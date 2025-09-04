クォートセクション
通貨 / TJX
TJX: TJX Companies Inc (The)

139.92 USD 0.13 (0.09%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TJXの今日の為替レートは、-0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり139.39の安値と141.02の高値で取引されました。

TJX Companies Inc (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
139.39 141.02
1年のレンジ
111.23 145.57
以前の終値
140.05
始値
139.97
買値
139.92
買値
140.22
安値
139.39
高値
141.02
出来高
7.411 K
1日の変化
-0.09%
1ヶ月の変化
2.45%
6ヶ月の変化
15.17%
1年の変化
19.12%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K