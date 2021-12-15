Ek Arabellekler Kullanmadan Ara Hesaplamalar için Fiyat Serilerinin Ortalamasını Alma

Giriş



"Göstergelerin Ekonomik Hesaplanmasına İlişkin Prensipler" başlıklı makalemde, bir koddaki özel veya teknik göstergenin her bir çağrısının gelişmiş bir göstergede ara hesaplamalar yapmanın en uygun yolu olmadığını kanıtlayan makul derecede ikna edici test yaptım.

Ara hesaplamalar için kodu doğrudan göstergemize yerleştirseydik, son yürütme hızı sahip olacağımızla karşılaştırıldığında çok daha düşük görünebilirdi.

Yeterince basit olsaydı, kod yazmaya bu tür bir yaklaşım çok çekici olurdu. Aslında, bu, ara hesaplama sonuçlarını saklamak için kullanılan ek arabellekleri tanımlayan bir kodun ciddi bir karmaşıklığı gibi görünmektedir.

Ara hesaplamaların çeşitliliğine rağmen, en çok ihtiyaç duyulan farklı ortalama alma algoritmalarıdır. Çoğu durumda, onlar için böyle bir kod yazma görevini önemli ölçüde basitleştiren basit ve evrensel özel işlevleri kullanabiliriz. Bu makalede, bu işlevleri oluşturma ve onlarla çalışma süreci anlatılacaktır.





1. Bir Çubukla Çalışan Ortalama Alma İşlevlerinin Genel Fikri



Mevcut bir çubukta ortalama almaya yönelik klasik yaklaşım, gerekli bilgilerle doldurduğumuz ve ardından ortalama alma süresine eşit olan bir önceki değer aralığını seçip ortalama değeri hesapladığımız bir ara gösterge arabelleğine dayalıdır.

Bu seçimi işleme prosedürü aşağıdaki gibi görünür:

SmoothVar(çubuk) = İşlev(Var(çubuk - (n-1)), Var(çubuk - (n-2)), ......... Var(çubuk))

Burada:

SmoothVar(çubuk) — ortalaması alınan parametre,

çubuk - hesaplamanın yapıldığı çubuk sayısı,

Var(çubuk - (n-1)) — (n-1) çubuklarında kayma ile ortalaması alınan parametreler,

n - ortalama alma için çubuk sayısı.



Bizim durumumuzda, ortalama almaya böyle bir yaklaşım, iki hesaplama döngüsünün ortaya çıkmasına yol açar. İlk döngüde, veriler hesaplanır ve bir ara belleğe yerleştirilir. İkinci döngüde, gösterge arabelleği hücrelerinin ek aramasına ait başka bir döngü kullanılarak ortalama alma, yukarıda önerilen formül temelinde gerçekleştirilir. Ara veri seçimini işlevin kendi içinde toplarsak bu hesaplama çok daha kolay görünecektir. Bu durumda, ortalama alma işlevi aşağıdaki gibi görünecektir:

SmoothVar(çubuk) = İşlev(Var(çubuk), çubuk)

Mevcut bir çubuk üzerinde işlev içindeki değerlerin seçimine yeni bir Var(çubuk) değeri yazılır ve gereksiz hale gelen Var(çubuk - n) değerleri seçimden silinir. Bu yaklaşımla, bir ortalama alma kodu oldukça önemsiz görünür ve ek gösterge arabellekleri gerektirmez. İşlevin içinde, dizi, tüm geçmiş verilerini değil, bir çubuğun hesaplanması için gereken tam miktarda veriyi saklar.

Bu durumda, ayrıca yalnızca bir veri hesaplama döngüsü vardır. Mevcut bir çubukta ortalama alma işlevini çağırmak için ilk olarak tüm önceki çubuklarda onu çağırmanız gerektiğine dikkat etmelisiniz!





2. Tek Çubukla Çalışan Bir İşlevi Uygulama Örneği Olarak Klasik Ortalama Alma

Bu tür ortalama alma işlevleri, bu işlevlerin çağrıları arasında değerlerini kaybetmemesi gereken değişkenler içermelidir. Ayrıca, farklı parametrelere sahip tek tür ortalama, bir kodda birçok kez kullanılabilir; bu nedenle, paylaşılan bellek kaynaklarını kullanma çakışmasını önlemek için bu işlevleri sınıflar olarak uygulamalıyız, ben de tam olarak bunu yaptım.

Klasik ortalama alma algoritmaları CMoving_Average sınıfında açıklanmıştır:

class CMoving_Average : public CMovSeriesTools { public : double MASeries ( uint begin, uint prev_calculated, uint rates_total, int Length, ENUM_MA_METHOD MA_Method, double series, uint bar, bool set ); double SMASeries ( uint begin, uint prev_calculated, uint rates_total, int Length, double series, uint bar, bool set ); double EMASeries ( uint begin, uint prev_calculated, uint rates_total, double Length, double series, uint bar, bool set ); double SMMASeries( uint begin, uint prev_calculated, uint rates_total, int Length, double series, uint bar, bool set ); double LWMASeries( uint begin, uint prev_calculated, uint rates_total, int Length, double series, uint bar, bool set ); protected : double m_SeriesArray[]; int m_Size_, m_count, m_weight; double m_Moving, m_MOVING, m_Pr; double m_sum, m_SUM, m_lsum, m_LSUM; };

Bu sınıf, ek korumalı işlevler-yöntemler ve hareketli ortalamaların döneminin doğruluk kontrolünü içeren temel sınıf olan CMovSeriesTools sınıfından türetilmiştir.

Temel sınıf, önerdiğim tüm sınıflarda kullanılan ek bir evrensel kod içerir ve bunu türetilmiş sınıflara defalarca kopyalamanın bir anlamı yoktur. Ortalama alma kullanımını içeren uygulamalı görevlerde, korumalı sınıf üyeleri açık biçimde kullanılmaz; bu nedenle şimdilik onların genel açıklamasını askıya alalım.

CMoving_Average sınıfı adları kendileri için konuşan ve ayrıntılı olarak açıklanmaları gerekmeyen beş tek tür ortalama alma işlevinden oluşur.

Birinci işlev MASeries() , MA_Method parametresini kullanarak bir ortalama alma algoritması seçmeye olanak tanıyan diğer dört işlevin tamamlayıcı bir koleksiyonudur. Ortalama alma algoritmalarının kodu maksimum performans için optimize edilmiştir ve işlevlerin ana parametrelerinin (Uzunluk, seri, çubuk) işlevi aynı adlara sahip gösterge değişkenleriyle tamamen aynı olan begin, prev_calculated, rates_total ve set ek parametreleriyle desteklenmesinin nedeni budur.



'set' parametresi ortalama alma işlevlerinde bir fiyat serisinin 'series' öğelerinin indeksleme bayrağını değişken dizileri ile aynı olacak şekilde ayarlar.

Bu sınıfın tüm ortalama alma işlevlerinin sabit Uzunluk parametresi içerdiğini ve program kodu yürütülürken değiştirilemeyeceğini göz önünde bulundurmalıyız! CMoving_Average sınıfının EMASeries() işlevi, çift türündeki bu parametreyi içerir!

Artık CMoving_Average sınıfını tanıdığımıza göre, onu göstergelerde kullanmaya başlayabiliriz. Bunu yapmak için, #include yönergesini kullanarak genel kapsamdaki MASeries_Cls.mqh dosyasının içeriğini geliştirdiğiniz gösterge koduna ekleyin:

#include <MASeries_Cls.mqh>

Bunun ardından, gösterge kodunda gerekli ortalama alma prosedürlerini belirlemelisiniz ve daha sonra OnCalculate() bölümünde (döngü işleçlerinden ve küme ayraçlarından önce) gerekli ortalama alma prosedürü sayısına göre CMoving_Average sınıfının statik değişkenlerini bildirmelisiniz. Her ortalama alma prosedürü için sınıfın ayrı bir değişkeni ve sınıf dizisinde ayrı bir hücre olmalıdır.

