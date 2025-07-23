Währungen / NVR
NVR: NVR Inc
8190.66 USD 42.01 (0.52%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NVR hat sich für heute um 0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8055.00 bis zu einem Hoch von 8190.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die NVR Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVR News
- BofA has raised its price target for U.S. homebuilder stocks. Here’s why.
- U.S. Housing Crunch: The Policy Shift That Could Trigger a Market Rebound
- KBH vs. NVR: Which Stock Is the Better Value Option?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Toll Brothers, Lennar, NVR and D.R. Horton
- Toll Brothers Up 29% in 3 Months: How Should You Play the Stock Now?
- D.R. Horton Stock Rises 48% in 3 Months: Is This Homebuilder Still a Buy?
- U.S. homebuilding stocks in focus as Trump team weighs housing emergency
- D.C. Is Having A Wild Year, But NVR Is Still A Buy (NYSE:NVR)
- Why Is NVR (NVR) Up 2.1% Since Last Earnings Report?
- Hovnanian Q3 2025 slides: Revenue up 11% YoY, stock drops despite meeting guidance
- The Best Warren Buffett Stocks to Buy With $1,000 Right Now
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- NVR: Margins Are Normalizing As Expected (NYSE:NVR)
- NVR announces $750 million share repurchase program
- United Homes Group Presents Poor Value Even After Extensive Decline In Share Price (UHG)
- PSMMY vs. NVR: Which Stock Is the Better Value Option?
- Stocks will try to recover their mojo this week
- Fidelity Mid-Cap Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FMCSX)
- Stock Market Keeps Hitting Highs Amid Tesla, Google, Trade Deals: Weekly Review
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- NVR's Q2 Earnings & Homebuilding Revenues Top, New Orders Down Y/Y
- UBS lowers NVR stock price target to $8,150 from $7,900, maintains Neutral rating
- Earnings Summary on NVR
- NVR Beats Q2 Estimates as Margins Fall
Tagesspanne
8055.00 8190.66
Jahresspanne
6562.85 9964.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 8148.65
- Eröffnung
- 8144.60
- Bid
- 8190.66
- Ask
- 8190.96
- Tief
- 8055.00
- Hoch
- 8190.66
- Volumen
- 252
- Tagesänderung
- 0.52%
- Monatsänderung
- 1.84%
- 6-Monatsänderung
- 13.12%
- Jahresänderung
- -16.80%
