MQL5 Cookbook: Özel Grafik Olaylarını İşleme

Giriş

Bu makale, MQL5 Cookbook: makalesinin mantıklı bir devamıdır: Tipik Grafik Olaylarının İşlenmesi. Bu özel grafik olayları ile çalışma yöntemlerini kapsar. Burada okuyucu, özel olayların geliştirilmesi ve ele alınmasına ilişkin örnekler bulabilir. Bu makalede tartışılan tüm fikirler, nesne yönelimli araçlarla uygulanmıştır.

Özel olay teması oldukça geniş olduğu için, programcı ve geliştiricinin çalışmalarına yaratıcılık katabilmesi mümkündür.





1. Özel Grafik Olayı

Bu olayın kullanıcı tarafından tanımlandığı açıktır. Tam olarak neyin ve hangi görevin veya program bloğunun olay şeklini alabileceğine karar vermek bir programcıya kalmıştır. MQL5 geliştiricileri, karmaşık algoritmaların uygulanması için dil imkanlarını genişleten kendine ait olaylar oluşturabilir.

Özel olay, bir grafik olayının olası ikinci türüdür. Birincisi tipik olaydır. Belgeler'de "tipik grafik olayı" diye bir terim olmamasına rağmen ilk on grafik olay türü için bunu kullanmanızı öneririm.

Geliştiriciler, tüm grafik olayları için yalnızca bir numaralandırma önerir— ENUM_CHART_EVENT.

Belgelere göre, özel olayların 65535 tanımlayıcısı vardır. Özel olayların ilk ve son tanımlayıcıları, sayısal olarak benzer şekilde 1000 ve 66534'e eşit olan CHARTEVENT_CUSTOM ve CHARTEVENT_CUSTOM_LAST açık değerleri tarafından belirlenir (Şekil 1).







Şek.1 Özel olayların ilk ve son tanımlayıcıları

İlk ve son tanımlayıcıları dikkate alan basit hesaplamalar şunları üretecektir: 66534-1000+1=65535.

Özel olaylar kullanılmadan önce tasarlanmaları gereklidir. Geliştirici bu anlamda, daha sonra gelecekteki Expert için bir algoritma olarak uygulanan olay kavramının beyni ve yazarı olur. Özel olayların sınıflandırmasına sahip olmak faydalı olacaktır. Bu bilişsel yöntem belirsizlikten kurtulmaya izin vermeyecektir ancak kesinlikle derecesini azaltacaktır ve akıl yürütme çizgisini düzenleyecektir.

Özel bir olaydaki bu şekilde bir kriteri kaynak olarak ele alalım. Örneğin, sergeev geliştiricisi bir alım satım robotu prototip fikri önerdi. Tüm olayları üç gruba ayırır (Şek.2).





Şek.2 Özel olay kaynağı grupları

Daha sonra bu ana fikre göre, özel olaylar grup üyeliğine göre geliştirilecektir.

Başlamak için basit bir şey deneyelim. İlk önce gösterge olaylarını içeren ilk grubu ele alacağız. Bu gruba ait olabilecek olaylar şunlardır: bir göstergenin oluşturulması ve silinmesi, bir pozisyonun açılması ve kapanması için sinyal alınması. İkinci grup, talimatalrın ve pozisyonların durumunu değiştirme olaylarını içerir. Örneğimizde, pozisyonların açılması ve kapanması bu grupta olacaktır. Tamamı çok basittir. Ve son olarak, resmileştirme için en karmaşık grup, bir grup dış olaydır.

İki olayı ele alalım: manuel alım satımı etkinleştirme ve devre dışı bırakma.





Şek.3 Özel olay kaynakları

Birincil formasyon, tümdengelim yöntemiyle (genelden özele) kurulabilir (Şekil 3). Bu, daha sonra karşılık gelen sınıftaki olay türlerini yaratmak için kullanacağımız formasyonun ta kendisidir (Tablo 1).





Tablo 1 Özel olaylar



Bu tablo henüz "olay kavramı" olarak adlandırılamaz, ancak bir başlangıçtır. İşte başka bir yaklaşım daha. Muğlak bir alım satım sistemi şeklinin üç alt sistemden oluştuğu yaygın bir bilgidir - temel modüller (Şekil 4).





Şek.4 Muğlak bir alım satım sisteminin modeli

"Kaynak" ölçütüne dayalı özel olaylar şurada oluşturulan olaylar olarak sınıflandırılabilir:



sinyal alt sistemi; takip eden açık pozisyonların alt sistemi; para yönetiminin alt sistemi.