static CMoving_Average MA1, MA2, MA3, MA4;

OnCalculate() işlevindeki sınıfın değişkenleri, statik olarak bildirilir; zira değerlerinin bu işlevin çağrıları arasında tutulması gerekir. Artık kendi ortalamasını alarak çalışmaya başlayabiliriz. Örnek olarak, fiyat serilerinin ortalamalarının alınmasına ilişkin dört ardışık prosedürü göstereceğim - SMA/EMA/SMMA/LWMA (MAx4.mq5 göstergesi):



for (bar = first; bar < rates_total; bar++) { ma1_ = MA1.MASeries(start1, prev_calculated, rates_total, Length1, MODE_SMA, price[bar], bar, false ); ma2_ = MA2.MASeries(start2, prev_calculated, rates_total, Length2, MODE_EMA, ma1_, bar, false ); ma3_ = MA3.MASeries(start3, prev_calculated, rates_total, Length3, MODE_SMMA, ma2_, bar, false ); ma4_ = MA4.MASeries(start4, prev_calculated, rates_total, Length4, MODE_LWMA, ma3_, bar, false ); MAx4[bar] = ma4_ + dPriceShift; }

Her bir önceki ortalama alma işleminin sonucu (sonuncusu hariç), bir sonraki ortalama alma algoritmasında kullanılır ve nihai sonuç gösterge arabelleğine iletilir.

Bence bu kodun en can alıcı kısmı, güvenilir çubukların başlangıcını gösteren indeks değişkenlerinin çok dikkatli bir şekilde ön başlatmasıdır. Bu, aşağıdaki gibi görünecektir:

start1 = 0 + begin; start2 = Length1 + begin; start3 = Length1 + begin; start4 = Length1 + Length3 + begin;

Bu durumda, LWMA ortalama alma algoritmasının sonuncusu olduğunu ve hiçbir şeyi etkilemediğini unutmayın ama sonuncusu olmasaydı, o zaman güvenilir bilginin başlangıç kayması Uzunluk4'e değil Uzunluk4+1'e eşit olurdu!

Güvenilir bilginin hangi sayıdan başladığı önceki koddan net değilse, daha büyük bir sayı alın ve gerekirse deneysel olarak azaltın.





3. Sınıflar Kullanılarak Oluşturulan Göstergeyi Teknik ve Özel Göstergeler Kullanan Analogları ile Karşılaştırma



Oluşturulan MAx4.mq5 göstergesinin performansını, iMA() teknik göstergesini kullanan aynı analogu (iMAx4.mq5) ile karşılaştırmak çok ilginç olurdu.

Testi gerçekleştirmeye karar verir vermez, MAx4.mq5'e benzer başka bir göstergeyi (MAx3x1.mq5) test etmek makul olacaktır, ancak ilk ortalamanın teknik gösterge iMA() çağrısı kullanılarak yapılır ve diğer üçü CMoving_Average sınıfını kullanır. Ve istemci terminalinin standart gösterge kümesi, Özel Hareketli Ortalama.mq5 göstergesini içerir içermez, test amacıyla (cMAx4.mq5) temellerinde başka bir benzer gösterge yaptım.

Expert Advisor'ları test etmek için hazırladığım bir sonraki analiz için: Sırasıyla MAx4_Test.mq5, iMAx4_Test.mq5, MAx3x1_Test.mq5 ve cMAx4_Test.mq5. Bu tür testlerin gerçekleştirilme koşulları "Göstergelerin Ekonomik Hesaplanmasına İlişkin Prensipler" makalesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu makalede, testin ayrıntılarına değinmeyeceğim, ancak son 12 ay boyunca strateji test cihazında dört Expert Advisor'ın çalıştırılmasının nihai sonuçlarını her tick'in modellemesiyle ve 500'e eşit olan tüm EA'ların 'dönem' giriş parametrelerinin değerinin EURUSD Н4 üzerinde göstereceğim.

