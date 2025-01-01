İfade Operatörü

Noktalı virgül ile (;) tamamlanan tüm ifadeler bir operatördür. Burada ifade operatörlerine bazı örnekler verilmiştir.

Atama Operatörü

Tanımlayıcı = ifade;

x=3;

y=x=3;

bool equal=(x==y);

Atama operatörü ifade içinde defalarca kullanılabilir. Bu durumda ifade sağdan sola doğru işlenir.

Fonksiyon çağırma operatörü

Fonksiyon_ismi (arguman1,..., argumanN);

FileClose(dosya);

Boş operatör

Sadece bir noktalı virgülden oluşur (;) ve kontrol operatörünün boş gövdesini ifade eder.

