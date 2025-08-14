KurseKategorien
Währungen / ZIM
Zurück zum Aktien

ZIM: ZIM Integrated Shipping Services Ltd

15.20 USD 0.44 (2.98%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ZIM hat sich für heute um 2.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.77 bis zu einem Hoch von 15.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die ZIM Integrated Shipping Services Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ZIM News

Tagesspanne
14.77 15.45
Jahresspanne
11.04 30.16
Vorheriger Schlusskurs
14.76
Eröffnung
14.80
Bid
15.20
Ask
15.50
Tief
14.77
Hoch
15.45
Volumen
6.275 K
Tagesänderung
2.98%
Monatsänderung
13.10%
6-Monatsänderung
2.56%
Jahresänderung
-36.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K