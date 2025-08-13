Валюты / ZIM
ZIM: ZIM Integrated Shipping Services Ltd
14.52 USD 0.13 (0.89%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZIM за сегодня изменился на -0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.42, а максимальная — 14.80.
Следите за динамикой ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
14.42 14.80
Годовой диапазон
11.04 30.16
- Предыдущее закрытие
- 14.65
- Open
- 14.77
- Bid
- 14.52
- Ask
- 14.82
- Low
- 14.42
- High
- 14.80
- Объем
- 5.022 K
- Дневное изменение
- -0.89%
- Месячное изменение
- 8.04%
- 6-месячное изменение
- -2.02%
- Годовое изменение
- -39.70%