İkincisi, mesela izin verilen alçalma seviyesine ulaşma, işlem hacmini belirli bir değerle artırma, zarar limitinin yüzdesini artırma vb. gibi olayları içerebilir.





2. ChartEvent İşleyicisi ve Oluşturucusu

Aşağıdaki birkaç satır, grafik olaylarının işleyicisine ve oluşturucusuna ayrılacaktır. Özel bir grafik olayının işlenme prensibi tipik bir grafik olayının ele alınmasına benzer.

Bir işleyici, OnChartEvent() işlevi, parametre olarak dört sabit alır. Görünüşe göre geliştiriciler bu mekanizmayı bir olayı tanımlama ve onun hakkında ek bilgi edinme fikrini uygulamak için kullandılar. Benim görüşüme göre çok kompakt ve kullanışlı bir program mekanizması.

EventChartCustom() işlevi özel bir grafik olayı oluşturur. Fevkalade şekilde, özel bir grafik olayı "kendi" grafiği ve "yabancı" bir grafik için oluşturulabilir. Bence, kendi ve yabancı çizelgelerinin anlamı hakkında en ilginç makale MetaTrader 5'te Çoklu Para Birimi Modunun Uygulanması olabilir.

Benim düşünceme göre, olay tanımlayıcısının oluşturucuda ushort türünde olması, işleyicide ise int türünde olması olgusunda bir uyumsuzluk vardır. İşleyicide de ushort veri türünü kullanmak mantıklı olacaktır.





3. Özel Olay Sınıfı

Daha önce de belirttiğim gibi olay kavramı Expert geliştiriciye kalmıştır. Şimdi Tablo 1'deki olaylarla çalışacağız. İlk önce CEventBase özel olayının sınıfını ve türevlerini sıralayacağız (Şekil 5).

Şek.5 Olay sınıflarının hiyerarşisi



Temel sınıf aşağıdaki gibi görünür:

class CEventBase : public CObject { protected : ENUM_EVENT_TYPE m_type; ushort m_id; SEventData m_data; public : void CEventBase( void ) { this .m_id= 0 ; this .m_type=EVENT_TYPE_NULL; }; void ~CEventBase( void ){}; bool Generate( const ushort _event_id, const SEventData &_data, const bool _is_custom= true ); ushort GetId( void ) { return this .m_id;}; private : virtual bool Validate( void ) { return true ;}; };

Olay türü ENUM_EVENT_TYPE numaralandırması tarafından belirlenir:

enum ENUM_EVENT_TYPE { EVENT_TYPE_NULL= 0 , EVENT_TYPE_INDICATOR= 1 , EVENT_TYPE_ORDER= 2 , EVENT_TYPE_EXTERNAL= 3 , };

Veri üyeleri, olay tanımlayıcıdan ve veri yapısından oluşur.

CEventBase temel sınıfının Generate() yöntemi, bir olay oluşturmakla ilgilenir. GetId() yöntemi, olay kimliğini döndürür ve Validate() sanal yöntemi, olay tanımlayıcı değerini kontrol eder. İlk olarak sınıfa olay işleme yöntemini dahil ettim ancak daha sonra her olayın benzersiz olduğunu ve soyut bir yöntemin burada yeterli olmadığını anladım. Bu görevi, özel olayları işleyen CEventProcessor sınıfına devretmekle bitirdim.





4. Özel Olay İşleyici Sınıfı



CEventProcessor sınıfının, sunulan sekiz olayı oluşturması ve işlemesi beklenmektedir. Sınıfın veri üyeleri şöyle görünür:

class CEventProcessor { protected : ulong m_magic; bool m_is_init; bool m_is_trade; CEventBase *m_ptr_event; CTrade m_trade; CiMA m_fast_ema; CiMA m_slow_ema; CButton m_button; bool m_button_state; };

Öznitelikler listesi arasında başlatma ve alım satım bayrakları vardır. İlki doğru şekilde başlayamazsa EA'nın alım satım yapmasına izin vermeyecektir. İkincisi, alım satım iznini kontrol eder.

Ayrıca, polimorfizm kullanarak farklı türlerdeki olaylarla çalışan CEventBase türünün nesnesine yönelik işaretçi de vardır. CTrade sınıfının örneği, alım satım işlemlerine erişim sağlar.

CiMA türündeki nesneler, göstergelerden alınan verilerin işlenmesini kolaylaştırır. Örneği basitleştirmek için, alım satım sinyali alacak iki tane Hareketli Ortalama aldım. EA'nın manuel olarak etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması için kullanılacak "CButton" sınıfının da örneği vardır.

