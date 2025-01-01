If-Else Koşullu Operatörü

IF - ELSE (eğer-değilse) operatörü bir seçim yapılması gerektiğinde kullanılır. Biçimsel olarak, sözdizimi şu şekildedir:

if (ifade)

operatör1

else

operatör2

Eğer ifade doğruysa operatör1 çalıştırılır ve kontrol, operatör2 sonrasında gelen operatöre verilir (operatör2 çalıştırılmaz). Eğer ifade hatalıysa operatör2 çalıştırılır.

if operatörünün else kısmı atlanabilir. Bu şekilde else kısmı atlanmış olan if operatörlerinde bir farklılaşma görülebilir. Bu durumda gizli else operatörü, aynı bloktaki else kısmı olmayan, en yakın if operatörüne adresleme yapar.

Örnekler:

//--- Else (değilse) kısmı ikinci if (eğer) operatörünü gösterir:

if(x>1)

if(y==2) z=5;

else z=6;

//--- else kısmı ilk if operatörünü gösterir:

if(x>l)

{

if(y==2) z=5;

}

else z=6;

//--- İç içe operatörler

if(x=='a')

{

y=1;

}

else if(x=='b')

{

y=2;

z=3;

}

else if(x=='c')

{

y=4;

}

else Print("HATA");

Ayrıca Bakınız

Değişkenlerin Başlatılması, Değişkenlerin Görünürlük Alanları ve Ömürleri, Nesnelerin Yaratılması ve Silinmesi