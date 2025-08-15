Devises / ZIM
ZIM: ZIM Integrated Shipping Services Ltd
14.38 USD 0.82 (5.39%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ZIM a changé de -5.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.32 et à un maximum de 14.80.
Suivez la dynamique ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ZIM Nouvelles
- Why Is ZIM (ZIM) Up 3.4% Since Last Earnings Report?
- ZIM Integrated Shipping: A Steal At 0.45X Book Value (NYSE:ZIM)
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- ZIM Integrated Shipping Stock: Entering Stoppage Time (NYSE:ZIM)
- ZIM: Cutting Target Price But Keeping A BUY Rating At Current Prices (NYSE:ZIM)
- ZIM Integrated: Best Time To Buy Is When Things Appear Bad (Rating Upgrade) (NYSE:ZIM)
- ZIM Integrated Shipping: Accept The Loss And Learn To Let Go (NYSE:ZIM)
- ZIM Integrated: Already Burning Cash, Will Get Worse. Dividend Will Disappear (NYSE:ZIM)
- ZIM Integrated Shipping Stock: $20 Offer Too Low FY2025 Guidance Appears Bleak (NYSE:ZIM)
- ZIM Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Down Year Over Year
- ZIM Sees Cost Improvements Amid Ongoing Market Headwinds - ZIM Integrated Shipping (NYSE:ZIM)
- ZIM Integrated Stock: Still Some Value If Acquisition Doesn't Happen (NYSE:ZIM)
- Why Zim Integrated Shipping Services Stock Slipped Today
- ZIM Reports $1.6 Billion Q2 Revenue
- ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ZIM)
- ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- ZIM Integrated Shipping Services earnings missed by $1.03, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: ZIM Integrated Shipping sees strong Q1 2025 growth
- Should You Buy, Sell or Hold ZIM Stock Ahead of Q2 Earnings?
- Top Stocks With Earnings This Week: Baidu, XPeng And More - Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)
- Most Anticipated Earnings this Week – Week of August 18, 2025 - TipRanks.com
- Why ZIM Integrated Shipping Services Stock Spiked This Week
Range quotidien
14.32 14.80
Range Annuel
11.04 30.16
- Clôture Précédente
- 15.20
- Ouverture
- 14.77
- Bid
- 14.38
- Ask
- 14.68
- Plus Bas
- 14.32
- Plus Haut
- 14.80
- Volume
- 7.357 K
- Changement quotidien
- -5.39%
- Changement Mensuel
- 6.99%
- Changement à 6 Mois
- -2.97%
- Changement Annuel
- -40.28%
20 septembre, samedi