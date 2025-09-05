통화 / PATH
PATH: UiPath Inc Class A
11.86 USD 0.29 (2.39%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PATH 환율이 오늘 -2.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.77이고 고가는 12.12이었습니다.
UiPath Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
11.77 12.12
년간 변동
9.20 15.93
- 이전 종가
- 12.15
- 시가
- 12.09
- Bid
- 11.86
- Ask
- 12.16
- 저가
- 11.77
- 고가
- 12.12
- 볼륨
- 9.746 K
- 일일 변동
- -2.39%
- 월 변동
- 8.51%
- 6개월 변동
- 14.26%
- 년간 변동율
- -7.34%
