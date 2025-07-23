Валюты / NVR
NVR: NVR Inc
8199.21 USD 87.18 (1.05%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NVR за сегодня изменился на -1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8127.85, а максимальная — 8282.91.
Следите за динамикой NVR Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NVR
Дневной диапазон
8127.85 8282.91
Годовой диапазон
6562.85 9964.77
- Предыдущее закрытие
- 8286.39
- Open
- 8282.91
- Bid
- 8199.21
- Ask
- 8199.51
- Low
- 8127.85
- High
- 8282.91
- Объем
- 144
- Дневное изменение
- -1.05%
- Месячное изменение
- 1.95%
- 6-месячное изменение
- 13.24%
- Годовое изменение
- -16.71%