Sınıfın yöntemleri "modüller - prosedürler - işlevler - makrolar" ilkesine göre bölünmüştür:

class CEventProcessor { public : void CEventProcessor( const ulong _magic); void ~CEventProcessor( void ); bool Start( void ); void Finish( void ); void Main( void ); void ProcessEvent( const ushort _event_id, const SEventData &_data); private : void Close( void ); void Open( void ); ENUM_ORDER_TYPE CheckCloseSignal( const ENUM_ORDER_TYPE _close_sig); ENUM_ORDER_TYPE CheckOpenSignal( const ENUM_ORDER_TYPE _open_sig); bool GetIndicatorData( double &_fast_vals[], double &_slow_vals[]); void ResetEvent( void ); bool ButtonStop( void ); bool ButtonResume( void ); };

Modüller arasında sadece olay oluşturan üç modül vardır: başlangıç modülü—Başlangıç(), bitiş modülü—Bitiş() ve ana modül—Ana (). Dördüncü modül ProcessEvent() olsa da hem bir olay işleyicisi hem de bir oluşturucudur.





4.1 Başlangıç Modülü

Bu modül, OnInit() işleyicisinde çağrılacak şekilde tasarlanmıştır.

bool CEventProcessor::Start( void ) { this .m_ptr_event= new CIndicatorEvent(); if ( CheckPointer ( this .m_ptr_event)== POINTER_DYNAMIC ) { SEventData data; data.lparam=( long ) this .m_magic; if ( this .m_ptr_event.Generate( 1 ,data)) if ( this .m_button.Create( 0 , "Start_stop_btn" , 0 , 25 , 25 , 150 , 50 )) if ( this .ButtonStop()) { this .m_button_state= false ; return true ; } } return false ; }

Bu modülde gösterge olay nesnesi için bir işaretçi oluşturulur. Ardından "Gösterge oluşturma" olayı oluşturulur. Düğme, oluşturulacak son şeydir. "Dur" moduna geçilir. Bu, düğmeye basılması durumunda Expert'in çalışmayı durduracağı anlamına gelir.

SEventData yapısı da bu yöntem tanımında yer almaktadır. Bu özel olayın oluşturucusuna aktarılan parametreler için basit bir kapsayıcıdır. Burada yalnızca yapının bir alanı doldurulacaktır - bu, uzun türün alanıdır. EA'nın sihirli sayısını tutacaktır.





4.2 Bitiş Modülü

Bu modülün OnDeinit() işleyicisinde çağrılması gereklidir.

void CEventProcessor::Finish( void ) { this .ResetEvent(); this .m_ptr_event= new CIndicatorEvent(); if ( CheckPointer ( this .m_ptr_event)== POINTER_DYNAMIC ) { SEventData data; data.lparam=( long ) this .m_magic; bool is_generated= this .m_ptr_event.Generate( 2 ,data, false ); if (is_generated) this .ProcessEvent( CHARTEVENT_CUSTOM + 2 ,data); } }

Burada önceki olay işaretçisi temizlenir ve "Gösterge silme" olayı oluşturulur. OnDeinit() işleyicisinde özel bir olay oluşturulursa, 4001 çalışma zamanı hatası (beklenmeyen harici hata) alacağınızı belirtmeliyim. Bu nedenle, olay oluşturma ve işleme OnChartEvent() çağrılmadan bu yöntem içinde gerçekleştirilir.

Yine, EA'nın sihirli sayısı SEventData yapısı kullanılarak saklanacaktır.





4.3 Ana Modül

Bu modülün OnTick() işleyicisinde çağrılması gereklidir.

void CEventProcessor::Main( void ) { static CisNewBar newBar; if ( this .m_is_init) if ( this .m_is_trade) if (newBar.isNewBar()) { this .Close(); this .Open(); } }

Bu modülde Open() ve Close() prosedürleri çağrılır. İlk prosedür, "Açma için bir sinyal alma" olayını ve ikincisi - "Kapatma için bir sinyal alma" olayını oluşturabilir. Modülün mevcut sürümü, yeni bir çubuk görünümünde tamamen işlevseldir. yeni çubuk Konstantin Gruzdev tarafından tanımlanmıştır.





