货币 / ZIM
ZIM: ZIM Integrated Shipping Services Ltd
14.52 USD 0.13 (0.89%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ZIM汇率已更改-0.89%。当日，交易品种以低点14.42和高点14.80进行交易。
关注ZIM Integrated Shipping Services Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
14.42 14.80
年范围
11.04 30.16
- 前一天收盘价
- 14.65
- 开盘价
- 14.77
- 卖价
- 14.52
- 买价
- 14.82
- 最低价
- 14.42
- 最高价
- 14.80
- 交易量
- 5.022 K
- 日变化
- -0.89%
- 月变化
- 8.04%
- 6个月变化
- -2.02%
- 年变化
- -39.70%
