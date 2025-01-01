For Döngü Operatörü

'For' operatörü, üç ifadeden ve bir çalıştırılabilir operatörden oluşur:

for(ifade1; ifade2; ifade3)

operatör;

İfade 1, döngü başlangıcını ifade eder. İfade2, döngü sonlandırma koşullarını kontrol eder. Eğer doğruysa, döngü gövdesi for çalıştırılır. Döngü, ifade2'yi yanlış sonuç alana kadar tekrar eder. Eğer yanlışsa, döngü sonlandırılır ve kontrol bir sonraki operatöre verilir. İfade3, her tekrardan sonra hesaplanır.

Bir for operatörü şu ardışık operatörlere eş değerdir:

ifade1;

while(ifade2)

{

operatör;

ifade3;

};

Bu üç ifadelerden herhangi biri veya hiç biri for operatöründe yer almayabilir ama bunları ayıran noktalı virgüller (;) kesinlikle atlanmamalıdır. İfade2 atlandığında kesinlikle doğru olduğu varsayılır. For(;;) operatörü, devamlı bir döngüdür; while(1) operatörüne eşdeğerdir. İfade1 veya ifade3 ifadelerinin her ikisi de virgül ',' ile birleştirilmiş çeşitli ifadeler barındırabilirler.

Not

Eğer döngü içinde büyük miktarda tekrar yapılması bekleniyorsa, zorla sonlandırma işlemi, IsStopped() fonksiyonu aracılığı ile kontrol edilebilir.

Örnekler:

for(x=1;x<=7000; x++)

{

if(IsStopped())

break;

Print(MathPower(x,2));

}

//--- Başka bir örnek

for(;!IsStopped();)

{

Print(MathPower(x,2));

x++;

if(x>10) break;

}

//--- Üçüncü örnek

for(i=0,j=n-l;i<n && !IsStopped();i++,j--) a[i]=a[j];

Ayrıca Bakınız

Değişkenlerin Başlatılması, Değişkenlerin Görünürlük Alanları ve Ömürleri, Nesnelerin Yaratılması ve Silinmesi