TJX: TJX Companies Inc (The)
139.92 USD 0.13 (0.09%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TJXの今日の為替レートは、-0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり139.39の安値と141.02の高値で取引されました。
TJX Companies Inc (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
139.39 141.02
1年のレンジ
111.23 145.57
- 以前の終値
- 140.05
- 始値
- 139.97
- 買値
- 139.92
- 買値
- 140.22
- 安値
- 139.39
- 高値
- 141.02
- 出来高
- 7.411 K
- 1日の変化
- -0.09%
- 1ヶ月の変化
- 2.45%
- 6ヶ月の変化
- 15.17%
- 1年の変化
- 19.12%
