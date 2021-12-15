Yeni Başlayanlar için Çoklu Gösterge Arabelleği ile Bir Gösterge Oluşturma

Giriş

"Yeni Başlayanlar için MQL5'te Özel Göstergeler" ve "Yeni Başlayanlar için MQL5'te Dijital Dosyaların Pratik Uygulaması" adlı önceki makalelerimde tek bir gösterge arabelleğine sahip göstergenin yapısına odaklandım.



Açıkçası, bu tip bir yöntem özel göstergeler yazmak için yaygın olarak uygulanabilir, ancak gerçek hayat onların kullanımıyla pek sınırlı olamaz ve bu nedenle gösterge kodunu oluşturmak için daha karmaşık yöntemlere başvurmanın zamanı geldi. Neyse ki, MQL5'in özellikleri gerçekten de bitip tükenmezdir ve yalnızca bilgisayarlarımızın RAM'i ile sınırlıdır.

Kod ikiye katlama örneği olarak Aroon Göstergesi

Bu göstergenin formülü iki bileşen içerir: Ayrı bir grafik penceresinde çizilen yükseliş ve düşüş göstergeleri:

BOĞALAR = (1 - (çubuk - SHIFT(MAX(HIGH(), AroonPeriod)))/AroonPeriod) * 100

AYILAR = (1 - (çubuk - SHIFT(MIN (LOW (), AroonPeriod)))/AroonPeriod) * 100

Burada:

BOĞALAR - Boğanın gücü,

AYILAR - Ayının gücü,

SHIFT() - Çubuğun indeks pozisyonunu belirleme işlevi,

MAX() - AroonPeriod dönemi boyunca maksimum düzeyi arama işlevi,

MIN() - AroonPeriod dönemi boyunca minimum düzeyi arama işlevi,

HIGH() ve LOW() - İlgili fiyat dizileri,

Gösterge formüllerinden, bir gösterge oluşturmak için yalnızca iki gösterge arabelleğine sahip olmamız gerektiği sonucuna varabiliriz; gösterge yapısı önceki makalede ele alınan SMA_1.mq5'in yapısından çok az farklı olacaktır.



Pratik olarak, bu, farklı sayıda gösterge arabelleği ile aynı yinelenmiş koddur. O halde bu göstergenin kodunu MetaEditor'da açalım ve Aroon.mq5 olarak kaydedelim. Şimdi, kodun telif hakkı ve sürüm numarası ile ilgili ilk 11 satırında yalnızca göstergenin adını değiştireceğiz:

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00"

Daha sonra, 12. kod satırında, göstergenin çizimini temel grafik penceresinden ayrı pencereye değiştirmemiz gerekiyor:



#property indicator_separate_window

Bu gösterge tamamen farklı bir değer aralığına sahip olduğu için çizimi ayrı bir pencerede yapılacaktır.



Bundan sonra, kodun aşağıdaki 4 satırında (genel gösterge özellikleri), kullanılan gösterge tamponlarının sayısını iki olarak değiştiriyoruz:



#property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2

Sonraki 10 kod satırı, belirli bir gösterge arabelleğinden göstergenin çizilmesiyle ilgilidir; bunun etiketinin yinelenmesi gerekir, bunun ardından tüm indeksleri 1'den 2'ye değiştirmeliyiz. Ayrıca gösterge arabelleklerine ait etiketlerin tamamını da değiştirmeliyiz:

#property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Lime #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label1 "BullsAroon" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #property indicator_label2 "BearsAroon"

Bu gösterge, 30, 50 ve 70 değerleriyle üç yatay düzey kullanır.



Bu düzeyleri çizmek için göstergenin koduna beş kod satırı daha eklememiz gerekir.

