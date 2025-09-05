통화 / TJX
TJX: TJX Companies Inc (The)
139.79 USD 0.13 (0.09%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TJX 환율이 오늘 -0.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 139.09이고 고가는 140.42이었습니다.
TJX Companies Inc (The) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TJX News
일일 변동 비율
139.09 140.42
년간 변동
111.23 145.57
- 이전 종가
- 139.92
- 시가
- 140.18
- Bid
- 139.79
- Ask
- 140.09
- 저가
- 139.09
- 고가
- 140.42
- 볼륨
- 5.148 K
- 일일 변동
- -0.09%
- 월 변동
- 2.36%
- 6개월 변동
- 15.06%
- 년간 변동율
- 19.01%
