK LMP SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 06465S x 63 CINERGY CAL MONTH LMP SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 064A01 x 64 CINERGY OFF PEAK LMP SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 064A02 65 PJM N ILL PEAK DAY AHEAD - NEW YORK TİCARET BORSASI 064A34 x 66 PJM JCPL PEAK DAY AHEAD - NEW YORK TİCARET BORSASI 064A48 x 67 PJM PEPCO PEAK DAY AHEAD - NEW YORK TİCARET BORSASI 064A50 x 68 PJM PSEG PEAK DAY AHEAD - NEW YORK TİCARET BORSASI 064A54 x 69 PJM WESTERN PEAK DAY AHEAD - NEW YORK TİCARET BORSASI 064A56 70 PJM WESTERN PEAK REAL TIME - NEW YORK TİCARET BORSASI 064A58 x 71 PJM WESTERN OFF PEAK REAL TIME - NEW YORK TİCARET BORSASI 064A59 x 72 ISO NEW ENG INT HUB PEAK SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 064A60 x 73 MW IND TRANS PEAK SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 064A62 x 74 NYISO ZONE 5 MW PEAK SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 064A66 75 ISO NEW ENG HUB OFF PEAK SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 064A78 76 MT BELVIEU PROPANE 5 DEC SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 06665O 77 MT BELVIEU ETHANE 5 DEC SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 06665P x 78 MT BELV NORM BUTANE 5 DEC SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 06665Q x 79 MT BELV NAT GASOLINE 5 DEC SWP - NEW YORK TİCARET BORSASI 06665R x 80 CRUDE OIL LIGHT SWEET - ICE FUTURES EUROPE LIGHT SWEET - ICE FUTURES EUROPE 067411 x 81 CRUDE OIL, LIGHT SWEET - NEW YORK TİCARET BORSASI 067651 QM x 82 WTI CRUDE OIL CALENDAR SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 06765A x 83 DUBAI CRUDE OIL CALENDAR SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 06765G x 84 WTI CRUDE OIL FINANCIAL - NEW YORK TİCARET BORSASI 06765I x 85 BRENT FINANCIAL - NEW YORK TİCARET BORSASI 06765J x 86 BRENT (ICE) CALENDAR SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 06765N x 87 BRENT-DUBAI SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 06765O x 88 COCOA - ICE FUTURES U.S. 073732 CC x x 89 PALLADIUM - NEW YORK TİCARET BORSASI 075651 PA x 90 PLATINUM - NEW YORK TİCARET BORSASI 076651 PL x 91 SUGAR NO. 11 - ICE FUTURES U.S. 080732 SB x x 92 COFFEE C - ICE FUTURES U.S. 083731 KC x x 93 SILVER - COMMODITY EXCHANGE INC. 084691 SI,XAGUSD,ZI x 94 COPPER-GRADE #1 - COMMODITY EXCHANGE INC. 085692 HG x 95 GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC. 088691 GC,GOLD,XAUUSD x 96 RUSSIAN RUBLE - CHICAGO TİCARET BORSASI 089741 USDRUB,USDRUR 97 CANADIAN DOLLAR - CHICAGO TİCARET BORSASI 090741 6C,USDCAD 98 SWISS FRANC - CHICAGO TİCARET BORSASI 092741 6S,USDCHF 99 MEXICAN PESO - CHICAGO TİCARET BORSASI 095741 100 BRITISH POUND STERLING - CHICAGO TİCARET BORSASI 096742 6B,GBPUSD 101 JAPANESE YEN - CHICAGO TİCARET BORSASI 097741 6J,USDJPY 102 ABD DOLLAR INDEX - ICE FUTURES U.S. 098662 DX 103 EURO FX - CHICAGO TİCARET BORSASI 099741 6E,EURUSD 104 GASOLINE BLENDSTOCK (RBOB) - NEW YORK TİCARET BORSASI 111659 XRB x 105 RBOB CALENDAR SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 11165K x 106 NEW ZEALAND DOLLAR - CHICAGO TİCARET BORSASI 112741 6N,NZDUSD 107 VIX FUTURES - CBOE FUTURES EXCHANGE 011700 108 DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE - CHICAGO BOARD OF TRADE 124601 109 3-MONTH EURODOLLARS - CHICAGO TİCARET BORSASI 132741 110 S&P 500 STOCK INDEX - CHICAGO TİCARET BORSASI 138741 111 E-MINI S&P 500 STOCK INDEX - CHICAGO TİCARET BORSASI 13874A ES,SPX 112 NASDAQ-100 STOCK INDEX - CHICAGO TİCARET BORSASI 209741 NQ 113 NASDAQ-100 STOCK INDEX (MINI) - CHICAGO TİCARET BORSASI 209742 114 DOW JONES UBS EXCESS RETURN - CHICAGO BOARD OF TRADE 221602 115 AUSTRALIAN DOLLAR - CHICAGO TİCARET BORSASI 232741 6A,AUDUSD 116 RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURE - ICE FUTURES U.S. 23977A 117 NIKKEI STOCK AVERAGE - CHICAGO TİCARET BORSASI 240741 118 NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM - CHICAGO TİCARET BORSASI 240743 119 E-MINI MSCI EAFE - CHICAGO TİCARET BORSASI 244741 120 E-MINI MSCI EMERGING MARKETS - CHICAGO TİCARET BORSASI 244742 121 INTEREST RATE SWAPS 10YR - CHICAGO BOARD OF TRADE 246602 122 INTEREST RATE SWAPS 5YR - CHICAGO BOARD OF TRADE 247602 123 S&P GSCI COMMODITY INDEX - CHICAGO TİCARET BORSASI 256741 124 SING JET KERO SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 26265D 125 E-MINI S&P 400 STOCK INDEX - CHICAGO TİCARET BORSASI 33874A 126 GULF JET NY HEAT OIL SPR SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 86465A x 127 SING JET KERO GASOIL SPR SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 86465C x 128 JET CIF NWE/GASOIL FUT - NEW YORK TİCARET BORSASI 86465D x 129 GULF # 6 FUEL OIL CRACK SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 86565A x 130 3.5% FUEL OIL RDAM CRACK SPR - NEW YORK TİCARET BORSASI 86565C x 131 NAPTHA CRACK SPR SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 86665A x 132 GASOIL CRACK SPR SWAP - NEW YORK TİCARET BORSASI 86765C x





Tablo 3. COT raporlarında bulunan sembollerin listesi



