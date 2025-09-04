Währungen / TJX
TJX: TJX Companies Inc (The)
139.92 USD 0.13 (0.09%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TJX hat sich für heute um -0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 139.39 bis zu einem Hoch von 141.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die TJX Companies Inc (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TJX News
Tagesspanne
139.39 141.02
Jahresspanne
111.23 145.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 140.05
- Eröffnung
- 139.97
- Bid
- 139.92
- Ask
- 140.22
- Tief
- 139.39
- Hoch
- 141.02
- Volumen
- 7.411 K
- Tagesänderung
- -0.09%
- Monatsänderung
- 2.45%
- 6-Monatsänderung
- 15.17%
- Jahresänderung
- 19.12%