Testlerimizdeki en kötü sonuçlar, özel göstergeleri çağıran gösterge tarafından gösterilir; bu nedenle, kod yazmanın bu çeşidi yalnızca tembel kişilere tavsiye edilebilir! Elbette ki, sondan gelen ancak teknik göstergelerin çağrılarına dayanan bir "lider" çok daha iyi sonuçlar veriyor, ancak bir idealden çok uzaklar.

Testlerin gerçek lideri, sınıflar kullanılarak geliştirilen göstergedir!

Sınıfları ve teknik göstergeleri kullanan karma ikinci sırayı aldı, ancak bu her zaman olmuyor; bir göstergenin test zamanı çok önemliyse, bu tür değişkenleri her durum için kişisel olarak kontrol etmek daha iyidir.

Uygulanan Ortalama Alma Sınıflarına Genel Bakış

№ Algoritma Sınıf Adı Dosya Adı Algoritma Uyguladıktan Sonra

Güvenilir Çubukların Başlangıç Kayması Parametre Uzunluğunun

Dinamik Değişim Olasılığı 1 Klasik Ortalama Alma CMoving_Average MASeries_Cls.mqh Uzunluk/0/Uzunluk/Uzunluk + 1 (SMA/EMA/SMMA/LWMA) hayır 2 Standart Sapma CStdDeviation StdDevSeries_Cls.mqh Uzunluk hayır 3 JMA Yumuşatma CJJMA JJMASeries_Cls.mqh 30 evet 4 T3 Yumuşatma CT3 T3Series_Cls.mqh 0 evet 5 Ultralineer Yumuşatma CJurX JurXSeries_Cls.mqh 0 evet 6 Tushar Chande Yumuşatması CCMO CMOSeries_Cls.mqh Uzunluk + 1 hayır 7 Kaufman Yumuşatması CAMA AMASeries_Cls.mqh Uzunluk + 3 hayır 8 Parabolik Ortalama Alma CParMA ParMASeries_Cls.mqh Uzunluk hayır 9 Değişim Hızı CMomentum MomSeries_Cls.mqh Uzunluk + 1 hayır 10 Normalize Edilmiş Değişim Hızı CnMomentum nMomSeries_Cls.mqh Uzunluk + 1 hayır 11 Değişim Oranı CROC ROCSeries_Cls.mqh Uzunluk + 1 hayır

Daha önce açıklanan CMoving_Average sınıfı, beş ortalama alma algoritması içerir.

CCMO sınıfı, ortalama alma ve osilatör algoritmalarını içerir.

Diğer sınıflar, tekli ortalama alma algoritmalarını içerir. Önerilen sınıflardan herhangi birini kullanma ideolojisi, yukarıda açıklanan CMoving_Average sınıfını kullanma prosedürüyle kesinlikle aynıdır. Tüm ortalama alma algoritmalarının kodu (parabolik olan hariç), maksimum yürütme hızı için optimize edilmiştir. Bu sürecin karmaşıklığı nedeniyle parabolik ortalama alma kodu optimize edilmemiştir. Son üç algoritma bir ortalama alma işlemini temsil etmez. Bunları yüksek popülerlikleri ve popüler teknik analistlerin çalışmalarıyla uyumlulukları nedeniyle ekledim.

Bilgileri daha kolay anlamak için, ortalama alma algoritmalarını ayrı .mqh dosyalarında temsil etmek daha iyidir ve pratik kullanım için en iyi seçenek, bunları tek bir dosyada bulundurmaktır.

