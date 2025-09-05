Währungen / PATH
PATH: UiPath Inc Class A
12.15 USD 0.32 (2.70%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PATH hat sich für heute um 2.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.83 bis zu einem Hoch von 12.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die UiPath Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
11.83 12.17
Jahresspanne
9.20 15.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.83
- Eröffnung
- 12.04
- Bid
- 12.15
- Ask
- 12.45
- Tief
- 11.83
- Hoch
- 12.17
- Volumen
- 11.213 K
- Tagesänderung
- 2.70%
- Monatsänderung
- 11.16%
- 6-Monatsänderung
- 17.05%
- Jahresänderung
- -5.08%
