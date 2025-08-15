통화 / ZIM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ZIM: ZIM Integrated Shipping Services Ltd
14.38 USD 0.82 (5.39%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ZIM 환율이 오늘 -5.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.32이고 고가는 14.80이었습니다.
ZIM Integrated Shipping Services Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZIM News
- Why Is ZIM (ZIM) Up 3.4% Since Last Earnings Report?
- ZIM Integrated Shipping: A Steal At 0.45X Book Value (NYSE:ZIM)
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- ZIM Integrated Shipping Stock: Entering Stoppage Time (NYSE:ZIM)
- ZIM: Cutting Target Price But Keeping A BUY Rating At Current Prices (NYSE:ZIM)
- ZIM Integrated: Best Time To Buy Is When Things Appear Bad (Rating Upgrade) (NYSE:ZIM)
- ZIM Integrated Shipping: Accept The Loss And Learn To Let Go (NYSE:ZIM)
- ZIM Integrated: Already Burning Cash, Will Get Worse. Dividend Will Disappear (NYSE:ZIM)
- ZIM Integrated Shipping Stock: $20 Offer Too Low FY2025 Guidance Appears Bleak (NYSE:ZIM)
- ZIM Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Down Year Over Year
- ZIM Sees Cost Improvements Amid Ongoing Market Headwinds - ZIM Integrated Shipping (NYSE:ZIM)
- ZIM Integrated Stock: Still Some Value If Acquisition Doesn't Happen (NYSE:ZIM)
- Why Zim Integrated Shipping Services Stock Slipped Today
- ZIM Reports $1.6 Billion Q2 Revenue
- ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ZIM)
- ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- ZIM Integrated Shipping Services earnings missed by $1.03, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: ZIM Integrated Shipping sees strong Q1 2025 growth
- Should You Buy, Sell or Hold ZIM Stock Ahead of Q2 Earnings?
- Top Stocks With Earnings This Week: Baidu, XPeng And More - Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)
- Most Anticipated Earnings this Week – Week of August 18, 2025 - TipRanks.com
- Why ZIM Integrated Shipping Services Stock Spiked This Week
- Why ZIM Integrated Shipping Services Stock Spiked This Week
일일 변동 비율
14.32 14.80
년간 변동
11.04 30.16
- 이전 종가
- 15.20
- 시가
- 14.77
- Bid
- 14.38
- Ask
- 14.68
- 저가
- 14.32
- 고가
- 14.80
- 볼륨
- 7.357 K
- 일일 변동
- -5.39%
- 월 변동
- 6.99%
- 6개월 변동
- -2.97%
- 년간 변동율
- -40.28%
20 9월, 토요일