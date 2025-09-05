Dövizler / TJX
TJX: TJX Companies Inc (The)
139.79 USD 0.13 (0.09%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TJX fiyatı bugün -0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 139.09 ve Yüksek fiyatı olarak 140.42 aralığında işlem gördü.
TJX Companies Inc (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
139.09 140.42
Yıllık aralık
111.23 145.57
- Önceki kapanış
- 139.92
- Açılış
- 140.18
- Satış
- 139.79
- Alış
- 140.09
- Düşük
- 139.09
- Yüksek
- 140.42
- Hacim
- 5.148 K
- Günlük değişim
- -0.09%
- Aylık değişim
- 2.36%
- 6 aylık değişim
- 15.06%
- Yıllık değişim
- 19.01%
21 Eylül, Pazar