4.4 Olay İşleme Modülü

Bu modülün OnChartEvent() işleyicisinde çağrılması gereklidir. Bu modül, boyut ve işlevsellik açısından en büyüğüdür.

void CEventProcessor::ProcessEvent( const ushort _event_id, const SEventData &_data) { if (_event_id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if ( StringCompare (_data.sparam, this .m_button.Name())== 0 ) { bool button_curr_state= this .m_button.Pressed(); if (button_curr_state && ! this .m_button_state) { if ( this .ButtonResume()) { this .m_button_state= true ; this .ResetEvent(); this .m_ptr_event= new CExternalEvent(); if ( CheckPointer ( this .m_ptr_event)== POINTER_DYNAMIC ) { SEventData data; data.lparam=( long ) this .m_magic; data.dparam=( double ) TimeCurrent (); ushort curr_id= 7 ; if (! this .m_ptr_event.Generate(curr_id,data)) PrintFormat ( "Failed to generate an event: %d" ,curr_id); } } } else if (!button_curr_state && this .m_button_state) { if ( this .ButtonStop()) { this .m_button_state= false ; this .ResetEvent(); this .m_ptr_event= new CExternalEvent(); if ( CheckPointer ( this .m_ptr_event)== POINTER_DYNAMIC ) { SEventData data; data.lparam=( long ) this .m_magic; data.dparam=( double ) TimeCurrent (); ushort curr_id= 8 ; if (! this .m_ptr_event.Generate(curr_id,data)) PrintFormat ( "Failed to generate an event: %d" ,curr_id); } } } } } else if (_event_id> CHARTEVENT_CUSTOM ) { long magic=_data.lparam; ushort curr_event_id= this .m_ptr_event.GetId(); if (magic== this .m_magic) if (curr_event_id==_event_id) { switch (_event_id) { case CHARTEVENT_CUSTOM + 1 : { if ( this .m_fast_ema.Create( _Symbol , _Period , 21 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE )) if ( this .m_slow_ema.Create( _Symbol , _Period , 55 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE )) if ( this .m_fast_ema.Handle()!= INVALID_HANDLE ) if ( this .m_slow_ema.Handle()!= INVALID_HANDLE ) { this .m_trade.SetExpertMagicNumber( this .m_magic); this .m_trade.SetDeviationInPoints( InpSlippage ); this .m_is_init= true ; } break ; } case CHARTEVENT_CUSTOM + 2 : { bool is_slow_released= IndicatorRelease ( this .m_fast_ema.Handle()); bool is_fast_released= IndicatorRelease ( this .m_slow_ema.Handle()); if (!(is_slow_released && is_fast_released)) { if ( InpIsLogging ) Print ( "Failed to release the indicators!" ); } this .ResetEvent(); break ; } case CHARTEVENT_CUSTOM + 3 : { MqlTick last_tick; if ( SymbolInfoTick ( _Symbol ,last_tick)) { ENUM_ORDER_TYPE open_ord_type=( ENUM_ORDER_TYPE )_data.dparam; double open_pr,sl_pr,tp_pr,coeff; open_pr=sl_pr=tp_pr=coeff= 0 .; if (open_ord_type== ORDER_TYPE_BUY ) { open_pr=last_tick.ask; coeff= 1 .; } else if (open_ord_type== ORDER_TYPE_SELL ) { open_pr=last_tick.bid; coeff=- 1 .; } sl_pr=open_pr-coeff* InpStopLoss * _Point ; tp_pr=open_pr+coeff* InpStopLos s* _Point ; open_pr= NormalizeDouble (open_pr, _Digits ); sl_pr= NormalizeDouble (sl_pr, _Digits ); tp_pr= NormalizeDouble (tp_pr, _Digits ); if (! this .m_trade.PositionOpen( _Symbol ,open_ord_type, InpTradeLot ,open_pr, sl_pr,tp_pr)) { if ( InpIsLogging ) Print ( "Failed to open the position: " + _Symbol ); } else { Sleep ( InpTradePause ); this .ResetEvent(); this .m_ptr_event= new COrderEvent(); if ( CheckPointer ( this .m_ptr_event)== POINTER_DYNAMIC ) { SEventData data; data.lparam=( long ) this .m_magic; data.dparam=( double ) this .m_trade.ResultDeal(); ushort curr_id= 5 ; if (! this .m_ptr_event.Generate(curr_id,data)) PrintFormat ( "Failed to generate an event: %d" ,curr_id); } } } break ; } case CHARTEVENT_CUSTOM + 4 : { if (! this .m_trade.PositionClose( _Symbol )) { if ( InpIsLogging ) Print ( "Failed to close the position: " + _Symbol ); } else { Sleep ( InpTradePause ); this .ResetEvent(); this .m_ptr_event= new COrderEvent(); if ( CheckPointer ( this .m_ptr_event)== POINTER_DYNAMIC ) { SEventData data; data.lparam=( long ) this .m_magic; data.dparam=( double ) this .m_trade.ResultDeal(); ushort curr_id= 6 ; if (! this .m_ptr_event.Generate(curr_id,data)) PrintFormat ( "Failed to generate an event: %d" ,curr_id); } } break ; } case CHARTEVENT_CUSTOM + 5 : { ulong ticket=( ulong )_data.dparam; ulong deal=( ulong )_data.dparam; datetime now= TimeCurrent (); if ( HistorySelect (now- PeriodSeconds ( PERIOD_H1 ),now)) if ( HistoryDealSelect (deal)) { double deal_vol= HistoryDealGetDouble (deal, DEAL_VOLUME ); ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry=( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (deal, DEAL_ENTRY ); if (deal_entry== DEAL_ENTRY_IN ) { if ( InpIsLogging ) { Print ( "