Göstergelerde kullanmak için, önerilen tüm sınıflar tek bir SmoothAlgorithms.mqh dosyasına toplanır. Buna ek olarak, dosya iPriceSeries.mqh dosyasının işlevleriyle desteklenir. Bu makaledeki örneklerde yalnızca PriceSeries() işlevi kullanılmıştır:

double PriceSeries ( uint applied_price, uint bar, const double & Open [], const double & Low [], const double & High [], const double & Close[] )

Bu işlev, OnCalculate() işlevinin ikinci çağrı türünün kullanımına dayalı göstergelerle çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu işlevi oluşturmanın ana fikri, ENUM_APPLIED_PRICE numaralandırmasının fiyat zaman serisi kümesini özel değişkenlerle genişletmektir. İşlev, 1 ila 11 aralığında değişen sayısına göre bir fiyat zaman serisinin değerini döndürür.





4. Ortalama Alma Sınıflarını Kullanarak Bir Program Kodunun Uygulanmasına İlişkin Pratik Örnekler

Diğer sınıfları kullanmanın başka bir örneğini göstermek yeterliyse her şeyin dörtlü ortalama ile aynı şekilde yapıldığından emin olmak gerekir. CJJMA ve CJurX (JCCX.mq5) sınıflarını kullanarak CCI göstergesinin bir analogunda OnCalculate() işlevinin uygulamasının bir varyantını göstereceğim.

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[] ) { if (rates_total < 0 ) return ( 0 ); double price_, jma, up_cci, dn_cci, up_jccx, dn_jccx, jccx; int first, bar; if (prev_calculated == 0 ) first = 0 ; else first = prev_calculated - 1 ; static CJurX Jur1, Jur2; static CJJMA JMA; for (bar = first; bar < rates_total; bar++) { price_ = PriceSeries(IPC, bar, open, low, high, close); jma = JMA.JJMASeries( 0 , prev_calculated, rates_total, 0 , JMAPhase, JMALength, price_, bar, false); up_cci = price_ - jma; dn_cci = MathAbs (up_cci); up_jccx = Jur1.JurXSeries( 30 , prev_calculated, rates_total, 0 , JurXLength, up_cci, bar, false); dn_jccx = Jur2.JurXSeries( 30 , prev_calculated, rates_total, 0 , JurXLength, dn_cci, bar, false); if (dn_jccx == 0 ) jccx = EMPTY_VALUE ; else { jccx = up_jccx / dn_jccx; if (jccx > + 1 )jccx = + 1 ; if (jccx < - 1 )jccx = - 1 ; } JCCX[bar] = jccx; } return (rates_total); }

Ancak bu kez genel kapsamdaki başka bir dosyadan uygun sınıfları gösterge koduna ekledim:

#include <SmoothAlgorithms.mqh>

Şimdi dikkatinizi başka bir noktaya çekmek istiyorum. Mesele şu ki, çok sayıda gösterge, sınıfları kullanarak çalışmak için gerçekten rahat olan bir çubuğun işlevleri olarak temsil edilebilir.

Örneğin, Bollinger kanalını Tushar Chande'nin hareketli ortalaması Vidya temelinde çizmek ilginç olurdu. Bu durumda, iki sınıf CCMO ve CStdDeviation kullanılır. Birinci sınıfı kullanarak, hareketli ortalama VIDYA'nın değerini elde ederiz; ikincisini kullanarak, hareketli ortalama için fiyat serisinin standart sapma değerini hesaplıyoruz.

Bunun ardından, bu sapmayı kanalın üst ve alt sınırının hesaplanması için kullanırız:

#include <SmoothAlgorithms.mqh> class CVidyaBands { public : double VidyaBandsSeries( uint begin, uint prev_calculated, uint rates_total, int CMO_period, double EMA_period, ENUM_MA_METHOD MA_Method, int BBLength, double deviation, double series, uint bar, bool set , double & DnMovSeries, double & MovSeries, double & UpMovSeries ) { MovSeries = m_VIDYA.VIDYASeries(begin, prev_calculated, rates_total, CMO_period, EMA_period, series, bar, set ); double StdDev = m_STD.StdDevSeries(begin+CMO_period+ 1 , prev_calculated, rates_total, BBLength, deviation, series, MovSeries, bar, set ); DnMovSeries = MovSeries - StdDev; UpMovSeries = MovSeries + StdDev; return (StdDev); } protected : CCMO m_VIDYA; CStdDeviation m_STD; };

Yani, basit ve küçük bir sınıf elde ettik!

