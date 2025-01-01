- Birleşik Operatör
- İfade Operatörü
- Return Operatörü
- Koşullu Operatör if-else
- Üçlü Operatör ?:
- Switch Operatörü
- Döngü Operatörü while
- Döngü Operatörü for
- Döngü Operatörü do while
- Break Operatörü
- Continue Operatörü
- Matris çarpımı operatörü @
- Nesne Oluşturma Operatörü new
- Nesne Silme Operatörü delete
If-Else Koşullu Operatörü
IF - ELSE (eğer-değilse) operatörü bir seçim yapılması gerektiğinde kullanılır. Biçimsel olarak, sözdizimi şu şekildedir:
if (ifade)
Eğer ifade doğruysa operatör1 çalıştırılır ve kontrol, operatör2 sonrasında gelen operatöre verilir (operatör2 çalıştırılmaz). Eğer ifade hatalıysa operatör2 çalıştırılır.
if operatörünün else kısmı atlanabilir. Bu şekilde else kısmı atlanmış olan if operatörlerinde bir farklılaşma görülebilir. Bu durumda gizli else operatörü, aynı bloktaki else kısmı olmayan, en yakın if operatörüne adresleme yapar.
Örnekler:
//--- Else (değilse) kısmı ikinci if (eğer) operatörünü gösterir:
