ZIM: ZIM Integrated Shipping Services Ltd
15.20 USD 0.44 (2.98%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZIM hat sich für heute um 2.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.77 bis zu einem Hoch von 15.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die ZIM Integrated Shipping Services Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
14.77 15.45
Jahresspanne
11.04 30.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.76
- Eröffnung
- 14.80
- Bid
- 15.20
- Ask
- 15.50
- Tief
- 14.77
- Hoch
- 15.45
- Volumen
- 6.275 K
- Tagesänderung
- 2.98%
- Monatsänderung
- 13.10%
- 6-Monatsänderung
- 2.56%
- Jahresänderung
- -36.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K