VidyaBandsSeries() işlevinin son üç giriş parametresi, kanalın gerekli değerlerini bir bağlantı üzerinden iletir.

Bu durumda sınıfların değişkenlerini VidyaBandsSeries() işlevi içerisinde tanımlayıp statik hale getiremeyeceğinizi bildirmek isterim; zira sınıflardaki statik değişkenler çok farklı anlamlara sahiptir. Bu nedenle, sınıfın genel kapsamına ilişkin bu bildirim yapılmalıdır:

protected : CCMO m_VIDYA; CStdDeviation m_STD;

Normal bir Bollinger kanalında, hareketli ortalamanın ortalama alma dönemi ile kanalın kendisinin ortalama alma dönemi her zaman eşittir.

Bu sınıfta, size daha fazla özgürlük tanımak için bu parametreleri ayrı yaptım (EMA_period ve BBLength). Bu sınıf temelinde yapılan göstergenin kendisi (VidyaBBands.mq5) CVidyaBands sınıfının kullanımında o kadar basittir ki, makaledeki kodunu analiz etmemize gerek yoktur.

Bu tür gösterge işlevlerinin sınıfları ayrı bir mqh dosyasına yerleştirilmelidir. Bu tür işlevleri IndicatorsAlgorithms.mqh dosyasına yerleştirdim.





5. Sınıfları Kullanan Bir Göstergenin Performansını Sınıfları Kullanmayan Bir Göstergeyle Karşılaştırma



Öncelikle, bir göstergenin kodunu yazarken sınıfların kullanılmasının performansını nasıl düşürdüğünü öğrenmek istiyorum.



Bu amaçla, JJMA.mq5 göstergesinin kodu (JMA.mq5) sınıfları kullanılmadan yazılmış, daha sonra önceki testte olduğu gibi aynı koşullarda test edilmiştir. Testlerin nihai sonuçlarında büyük bir fark yoktur:

Tabii ki, sınıfları kullanmanın bazı ek ücretleri var, ancak sağladıkları avantajlarla karşılaştırıldığında önemli değil.





6. Ortalama Alma Sınıflarını Kullanmanın Avantajları

Gerçekten ikna edici olan bu algoritmaları kullanmanın bir avantajı, teknik ve özel göstergelerin çağrılarının değiştirilmesinin, yukarıda açıklanan geliştirilmiş kodun performansında büyük bir artışa yol açmasıdır.

Bu tür sınıfların bir başka pratik avantajı, onları kullanmanın büyük bir kolaylık sağlamasıdır. Örneğin, William Blau'nun "Momentum, Direction and Divergence" adlı popüler kitabında açıklanan her şey, gösterge yazmaya yönelik bu tür bir yaklaşım için gerçek bir test alanı gibi görünüyor. Göstergelerin kodu, maksimum düzeyde sıkıştırılmış, anlaşılabilir ve genellikle çubukların tek bir yeniden hesaplama döngüsünden oluşur.

Alternatif ortalama alma yöntemlerini kullanarak klasik veya teknik herhangi bir göstergeyi kolayca geliştirebilirsiniz. Ortalama alma algoritmalarının çok çeşitli olması, genellikle trendlerin erken tespiti ve daha az sayıda yanlış tetikleme ile geleneksel olmayan alım satım sistemleri oluşturmak için büyük olanaklar sağlar.