New position for: " + _Symbol ); PrintFormat ( "Volume: %0.2f" ,deal_vol); } } } break ; } case CHARTEVENT_CUSTOM + 6 : { ulong ticket=( ulong )_data.dparam; ulong deal=( ulong )_data.dparam; datetime now= TimeCurrent (); if ( HistorySelect (now- PeriodSeconds ( PERIOD_H1 ),now)) if ( HistoryDealSelect (deal)) { double deal_vol= HistoryDealGetDouble (deal, DEAL_VOLUME ); ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry=( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (deal, DEAL_ENTRY ); if (deal_entry== DEAL_ENTRY_OUT ) { if ( InpIsLogging ) { Print ( "

Closed position for: " + _Symbol ); PrintFormat ( "Volume: %0.2f" ,deal_vol); } } } break ; } case CHARTEVENT_CUSTOM + 7 : { datetime stop_time=( datetime )_data.dparam; this .m_is_trade= false ; if ( InpIsLogging ) PrintFormat ( "Expert trading is stopped at: %s" , TimeToString (stop_time, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )); break ; } case CHARTEVENT_CUSTOM + 8 : { datetime resume_time=( datetime )_data.dparam; this .m_is_trade= true ; if ( InpIsLogging ) PrintFormat ( "Expert trading is resumed at: %s" , TimeToString (resume_time, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )); break ; } } } } }

İki bölümden oluşur. İlki, "Düğme" nesnesine tıklama ile bağlantılı olayları ele almaktır. Bu tıklama, daha sonra işleyici tarafından ele alınacak olan harici bir özel olay oluşturacaktır.

İkinci kısım, oluşturulan özel olayların işlenmesi için tasarlanmıştır. İlgili olay işlendikten sonra, yeni bir tane oluşturulan iki blok içerir. "Açma sinyali alma" olayı ilk blokta işlenir. Başarılı bir şekilde işlenmesi, "Pozisyonun açılması" adlı yeni bir talimat olayı oluşturur. "Kapama sinyali alma" olayı ikinci blokta işlenir. Sinyal işlenirse, "Pozisyonun kapanması" olayı gerçekleşir.

Expert CustomEventProcessor.mq5, CEventProcessor sınıfını kullanmaya iyi bir örnektir. EA, olaylar oluşturmak ve bunlara uygun şekilde yanıt vermek için tasarlanmıştır. Kaynak kodunu OPP paradigması ile daha az sayıda satıra indirebildik. EA kaynak kodu bu makalenin ekinde bulunabilir.

Bana göre her seferinde özel bir olay mekanizmasına başvurmaya gerek yoktur. Farklı biçimlerde meydana gelen stratejilerle ilgili küçük, önemsiz ve olağan pek çok sorun vardır.





Sonuç

Bu makalede, MQL5 ortamındaki özel olaylarla çalışma prensiplerini göstermeye çalıştım. Bu makalede ele alınan fikirlerin yalnızca acemi olanlar için değil, farklı deneyime sahip programcıların da ilgisini çekeceğini umuyorum.

MQL5 dilinin gelişmesinden memnunum. Muhtemelen, yakın gelecekte sınıf şablonları olacaktır ve bu işlevler için işaretçiler olabilir. O zaman rastgele bir nesnenin yöntemine işaret eden tam teşekküllü bir temsilci yazabileceğiz.

Arşivdeki kaynak dosyalar bir proje klasörüne yerleştirilebilir. Benim durumumda bu, MQL5\Projects\ChartUserEvent klasörüdür.