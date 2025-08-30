Валюты / TJX
TJX: TJX Companies Inc (The)
139.52 USD 1.66 (1.18%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TJX за сегодня изменился на -1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 138.83, а максимальная — 141.11.
Следите за динамикой TJX Companies Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TJX
Дневной диапазон
138.83 141.11
Годовой диапазон
111.23 145.57
- Предыдущее закрытие
- 141.18
- Open
- 140.84
- Bid
- 139.52
- Ask
- 139.82
- Low
- 138.83
- High
- 141.11
- Объем
- 6.683 K
- Дневное изменение
- -1.18%
- Месячное изменение
- 2.16%
- 6-месячное изменение
- 14.84%
- Годовое изменение
- 18.78%
