PATH: UiPath Inc Class A
11.57 USD 0.02 (0.17%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PATH за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.42, а максимальная — 11.63.
Следите за динамикой UiPath Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.42 11.63
Годовой диапазон
9.20 15.93
- Предыдущее закрытие
- 11.59
- Open
- 11.59
- Bid
- 11.57
- Ask
- 11.87
- Low
- 11.42
- High
- 11.63
- Объем
- 7.017 K
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 5.86%
- 6-месячное изменение
- 11.46%
- Годовое изменение
- -9.61%
