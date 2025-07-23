KurseKategorien
NVR: NVR Inc

8190.66 USD 42.01 (0.52%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NVR hat sich für heute um 0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8055.00 bis zu einem Hoch von 8190.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die NVR Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
8055.00 8190.66
Jahresspanne
6562.85 9964.77
Vorheriger Schlusskurs
8148.65
Eröffnung
8144.60
Bid
8190.66
Ask
8190.96
Tief
8055.00
Hoch
8190.66
Volumen
252
Tagesänderung
0.52%
Monatsänderung
1.84%
6-Monatsänderung
13.12%
Jahresänderung
-16.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K