7. Ortalama Alma Algoritmalarını Belirli Bir Gösterge Kodunda Kullanmaya İlişkin Bazı Öneriler

Burada açıklanan farklı ortalama alma algoritmaları kullanılarak geliştirilen herhangi bir göstergeye tek bir hızlı bakış, bu algoritmaların ne kadar farklı olduğunu anlamak için yeterlidir.

Bu nedenle, önerilen algoritmaların tümünün her durumda eşit düzeyde iyi olmadığını varsaymak mantıklı olacaktır. Bir veya başka bir algoritmanın kullanımı için kesin bir sınır belirlemek zor olsa da, bunları kullanma konusunda size bazı genel önerilerde bulunmak mümkündür.

Örneğin, Tushar Chande ve Kaufman'ın algoritmaları, trend durumlarını belirlemeye yöneliktir ve gürültü filtreleme amacıyla ek yumuşatma için uygun değildir. Bu nedenle, bu algoritmalara işlenmemiş fiyat serilerini veya gösterge değerlerini ortalama almadan girmek daha iyidir. Kaufman algoritması kullanılarak Momentum göstergesi değerlerinin işlenmesinin sonucu (4c_Momentum_AMA.mq5 göstergesi) şu şekildedir:

Klasik ortalama alma algoritmaları için herhangi bir özel tavsiyenin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Uygulama alanları oldukça geniştir. Bu algoritmaların kullanıldığı her yerde soldaki dört algoritmayı (JMA, T3, ultralineer ve parabolik) başarıyla kullanabilirsiniz. EMA ve SMA'nın JMA ortalaması ile değiştirildiği MACD göstergesine bir örnek (JMACD.mq5 göstergesi):

Ve mevcut eğilimi daha iyi kalitede belirlemek için ortalama alma algoritmasını değiştirmek yerine hesaplanan göstergenin yumuşatılmasının sonucu şu şekildedir (JMomentum.mq5 göstergesi):

Piyasaların davranışlarının sürekli değişmesi sürpriz değil; bu nedenle, finansal piyasanın belirli bir bölümü için tek ideal algoritmayı şimdi ve sonsuza kadar bulabileceğinizi düşünmek saflık olur! Ne yazık! Bu dünyada hiçbir şey sonsuza kadar sürmez! Yine de, örneğin, bu sürekli değişen piyasada, JFATL.mq5 ve J2JMA.mq5 gibi hızlı ve orta vadeli trendlerin göstergelerini sıklıkla kullanıyorum. Onlara dayalı tahminlerden oldukça memnunum.

Eklemek istediğim başka bir husus daha var. Ortalama alma algoritmaları yeniden kullanılabilir. Halihazırda ortalaması alınmış değerlere tekrarlanan ortalama alma uygularken iyi sonuçlar elde edilebilir. Aslına bakılırsa, bu makalede ondan gösterge çizme sürecini analiz etmeye başladım (MAx4.mq5 göstergesi).





8. Ortalama Alma Algoritmalarının Kodunu Oluşturma Genel Fikri



Ve şimdi, makalenin sonunda, kendi kendilerine ortalama alma işlevlerinin mekanizmasına dikkatinizi çekmek istiyorum.

Her şeyden önce, ortalama alma algoritmalarının çoğu, 'series' giriş parametresinin değerlerini saklamak için m_SeriesArray[] türünün dinamik değişken dizilerini içerir.

Hesaplama için önemli olan bilgiler gelir gelmez, bu dizi için tek seferlik bellek ayırmanız gerekir. Bu, CMovSeriesTools sınıfının SeriesArrayResize() işlevi kullanılarak yapılır.

if (bar==begin && !SeriesArrayResize( __FUNCTION__ , Length, m_SeriesArray, m_Size_)) return ( EMPTY_VALUE );

Daha sonra her çubukta 'series' fiyat serisinin mevcut değerini dizinin en eski değerine yazmalı ve m_count değişkenindeki pozisyon numarasını belleğe almalısınız. Bu, CMovSeriesTools sınıfının Recount_ArrayZeroPos() işlevi kullanılarak yapılır.

