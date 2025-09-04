КотировкиРазделы
PATH: UiPath Inc Class A

11.57 USD 0.02 (0.17%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PATH за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.42, а максимальная — 11.63.

Следите за динамикой UiPath Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
11.42 11.63
Годовой диапазон
9.20 15.93
Предыдущее закрытие
11.59
Open
11.59
Bid
11.57
Ask
11.87
Low
11.42
High
11.63
Объем
7.017 K
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
5.86%
6-месячное изменение
11.46%
Годовое изменение
-9.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.