#property indicator_level1 70.0 #property indicator_level2 50.0 #property indicator_level3 30.0 #property indicator_levelcolor Gray #property indicator_levelstyle STYLE_DASHDOTDOT

Gösterge giriş parametreleri için, önceki göstergeye kıyasla, başlıklardaki küçük değişiklikler dışında her şey aynı kalır:

input int AroonPeriod = 9 ; input int AroonShift = 0 ;

Ancak şimdi, gösterge arabellekleri olarak kullanılacak iki dizi olacak ve bunlar, uygun adlara sahip olacaklar:

double BullsAroonBuffer[]; double BearsAroonBuffer[];

OnInit() işlevinin kodu ile tamamen aynı durumda ilerliyoruz.



İlk olarak, sıfırıncı arabelleğin kod satırlarını değiştiriyoruz:

SetIndexBuffer ( 0 , BullsAroonBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT , AroonShift); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN , AroonPeriod); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL , "BearsAroon" );

Bundan sonra, kodun tamamını Windows panosuna kopyalayarak aynı kodun hemen arkasına yapıştırıyoruz.



Ardından yapıştırılan kodda, gösterge arabelleğinin numarasını 0'dan 1'e değiştiriyoruz, gösterge dizisinin adını ve göstergenin etiketini değiştiriyoruz:

SetIndexBuffer ( 1 , BearsAroonBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHIFT , AroonShift); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_DRAW_BEGIN , AroonPeriod); PlotIndexSetString ( 1 , PLOT_LABEL , "BullsAroon" );

Gösterge kısa adı da küçük değişikliklere uğradı:

string shortname; StringConcatenate (shortname, "Aroon(" , AroonPeriod, ", " , AroonShift, ")" );

Şimdi, gösterge çiziminin doğruluğunu değerlendirelim. Göstergenin gerçek aralığı 0 ila 100 aralığındadır ve bu aralık her zaman gösterilir.



Bu durumda, yalnızca grafikte çizilen göstergenin tamsayı değerlerini kullanmak oldukça mümkündür. Bu nedenle, gösterge çizimi için ondalık noktadan sonraki sayılar için 0'ı kullanıyoruz:

IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 0 );

SMA_1.mq5 göstergesinde, OnCalculate() işlev çağrısının ilk biçimini kullandık.



High[] ve low[] fiyat dizilerinin olmaması nedeniyle bu, Aroon göstergesi için uygun değildir. Bu diziler, bu işlevin ikinci çağrı biçiminde mevcuttur. Bu nedenle, işlevin üstbilgisinin değiştirilmesi gerekir:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[] )

Bu değişiklikten sonra başlangıç parametresinin kullanımı anlamını yitirdiği için koddan kaldırılması gerekir!



İşlem döngüsünün değişken değişikliklerinin sınırlarını hesaplama kodu, hesaplama yeterliliği için veri doğrulaması pratikte değişmeden kalmıştır.

if (rates_total < AroonPeriod - 1 ) return ( 0 ); int first, bar; double BULLS, BEARS; if (prev_calculated == 0 ) first = AroonPeriod - 1 ; else first = prev_calculated - 1 ;

Ancak, gösterge değerlerini hesaplamak için kullanılan algoritmalarda bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Sorun, MQL5'in, mevcut çubuktan itibaren dönem boyunca azalan indeks yönünde maksimum ve minimum düzeylerin indekslerini belirlemek için yerleşik işlevlere sahip olmamasıdır.



Bu durumun bir çözümü, bu işlevleri kendimiz yazmaktır. Neyse ki, bu tür işlevler, "MetaTrader5\MQL5\Indicators\Examples" klasöründe bulunan özel göstergelerin ZigZag.mq5 göstergesinde zaten mevcuttur.



En kolay çözüm ZigZag.mq5 göstergesinde bu işlevlerin kodunu seçmek, bunları Windows panosuna kopyalamak ve örneğin OnInit() işlevini genel düzeyde açıkladıktan hemen sonra bunları kodumuza yapıştırmaktır:

int iHighest( const double &array[], int count, int startPos ) { int index = startPos; if (startPos < 0 ) { Print ( "Incorrect value in the function iHighest, startPos = " , startPos); return ( 0 ); } if (startPos - count < 0 ) count = startPos; double max = array[startPos]; for ( int i = startPos; i > startPos - count; i--) { if (array[i] > max) { index = i; max = array[i]; } } return (index); } int iLowest( const double &array[], int count, int startPos ) { int index = startPos; if (startPos < 0 ) { Print ( "Incorrect value in the iLowest function, startPos = " ,startPos); return ( 0 ); } if (startPos - count < 0 ) count = startPos; double min = array[startPos]; for ( int i = startPos; i > startPos - count; i--) { if (array[i] < min) { index = i; min = array[i]; } } return (index); }