Recount_ArrayZeroPos(m_count, Length_, prev_calculated, series, bar, m_SeriesArray);

Ve şimdi, mevcut öğeye göreli kayması olan bir öğe bulmamız gerekirse CMovSeriesTools sınıfının Recount_ArrayNumber() işlevini kullanmalıyız:

for (iii= 1 ; iii<=Length; iii++, rrr--) { kkk = Recount_ArrayNumber(m_count, Length_, iii); m_sum += m_SeriesArray[kkk] * rrr; m_lsum += m_SeriesArray[kkk]; m_weight += iii; }

Genellikle bu gibi durumlarda, en yeni öğe sıfır pozisyonuna yazılır ve diğerleri (en eskisi hariç) sırayla sonraki pozisyonlara ön üzerine yazılır ancak, bu, bilgisayar kaynaklarını korumuyor ve yukarıda açıklanan daha karmaşık yaklaşım daha mantıklı görünüyor!

Ortalama alma algoritmalarına ek olarak, bu işlevlerin gövdeleri, çubukların hesaplanma başlangıcına göre çubuk pozisyonlarının belirlenmesi için kullanılan işlevlerin çağrılarını içerir:

if (BarCheck1(begin, bar, set )) return (EMPTY_VALUE);

Değişkenlerin başlatılması için yeterli bilginin olduğu an:

if (BarCheck2(begin, bar, set , Length))

ve son çubuğun kapatıldığı durumlar:

if (BarCheck4(rates_total, bar, set ))

veya kapatılmadığı:

if (BarCheck5(rates_total, bar, set ))

İlk kontrol, ortalama alma işlevinin çalışması için yeterli çubuk olmadığında bir durumu belirler ve boş bir sonuç döndürür. İkinci kontrol başarılı bir şekilde iletildiğinde ve ilk hesaplama için yeterli veri olduğunda, değişkenlerin başlatılması bir kez gerçekleştirilir. Geçerli kapatılmamış çubuktaki değerlerin doğru çoklu işlenmesi için son iki kontrol gereklidir. Bunu program kodunun optimizasyonuna ayrılmış makalemde zaten anlatmıştım.

Ve şimdi, maksimum performans için bu tür işlevlerin program kodunun optimizasyonu hakkında birkaç şey söyleyeceğim. Örneğin, SMA algoritması, her çubukta bir fiyat serisinin bir dönemine ait seçilen değerlerin ortalamasının alınmasını gerektirir. Bu değerler tamı tamına toplanır ve her bir çubuktaki döneme bölünür.

Ancak, önceki çubuktaki toplam ile mevcut çubuktaki toplam arasındaki fark, ilkinin, cari döneme göre bir dönemdeki kaymayı içeren fiyat serisinin değeri ile ve ikincisinin cari değerle toplanmasıdır. Bu nedenle, işlevlerin başlatılması sırasında böyle bir toplamı yalnızca bir kez hesaplamak ve daha sonra her bir çubukta bu toplama fiyat serisinin yalnızca yeni değerlerini eklemek ve en eski değerleri bundan çıkarmak çok mantıklı olacaktır. Bu, tam olarak böyle bir işlevde yapılır.





Sonuç

Makalede önerilen sınıfları kullanarak ortalama alma algoritmalarının uygulamaları basit, tek tip ve evrenseldir; bu nedenle onları incelerken herhangi bir sorun yaşamayacaksınız.

Makaleye eklenmiş arşivler, göstergelerin kodunun yazılmasına yönelik bu yaklaşımın daha kolay anlaşılması için birçok örnek içermektedir. Include__en.zip arşivinde tüm sınıflar dosyalar halinde dağıtılır. Include_en.zip arşivi, Indicators.zip arşivindeki tüm göstergeleri derlemek için yeterli olan yalnızca iki dosya içerir. Test için Expert Advisor'lar, Experts.zip arşivindedir.



