Dövizler / PATH
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PATH: UiPath Inc Class A
11.86 USD 0.29 (2.39%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PATH fiyatı bugün -2.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.77 ve Yüksek fiyatı olarak 12.12 aralığında işlem gördü.
UiPath Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PATH haberleri
- Great News for UiPath Stock Investors
- UiPath's Debt-Free Balance Sheet Fuels Strategic Flexibility
- What's Going on With UiPath Stock?
- UiPath CEO’su Daniel Dines, 1,46 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Dines Daniel, UiPath CEO, sells $1.46 million in shares
- Best Growth Stocks to Buy for September 18th
- Buy 5 Mid-Cap AI-Infrastructure Developers Post Fed Interest Rate Cut
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Vertical Aerospace, QuantumScape And More
- 2 Intriguing Tech Stocks to Buy under $20: STNE, PATH
- UiPath Stock Analysis: Buy or Sell?
- UiPath Stock Advances 13% in a Month: Buy, Hold, or Sell?
- UiPath: Buy Cheaper Than The Management - Opportunistic Deep-Value Play (NYSE:PATH)
- UiPath: Proving Agentic AI Proficiency And Staging A Comeback (NYSE:PATH)
- Why UiPath Rallied Today
- Davidson starts UiPath at Neutral after solid quarter but seeks steadier execution
- UiPath stock price target lowered to $12 at Truist on reduced FCF estimates
- TD Cowen lowers UiPath stock price target to $13 on sector volatility
- UiPath stock rating maintained by RBC as agent momentum builds
- UiPath stock stabilizes in public sector, KeyBanc maintains rating
- Stock Market Today: Indexes See Red After Jobs Report Jolt; Nvidia, Schwab Tumble (Live Coverage)
- Broadcom, Braze shares rise premarket; Lululemon Athletica slumps
- UiPath stock holds steady as Needham sees stabilization signs
- BMO Capital lowers UiPath stock price target to $12.50 on ARR concerns
- UiPath stock rating maintained at Neutral by DA Davidson, price target lowered to $12
Günlük aralık
11.77 12.12
Yıllık aralık
9.20 15.93
- Önceki kapanış
- 12.15
- Açılış
- 12.09
- Satış
- 11.86
- Alış
- 12.16
- Düşük
- 11.77
- Yüksek
- 12.12
- Hacim
- 9.746 K
- Günlük değişim
- -2.39%
- Aylık değişim
- 8.51%
- 6 aylık değişim
- 14.26%
- Yıllık değişim
- -7.34%
21 Eylül, Pazar