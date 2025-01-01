MQL5 ReferansıDil TemelleriOperatörlerİfade Operatörü
- Birleşik Operatör
- İfade Operatörü
- Return Operatörü
- Koşullu Operatör if-else
- Üçlü Operatör ?:
- Switch Operatörü
- Döngü Operatörü while
- Döngü Operatörü for
- Döngü Operatörü do while
- Break Operatörü
- Continue Operatörü
- Matris çarpımı operatörü @
- Nesne Oluşturma Operatörü new
- Nesne Silme Operatörü delete
İfade Operatörü
Noktalı virgül ile (;) tamamlanan tüm ifadeler bir operatördür. Burada ifade operatörlerine bazı örnekler verilmiştir.
Atama Operatörü
Tanımlayıcı = ifade;
|
x=3;
Atama operatörü ifade içinde defalarca kullanılabilir. Bu durumda ifade sağdan sola doğru işlenir.
Fonksiyon çağırma operatörü
Fonksiyon_ismi (arguman1,..., argumanN);
|
FileClose(dosya);
Boş operatör
Sadece bir noktalı virgülden oluşur (;) ve kontrol operatörünün boş gövdesini ifade eder.
Ayrıca bakınız
Değişkenlerin Başlatılması, Değişkenlerin Görünürlük Alanları ve Ömürleri, Nesnelerin Yaratılması ve Silinmesi