TJX: TJX Companies Inc (The)

139.79 USD 0.13 (0.09%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TJX a changé de -0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 139.09 et à un maximum de 140.42.

Suivez la dynamique TJX Companies Inc (The). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
139.09 140.42
Range Annuel
111.23 145.57
Clôture Précédente
139.92
Ouverture
140.18
Bid
139.79
Ask
140.09
Plus Bas
139.09
Plus Haut
140.42
Volume
5.148 K
Changement quotidien
-0.09%
Changement Mensuel
2.36%
Changement à 6 Mois
15.06%
Changement Annuel
19.01%