Bundan sonra, OnCalculate() işlevinin kodu aşağıdaki şekilde görünecektir:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[] ) { if (rates_total < AroonPeriod - 1 ) return ( 0 ); int first, bar; double BULLS, BEARS; if (prev_calculated == 0 ) first = AroonPeriod - 1 ; else first = prev_calculated - 1 ; for (bar = first; bar < rates_total; bar++) { BULLS = 100 - (bar - iHighest(high, AroonPeriod, bar) + 0.5 ) * 100 / AroonPeriod; BEARS = 100 - (bar - iLowest (low, AroonPeriod, bar) + 0.5 ) * 100 / AroonPeriod; BullsAroonBuffer[bar] = BULLS; BearsAroonBuffer[bar] = BEARS; } return (rates_total); }

Eksenlerin simetrisi için, 0,5 değerini kullanarak göstergenin orijinaline kıyasla dikey kaymasını ekleyerek kodda biraz düzelttim.



Burada grafikte bu göstergenin çalışmasının sonuçları verilmiştir:

Geçerli çubuktan AroonPeriod'dan daha uzak olmayan bir mesafede maksimum veya minimum değerlere sahip öğenin pozisyonunu bulmak için MQL5'in aynı zamanda uçdeğerleri de arayan yerleşik ArrayMaximum() ve ArrayMinimum() işlevlerini kullanabiliriz ancak bu işlevler aramayı artan sırada gerçekleştirir.

Ancak, arama azalan indeks sırasına göre yapılmalıdır. Bu durumda en basit çözüm, ArraySetAsSeries() işlevini kullanarak gösterge ve fiyat arabelleklerindeki indeksleme yönünü değiştirmektir.



Fakat aynı zamanda hesaplama döngüsündeki çubuk sıralamasının yönünü ve ilk değişken hesaplamasının algoritmasını değiştirmemiz gerekiyor.



Bu durumda ortaya çıkan OnCalculate() işlevi şu şekilde görünecektir:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[] ) { if (rates_total < AroonPeriod - 1 ) return ( 0 ); ArraySetAsSeries (high, true); ArraySetAsSeries (low, true); ArraySetAsSeries (BullsAroonBuffer, true); ArraySetAsSeries (BearsAroonBuffer, true); int limit, bar; double BULLS, BEARS; if (prev_calculated == 0 ) limit = rates_total - AroonPeriod - 1 ; else limit = rates_total - prev_calculated; for (bar = limit; bar >= 0 ; bar--) { BULLS = 100 + (bar - ArrayMaximum (high, bar, AroonPeriod) - 0.5 ) * 100 / AroonPeriod; BEARS = 100 + (bar - ArrayMinimum (low, bar, AroonPeriod) - 0.5 ) * 100 / AroonPeriod; BullsAroonBuffer[bar] = BULLS; BearsAroonBuffer[bar] = BEARS; } return (rates_total); }

"First" değişkeninin adını "limit" olarak değiştirdim; bu durumda bu daha uygun.

Bu durumda, ana döngünün kodu, MQL4'te yapıldığına benzer şekilde yapılır. Dolayısıyla, OnCalculate() işlevinin bu yazım stili, minimum kod değişikliği ile göstergelerin MQL4'ten MQL5'e dönüştürülmesi için kullanılabilir.





Sonuç



Bunu gerçekleştirdik! Gösterge yazıldı; hatta iki sürümünde birden..

Bu tür sorunları doğru, ölçülü ve akıllıca çözmenin bir örneğinde çözümler, çocukların Lego kurucusunu kullanarak bir oyuncak yapmalarından biraz daha karmaşık olduğu ortaya çıkıyor.